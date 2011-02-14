Слушания по делу Иващенко перенесли на 23 февраля

Печерский районный суд города Киева перенес предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего и.о. министра обороны Валерия Иващенко, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

Как передает УНИАН, соответствующее решение сегодня принял судья Печерского райсуда Сергей Вовк.

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство адвокатов Иващенко о необходимости его присутствия в зале судебного заседания (сегодня обвиняемого не доставили в зал суда).

В свою очередь, представители прокуратуры, давая пояснения по поводу ходатайства, заявили, что предварительно слушать дело можно и при отсутствии Иващенко.

Напомним, экс-первый заместитель министра обороны Украины Валерий Иващенко был задержан Военной прокуратурой 21 августа 2010 г. А 28 января Генпрокуратура направила в суд с обвинительным заключением уголовное дело против него.