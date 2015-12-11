Порошенко не захотел менять структуру правительства

Во время заседания "стратегической семерки", президент Петр Порошенко высказался против любой реорганизации структуры правительства.

Об этом сообщает источник "Украинской правды".

"Стратегическая семерка" — это группа чиновников, в состав которой входят президент, премьер-министр, глава Администрации президента, руководители Верховной Рады и секретарь СНБО, министр внутренних дел, а также председатель фракции "Блок Петра Порошенко".

Заседание "семерки" состоялось сразу после встречи Порошенко с Яценюком один на один.

По информации УП, президент высказался против любой реорганизации структуры правительства, поскольку проект госбюджета не предусматривает большой реорганизации или создания других органов.

"Стратегическая семерка" определилась, что новых министров в правительство должны назначать после максимального согласования с депутатами.

Планируется, что сначала Рада примет новый Налоговый кодекс, который будет вносить правительство, а не президент. Хотя президент предоставит ему статус неотложного, после этого парламент будет голосовать за проект бюджета.

После этого - изменения в правительстве. Также на следующей неделе внеочередного заседания парламента не состоится. Запланирована работа в комитетах.

Напомним, ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский и его заместители подали в отставку.