Порошенко рассказал, как Украина остановила российскую агрессию

Президент Петр Порошенко заявил, что на первом этапе войны с Россией, когда у страны не было армии, она выстояла и остановила агрессию благодаря волонтерам.

Об этом политик сообщил во время форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что сейчас Украина имеет Вооруженные Силы, которые способны ее защищать.

"Мы, украинский народ, освободили большую часть Донбасса", — цитируют журналисты слова главы нашего государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Российской Федерации придется "заплатить" в случае срыва выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Фото: facebook.com/petroporoshenko