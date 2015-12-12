Порошенко анонсировал перезагрузку Кабмина

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине будет перезагрузка Кабмина, поскольку не все входящие в его состав министры отвечают необходимым критериям.

Об этом политик сообщил во время форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", пишет УНИАН.

В то же время он не уточнил, когда может произойти анонсированное изменение.

"Перезагрузка правительства будет, потому что не все министры сегодня оправдывают и соответствуют тем критериям, которые ждет от них общество", — цитируют журналисты слова главы нашего государства.

Напомним, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заверил, что он готов уйти в отставку, если такое решение будет принято Верховной Радой. Ознакомиться с мнение политика можно здесь.