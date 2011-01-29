Память киевских юношей, отдавших жизнь за независимость Украины, почтили и власть, и оппозиция. «Сегодня мы вспоминаем подвиг украинских юношей, которые погибли, защищая свое государство. Отвага и самопожертвование нескольких сотен военных курсантов, студентов, гимназистов стали подлинным примером для грядущих поколений борцов за независимость, - отмечается в обращении к украинскому народу Президента Виктора Януковича. - События далекого 1918 года – важный урок для современных украинцев. Это и урок мужества, но и урок того, насколько внимательными мы должны быть в своих решениях, как крепко нужно думать, когда речь идет о жизни молодых людей».

Глава украинского правительства Николай Азаров в сопровождении первого вице-премьера Андрея Клюева, вице-премьера Сергея Тигипко, министра иностранных дел Константина Грищенко, руководителя Киевской горгосадминистрации Александра Попова, других должностных лиц, а также роты почетного караула под залпы пушек и музыку военного оркестра Вооруженных сил возложил цветы и венки к памятному знаку у Аскольдовой могилы в столице и зажег свечу у Церкви Святого Николая.

После действующего главы правительства к Аскольдовой могиле прибыли экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и ее соратники.

Юлия Тимошенко возложила цветы к памятному знаку и кресту погибшим у Аскольдовой могилы и помолилась в Церкви Святого Николая. Богослужение провели представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской греко-католической церкви. Общий молебен отслужили епископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий, протоиерей Агапит, а также настоятель храма Святого Николая на Аскольдовой могиле отец Игорь Онискевич (УГКЦ).

«Сегодня мы на этом святом месте вспоминаем молодых ребят – студентов, гимназистов, которые 29 января 1918 года восстали против мощного войска, против 6 тысяч вооруженных людей, хотевших просто ворваться в Украину и уничтожить наш шанс на независимость. Триста молодых ребят – против шеститысячного войска! Они знали, что их силы не равны, но они шли, боролись и положили свою жизнь», - сказала Юлия Тимошенко во время церемонии.

По словам лидера «Батькивщины», мужество и верность своей Родине, которую продемонстрировали герои Крут, должны послужить примером для украинских политиков и всех граждан Украины в отстаивании суверенитета и национальных интересов Украины.

Цветы к памятнику героям Крут возложили также участники марша, организованного Конгрессом украинских националистов и Украинской народной партией.

Акцию в память о героях Крут провели и представители ВО «Свобода».