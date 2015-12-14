Порошенко назвал стоимость новых пластиковых паспортов

Паспорт гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки будет стоить 100-160 гривен без НДС.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время посещения государственного полиграфического комбината "Украина", где ознакомился с процессом производства бланков паспорта гражданина Украины нового образца в форме пластиковой карточки, передает УНИАН.

"Много лет нас кормили тем, что государство не способно это делать, что нам нужны какие-то частные компании, связанные с коррупцией, на которые будет тратиться огромное количество государственных средств", — отметил он.

"На сегодняшний день мы говорим, что это должно стоить в пределах 100-160 гривен без НДС, и здесь должно быть все", — заявил Президент.

"Эта машина, которая производит и завершает печать карточек, стоит в пределах 1 млн евро, немногим более", — отметил Порошенко.

По его словам, что пластиковая карточка будет содержать более 400 килобайт информации, включая фотографию, общие данные о человеке, а в перспективе на нее можно поместить медицинские и налоговые данные о человеке и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко поддержал украинцев в их просьбе выдавать паспорта только на украинском языке и предложил заменить дублирование печатной информации в украинском паспорте на русском языке на английский.

Фото: Фейсбук П.Порошенко.