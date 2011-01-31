Серебряная Юля

31 января 2011, 08:41

Юлия Тимошенко в борьбе за сохранение электоральных позиций начинает использовать лексику, более свойственную любителям фильмов ужасов и страшилок из фольклора.

Стремление сохранить рейтинговые позиции порой играет с Юлией Тимошенко злую шутку. Юлия Владимировна за последний месяц, несомненно, была наиболее активным комментатором политических событий. Другие политики отмечали Новый год и Рождество, улетали в отпуск, а лидер «Батькивщины», связанная подпиской о невыезде, организовывала сольные выступления у стен Генеральной прокуратуры.

Как известно, собрать аудиторию – это половина задачи, куда важнее удержать ее. Избалованным фокусами украинских политиков и связанным с ними скандалами обывателям нужно предложить что-то погорячее. У экс-премьера сегодня заметные проблемы с точным политическим позиционированием. Она вещает в максимально приближенном к потребностям телевидения формате, хотя и перестала быть частым и желанным гостем на голубых экранах. Цитаты лидера «Батькивщины» на лентах информационных агентств далеко не всегда доходят до потребителей мэсседжей. Порой создается впечатление, что Тимошенко пытается напомнить о себе, чтобы не быть похороненной в режиме информационного игнорирования. Ее старания приобретают местами любопытные формы.

В одном из недавних интервью лидер «Батькивщины» назвала экс-президента Виктора Ющенко «оборотнем», которого усыновили олигархические кланы. Видимо, себя Юлия Тимошенко позиционирует с неким обладателем необходимого набора (серебряные пули, осиновый кол, чеснок и святая вода), с помощью которого можно бороться против меняющего облик политика. Позволю себе не согласиться с этой характеристикой. Виктор Андреевич – далеко не идеальный, но типичный для Украины политик. Нерешительный, ведомый, противоречивый и склонный загребать жар чужими руками. Но именно Ющенко на горбу своего рейтинга втащил Тимошенко на политический Олимп. И как раз с хладнокровного уничтожения популярности действующего тогда главы государства начался путь Юлии Владимировны к поражению на президентских выборах. Справедливости ради признаем, что после «комплиментов», отвешенных Ющенко за последних пару лет его президентства в адрес Тимошенко, эпитет «оборотень» выглядит практически похвалой. Но не стоит забывать, как лидер БЮТ в качестве премьер-министра вела закулисно-продолжительные переговоры с Виктором Януковичем о кулуарном изменении положений Конституции.

Не менее интересна позиция экс-премьера относительно объединения оппозиционных сил. Хотя до реального слияния кучкующихся вокруг «Фронта змин» партий может быть далеко, Тимошенко категорично выступает против объединения оппозиции. Она подчеркивает, что демократия предполагает конкурентную среду. Трудно не согласиться с таким отточенным мэсседжем. Но – можно, если взглянуть на судьбу предвыборного блока Юлии Тимошенко. Добрая треть депутатов-бютовцев, до президентских выборов позиционировавшихся как «прекрасная команда», после была изгнана из его рядов. При этом никто не рискнет дать гарантию, что «бело-сердечные» навсегда излечились от политической гангрены. Судьба политических партий, принимавших участие в формировании БЮТ – «Реформы и порядок» и УСДП – незавидна. Сегодня только искушенный избиратель может разглядеть в работе фракции БЮТ-«Батькивщина» следы иных политсил-учредителей. Юлия Владимировна несколько лукавит, утверждая, что все желающие уже давно объединились. Ее попытки стать лидером объединенной оппозиции не увенчались успехом по причине невосприятия алгоритма «или со мной, или против меня» многими субъектами политического процесса.

Тимошенко показательно обеспокоена судьбой своего союзника – Юрия Луценко, даже выказала предположения, что тому не позволяют конфиденциально встречаться со своим адвокатом. Правда, прогноз Юлии Владимировны о том, что не стоит рассчитывать на позитивное решение суда по делу Юрия Луценко, выходит за рамки этических норм. Понятно, что оппозиции нужны «зарешеченные иконы», а Юрий Витальевич своей активностью беспокоил окружение экс-премьера, но желать тюремного заключения соратнику – это перебор.

Весьма правдоподобно утверждение Тимошенко, что власть стремится ограничить ее участие в президентских или парламентских выборах посредством проведения суда, вынесения приговора, который может быть и условным. Этого достаточно для политической нейтрализации оппозиционного политика, да и в европейских политических кругах такая мягкость может встретить позитивные отзывы. Но при этом хочется вспомнить борьбу Юлии Владимировны с экономическим кризисом, эпидемию «свиного гриппа» и борьбу за сохранение банков, почему-то закончившуюся обогащением нужных людей и проблемами десятков тысяч вкладчиков. Абстрагируясь от обвинений в адрес премьера из уст враждебной ей Государственной финансовой инспекции, заметим, что популистская составляющая в государственном управлении в 2008 – 2009 годах захлестывала.

Наверное, дело в том, что Тимошенко – пожалуй, самый опытный в украинской политике манипулятор, готовый в режиме реального времени выдавать собственную версию как реальности, так и прошлого. Иного пути сохранить себя в политике наша героиня не видит, и наличие архивов выступлений последних лет ее не смущает. Юлия Владимировна отчаянно цепляется за уже эфемерный статус серебряного призера президентских выборов, но так и не сумела предложить обществу реальную альтернативу новой власти. Похоже, лидеру «Батькивщины» пора готовиться к борьбе на два фронта – против власти и соседей по оппозиционному лагерю. И тогда в ход пойдет не только арсенал для борьбы с вампирами, но и приемы экзорцизма.

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