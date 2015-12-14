Состояние Корбана удовлетворительное, его выписали из больницы — врач

Лидер "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Геннадий Корбан был выписан из днепропетровской клиники, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Об этом сообщила главврач медицинского центра "Клиника семейной медицины" Людмила Лесничук, передает 112.Украина, со ссилкой на пресс-службу УКРОПа.

"Состояние Геннадия Олеговича Корбана относительно удовлетворительное и оценивается как средней степени тяжести", — заявила врач, отметив при этом, что медики разрешили лидеру УКРОПа покинуть клинику при условии продолжения лечения в режиме домашнего стационара. По словам Лесничук, врачи будут наблюдать за его состоянием еще в течение 7-10 дней.

"Пациент требует инфузионной сосудистой терапии и динамического медицинского врачебного наблюдения. В случае ухудшения самочувствия Геннадий Корбан будет повторно госпитализирован", — подчеркнула Людмила Лесничук.

По ее словам, в течение этого времени Геннадия Корбана ежедневно будет навещать лечащий врач.

Ранее сообщалось, что лидер УКРОПа был госпитализирован в днепропетровскую "Клинику семейной медицины" в ночь на 7 декабря с подозрением на ишемическую болезнь сердца. При этом врачи заявили, что электронный браслет, который обязан носить Геннадий Корбан в соответствии с решением суда, мешает проведению диагностических процедур.

Напомним, УКРОП поддержит повторные выборы в Кривом Роге в марте.