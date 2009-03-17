Революция или сговор элит?

Резкое ухудшение экономической ситуации подталкивает политических антагонистов к поиску компромиссов хотя бы до президентских выборов.

Кроме того, появление таких игроков как Арсений Яценюк и радикальных проектов вроде ВГО «Свобода» ускоряет диффузию политической системы сложившейся после оранжевой революции. Об этом говорили украинские политологи на круглом столе, который прошел в «Главреде» 13 марта.



Юрий Романенко. Добрый день, уважаемые журналисты! Добрый день уважаемые эксперты! Сегодня — пятница тринадцатое в 13.00 мы начинаем круглый стол, который я назвал так несколько экзотически: «Сговор элит или революция: кто стабилизирует Украину?».



Мы рассмотрим несколько вопросов, которые волнуют околополитическую общественность, и которые в той или иной степени затрагивают всех нас.



Первый вопрос - перспективы возможного политического союза Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко».



Второй - феномен Яценюка — это реальная третья альтернатива или социологическая фикция». Как известно, в последние несколько дней были обнародованы ряд рейтингов, которые показывают, что Арсений Петрович набирает популярность.



Наконец, мы также рассмотрим сценарии развития ситуации в контексте подготовки к президентским выборам. Сегодня у нас в гостях известные политологи Владимир Фесенко, Виталий Кулик, Алексей Гарань и Михаил Погребинский.



Итак, данные последнего социологического опроса, который «Главред» делал совместно с компанией «R&B-групп», показывают, что в обществе очень критические настроения в отношении к власти. В частности, 70% населения относится с недоверием к власти, 20% с ненавистью, 17% — с безразличием и только порядка 3% поддерживают эту власть.



В обществе также постоянно увеличивается количество людей, готовых либо не только протестовать, но и принимать участие даже в вооруженной борьбе. В конце января, таких людей было 2,9 %, замеры в конце февраля показали, что количество таких людей уже увеличилось до 3,6 %. При этом опрос, который делал параллельно ФОМ немного ранее, в первой половине февраля, показал, что количество таких людей около 4,5%.



И в этих условиях элиты чувствуют, что ситуация меняется, тем более кризис задает все более и более жесткие рамки, и соответственно возникают предпосылки для того, чтобы властные структуры искали возможность договориться. Поскольку, если они не договариваются, то очевидно возможен социальный взрыв.



Вы хорошо знаете о том, что в последнее время было несколько таких заявлений интересных, которые показали перспективы возможного сговора элит, о котором я говорил выше. В частности, можно вспомнить заявление Портнова о том, что БЮТ следует искать тот или иной формат договоренностей с «регионалами», возможно, с Арсением Яценюком. Вчерашнее заявление Клюева о том, что как бы есть на девяносто процентов согласованный вариант новой Конституции, и необходимо перейти к ее реформе. Есть реакция Анны Герман из Партии регионов на эти заявления и т.д. и т.п.. В любом случае понятно, что идут какие-то тайные переговоры, которые в общем-то рано или поздно выльются в какие-то конкретные действия.



Начнем с господина Погребинского. Как вы оцениваете вообще перспективы вот такого политического союза БЮТ и Партии регионов? Точнее говоря, не союза, а синхронизации действий.



Михаил Погребинский. Прежде всего, я хочу сказать, что я убежден в том, что время уже перезрело, такой вопрос уже давно стоял на повестке дня. Ясно, что нужна выработка каких-то правил игры, которые бы поставили основных действующих игроков в какие-то рамки, чтобы не допускать там всяких «маски-шоу», чтобы подготовить массы к тому, что если выборы будут досрочные или не досрочные, то результат этих выборов будет принят игроками и обществом. То, как развивается сейчас ситуация, не дает надежды на то, что будет кто-то победителем реально, и это очень опасно. Поэтому, я считаю, что ситуация вынуждает любого ответственного человека в политике сейчас искать способ какого-то компромисса, или, как вы сказали, сговора элит. Любой сигнал о том, что кто-то там с кем-то договаривается, я воспринимаю как позитивный сигнал. Даже то, что уже целых три или четыре из Секретариата Президента от Ющенко не слышно оскорблений в адрес Тимошенко, а от Тимошенко оскорблений в адрес Ющенко — это хороший сигнал. Уже четыре дня спокойствия — это важно. А то, что параллельно там идут какие-то другие дела, я не в курсе, я сейчас ни имею какой-то другой секретной информации, поэтому я не знаю, в каком состоянии там переговоры между БЮТ и Партией регионов, но то, что что-то там точно происходит. Появление нового игрока - Яценюка, также отчасти стимулирует эти возможные переговоры. Насколько можно надеяться, что это приведет тоже к существенному сдвигу ситуации, не знаю, но, мне кажется, что какие-то шансы все еще есть.



Я не сомневаюсь в том, что не может быть переформатирования коалиции, и сегодня большой коалиции до президентских выборов уже не будет, как это ни печально для меня. Было бы хорошо, но уже не будет, поскольку сама логика избирательной кампании президента говорит о том, что не может сейчас Тимошенко сейчас себе позволить формализовать союз с «регионалами». Она может только договариваться о правилах игры с ними, о совместных голосованиях по каким-то вопросам, но не более того. Тем более что тут ей на пятки наступает Яценюк, как некий такой фантом.



Я вот на него в двух словах отреагирую. Я просто считаю, что Яценюк – это такой артефакт украинской политики. То есть человек, за спиной у которого нет собственного проекта, и никогда не было, который ходил по лестницам, чиновничьим лестницам, при помощи того, что у него всегда были покровители, это немножко напоминает карьеру Ющенко. Сам он никогда ничего не сделал. Когда он оказался перед лицом необходимости продемонстрировать свои способности на деле в парламенте, то показал свою полную некомпетентность: худшего спикера у нас просто никогда не было, даже Ткаченко был лучше. Поэтому то, что он получает такие рейтинги сейчас, причем, я хочу сказать, что это правда, он действительно их получает, то есть, это не придумано кем-то, но я рассматриваю это как некий, знаете, такой эффект отталкивания.



Наши люди разочаровались в своих героях, им надо было куда-то уходить, то есть, не принято так сказать, что вот я разочаровался и теперь вообще ни за кого. Для этого надо иметь определенное гражданское мужество. Поэтому для кого-то, эти голоса должны куда-то сливаться. Вот уходят они от Ющенко, а куда им сливаться? Некоторое время они сливались к Тимошенко, сейчас Юлия Владимировна, как ответственная за экономическую ситуацию в стране, не может набирать очки, это ясно, до тех пор, пока ситуация не станет выправляться. Поэтому вот появился такой фантом, пустышка, который изображает из себя как бы знатока во всех сферах, и который не в состоянии объяснить женщине на каком-то очередном шоу, что такое открытые списки. Когда человек, который высказывается о политике, политологии как эксперт, а на самом деле полный профан, и вот этот человек появляется, как некий притягательный какой-то фокус, к которому падают вот эти голоса разочаровавшихся. Если ситуация и дальше будет ухудшаться экономическая и социальная, то он вполне может сыграть роль такого очередного спасителя нации. Я не хочу сказать, что мне нравятся остальные герои, они мне не нравятся тоже, но я в ужасе от этого апофеоза дилетантизма в роли, исполняемой сейчас Яценюком. Поэтому я его рассматриваю, как серьезную угрозу для Украины. А надежду связываю с переходом к парламентской системе, которая будет принуждать элиту искать компромисс и договариваться. Я думаю, что любой лидер, вождь, на которого могут понадеяться в Украине, не в состоянии удержать страну. Поэтому, вообще говоря, я сторонник отмены президентских выборов вообще, и перехода к чисто европейской парламентской модели. Мне кажется, что перспективы этого еще не утрачены.



Почему к чисто парламентской республике? Я еще раз хочу сказать: потому, что она будет принуждать к поиску компромисса. Именно поэтому мне не нравится то предложение конституционной реформы, которое было в свое время и которое «регионалами» и БЮТ обсуждалось. Там партия, которая получает относительное большинство на выборах, получает двести двадцать шесть голосов в парламенте. Почему не нравится? Потому что это опять же не принуждает к договоренностям, а получается, что одна политическая сила, один субъект получает ни с того, ни с сего право править страной. До тех пор, пока наша политическая элита, политический класс не будет принужден самим устройством или правилами игры к договоренностям, до тех пор, конечно, порядка в стране не будет, и ответственной политики никогда не получится. Вот как в целом я вижу эту картину.



Последнее, что я хочу сказать, это то, что звучит у Юрия в словах о том, что есть протестные настроения, четыре процента, — все это чепуха. Нет такой партии. На вопрос, есть ли такая партия, которая может вывести народ на улицу, устроить протест? Партии такой нет, а без партии никакой революции не будет. Даже если тысячу раз всех достали, народ на улицу не выйдет, тем более в ситуации, когда люди боятся потерять работу, когда у них не хватает на хлеб или еще что-то, и они. прежде всего, должны заботиться о своей семьей. Революции происходят тогда, когда в целом неплохо, а может быть даже и хорошо. В нашей ситуации это может произойти тогда, когда мы будем выходить на траекторию какого-то устойчивого развития, что и было отчасти в 2004 году, когда в общем-то было неплохо, но хотелось, чтобы было лучше. Это был бунт миллионеров против миллиардеров, но теперь уже миллиардеры стали миллионерами, и этот бунт известно, чем завершился. Сегодня, я надеюсь, что такой партии не только нет, но она и не появится, чтобы вот друзья Юрия не делали со своими акциями «Достали!», все равно ничего из этого не будет. Спасибо.

Юрий Романенко. Спасибо. Хотел задать уточняющий вопрос. Из ваших слов получается, что в принципе конституционную реформу до президентских выборов наши политики уже не успеют осуществить. Во-первых, и во-вторых, почему?



Михаил Погребинский. Ну, вообще успеют, это если они завтра договорятся, то время в принципе есть. Но я действительно не очень в это верю, и это связано как бы с моим личным знанием основных игроков, как людей, и я примерно понимаю, что, видимо, у них уже не получится сейчас по времени. Но я считаю, что на самом деле важно не формальное, вот на данном этапе, в данное время формальная договоренность о внесении изменений в Конституцию. Никто у нас не считается с записанными вещами, нужна хотя бы неформальная договоренность о правилах игры на какой-то период времени. Почему, мне кажется, что сложно еще, я уже говорил, добиться формальной договоренности? Прежде всего, потому, что обнаружить для общества и в открытую сказать, что я, например, Юлия Тимошенко выходит и говорит, что я договорилась с Януковичем о том, о том, и о том — не выгодно это ей сейчас. А Виктор Янукович тоже всячески демонстрирует, что для него что Тимошенко, что Ющенко одно и то же, хотя мы видим, что на самом деле он ведет себя не так, или для части его партии. Важно, чтобы они, осознав свой интерес, жестко договорились, и в этой договоренности участвовали не только первые лица, со стороны, допустим, Юлии Тимошенко, возможно, достаточно и одного лица — лица Тимошенко. Но со стороны Партии регионов, видимо, должен быть еще и некий консенсус тех групп, которые поддерживают Януковича, которые приняли для себя решение, чтобы не было хуже, мы должны и ты должен действовать так-то, так-то и так-то, мы тебя поддерживаем. С Юлией Тимошенко мы договорились, что она за эти рамки не выходит, есть некие гаранты этих договоренностей, можно прогнозировать, кто может быть. И вот этого, мне кажется, было бы достаточно до президентских выборов.



Юрий Романенко. Опять-таки, немножко разовью эту мысль. Мы не видим сейчас у «регионалов» какой-то единой политики. Потому что очень четко видно, что Клюев там ведет свою линию, Ахметов с Колесниковым ведут свою линию, они фактически сейчас играют по большому счету на вынос Януковича из такой большой игры. Виктор Федорович, вы тоже уже это заметили, просто потерялся, его не видно. Где сейчас Янукович? Он исчез. Периодически исчезает.



Михаил Погребинский. Все это верно, но другого героя сейчас нет у Партии регионов, и у востока и юга страны, скорее всего, в ближайшее время не появится, поэтому деваться им все равно некуда. Вопрос в том, что там не закончился процесс расстановки всех акцентов. Закончится он тогда, когда затопчут группу «РосУкрЭнерго». Ее, так сказать, притоптали, но еще не окончательно. Поэтому сейчас, мне кажется, что единственный возбуждающий такой элемент, который не дает процессу закончиться. Относительная сила этой группы, которая там состоит из десятка людей и управляется там Бойко с Левочкиным. Пока эта группа как бы имеет голос и имеет вес, от ее имени выступает в парламенте Богословская, так сказать, иногда, теперь не всегда, иногда от ее имени выступает Анна Герман, вот и такое впечатление, что действительно Янукович не контролирует сейчас полностью эту ситуацию. Но, я думаю, что по мере как бы уменьшения всех этих игроков, они будут понимать, что им нужно останавливать этот процесс, договариваться, в конце концов, им нужны деньги правительства, им нужно что-то другое. Я думаю, что до каникул, до летних каникул, этот процесс завершится.



Юрий Романенко. Спасибо. Алексей Васильевич, вижу в ваших глазах острое желание отреагировать на реплику господина Погребинского.



Алексей Гарань. Насправді, значною мірою з частиною питання я згоден з тим, що сказав Михайло. Дійсно, по темі ми розуміємо, що ви сформулювали — це провокативно революція чи змова еліт. Якщо ми поставимо питання по-іншому, якби революція — позитив, а змова еліт — негатив. Давайте поміняємо, зробимо навпаки, бунт чи пакт еліт, тобто вже в бунт ми закладено негатив, а пакт еліт буде якраз виглядати як позитив. Тобто як ви яхту назвете, так вона і попливе.



В даному випадку я згоден із тим, що сказав Михайло, я про це теж кажу, я думаю, що нам насправді потрібен пакт еліт. Я погоджуюся з тим, що якась частина може бути формалізована, винесена на публіку, а якась частина буде неформалізована. Про що має бути цей пакт еліт? Пакт еліт, власне, про те, що ця майбутня кампанія не має бути грою на зміщення, вона не має розколоти країну так, як це було, скажімо, 2004 року, і що після виборів переможець не буде грати на знищення переможеного. Я думаю, що це є дуже важливим, і тоді вдасться якимось чином знизити той накал пристрастей, які є. Тобто й далі можна вже говорити про те, що можна закладати, про що може йтися в домовленостях. Частково це можна зробити в тому числі й за рахунок якихось законодавчих і конституційних змін. Тут можна, дійсно час для цього ще є, дебатувати. Знову ж таки наголошу, що створення правил гри насправді є в інтересах і основних політичних сил, і в інтересах основних бізнес-еліт. Вони в цьому об’єктивно зацікавлені. Інша річ, що тут візьме гору? Так би мовити, здоровий глузд, чи, скажімо, от віра в те, що от я стану першою особою і я всіх, скажімо, от у мене є шанси, і я всіх переламаю через коліно. Я сподіваюся, що цього вже не станеться, у нас є досвід останніх років. Тому треба встановити ці правила гри.



Якщо ми говоримо про якісь конституційні законодавчі зміни, Михайло тут переконаний прихильник парламентської республіки, що вона має вести до компромісів, має вести до домовленостей. Це правда. Але, з іншого боку, ми знаємо й про те, що мають бути певні баланси, тому що навіть в умовах парламентської республіки, теж може бути монополізація влади і прагнення продавити своє рішення. Я думаю, що вже в нинішньому вигляді те, що є, та нинішня модель, яка є, вона передбачає необхідність домовленостей. Ми бачимо, що без цих домовленостей нічого зрушити не можна, тобто Президент змушений домовлятися з прем’єром і парламентом, але цього не відбувається. Тобто треба думати, що потрібно зробити для того, щоб, очевидно, чіткіше розписати ці повноваження і при цьому зберегти розмежування повноважень, я маю на увазі. Я думаю, що виконавча гілка влади має бути об’єднаною, але при цьому треба зберегти баланс всередині цієї системи.



Тепер стосовно революції або бунту. Значить, знову ж таки, я дійсно думаю, ну, бунт — соціальний протест можливий, більше того, він можливий і неконтрольований, якщо буде погіршуватися економічна ситуація, якщо це буде відбуватися. А от питання, чи це, скажімо… Ну, це те, скажімо, що ми побачили в Латвії, в Греції. Але чи це переросте якби в політичну якусь революцію, я дійсно не певен. Тому що дійсно, коли яблуко падає, має бути хтось, хто підставить ці руки і схопить це. У нас такої політичної сили зараз, яка може піти на протести в цьому протестному електораті, немає. Знову ж таки, теоретично вона може виникнути, в кризових ситуаціях виникають вожді, які ведуть за собою маси, натовп. Але в наших умовах, зараз я цього не бачу.



Ну, якщо говорити про зміни, скажімо, в розстановці якихось політичних сил, очевидно, що знову ж таки напередодні виборів виповзе Тягнибок, який буде грати на розчарованості, «помаранчевого» електорату. Але ми розуміємо, що це фігура все-таки, яка не здатна діяти в загальноукраїнському масштабі, хоча може добре попсувати нам усім нерви, якщо буде організовувати референдуми в Криму, що інакше, як провокативні дії розцінювати я не можу.



Стосовно Яценюка. Ну, я б не говорив так зневажливо, як це робить пан Михайло, мені здається, що в кожному політичному лідері треба бачити, ну, розглядати його серйозно, так, як скажімо, в 2004 році треба було розглядати Януковича при всьому тому, що тоді, скажімо, теж проти нього велася зневажлива пропаганда. Я думаю, що дійсно Арсеній Петрович може скористатися тим, що відбувається зараз, і дійсно ми бачимо це на його рейтингах. При цьому Яценюку все-таки треба буде дати відповідь на якісь базові питання, без яких рух далі буде неможливим.



Тобто на питання, хто в його команді, хто в команді Яценюка? Ми зараз не знаємо. Яка в нього програма? Ми зараз цього теж не знаємо. Яке фінансування? Ну, тут трошки ми вже знаємо, я якраз не говорю про Фірташа, я говорю про, так, ми це обговорюємо, але тут якби є питання. Але, так, хто фінансує Яценюка? Це, насамперед, скажімо, Пінчук, частково Тарута, але на всі ці питання, йому потрібно давати відповіді. Тому що ці питання неминуче будуть поставати в перебігу виборчої кампанії. І, я думаю, якраз те, що відбувається розчарування в лідерах, у цьому є й певний плюс, тому що, принаймні, експерти, а також люди, з яким спілкуєшся, які щось розуміють у політиці кажуть, так, лідер симпатичний, обличчя симпатичне, а хто стоїть за ним, яка політична сила? Скажімо, ці самі питання можна ставити і Гриценку. Анатолій Гриценко зараз непомітний, і що відбивається й на його рейтингах, на його «Громадській позиції», вона створена, була створена ще в грудні, але ми її не бачимо, зараз з’явилося кілька білбордів «Конституція порядку», я не знаю, наскільки це вдале насправді гасло для розкрутки, і я думаю, що якби поки що я не бачу динаміки розвитку.



Таким чином підсумок. Так — ситуація стає гострою, так — вона об’єктивно вимагає домовленостей між нашими основними політичними гравцями. Але чи переросте це, скажімо, в такий рух, який, скажімо, змінить кардинально політичну палітру, я не думаю. Тобто дійсно, поки що немає для цього необхідної політичної сили. Це, якщо стисло.



Юрий Романенко. В продолжение вашего тезиса насчет бунта. Такая динамика интересная наблюдалась. В конце января 7,5 % респондентов, опять-таки это соцопрос, который мы делали совместно с «R&B-групп», заявили, что готовы начинать протесты по любому поводу. То есть мотивация людей к таким бунтам может появиться в любой момент. В конце февраля их еще больше стало, увеличилось на два процента.



Вы также вспомнили о Тягнибоке. Ситуация, которая сейчас сложилась на Западной Украине, показывает, что Олег Тягнибок из спойлера превращается уже в достаточно серьезного игрока, который начинает не просто топтаться по электорату Тимошенко, не говоря уже о Ющенко, он начинает его концентрировать на себя. Такая же ситуация и Яценюком. На ваш взгляд, ситуация, которая сложилась в Тернополе, - когда идет возня, то суд принимает решение по проведению выборов, то отменяет его, и Президент сегодня подал в Конституционный суд заявление по этому вопросу. На ваш взгляд, вам не кажется, что в принципе такая ситуация заставляет Юлию Тимошенко в определенной степени радикализироваться, искать, скажем так, нестандартные подходы в разрешении ситуации. Поскольку очевидно, если экономическая ситуация будет ухудшаться, а она будет ухудшаться, это неизбежно, то в общем-то к осени 2009 года она сдаст многие позиции накануне президентской кампании.



Олексій Гарань. Ну, стосовно того, що вона неминуче буде погіршуватися. В мені тут розривається реаліст і бажання якогось оптимізму. У Сполучених Штатах зараз пішли сигнали, що є певне поліпшення. Так, якщо буде певне поліпшення в Сполучених Штатах, звісно, що це потягне американську економіку за собою. Наскільки це відіб’ється на нас? Скажімо, дійсно сказати зараз важко, прогнозувати певну позитивну динаміку, найбільш позитивні оцінки, про які я чув, це що зростання може якесь початися з грудня. Це найбільш оптимістичні прогнози, про які я чув. Але питання зараз полягає в тому, чи все-таки те, що зараз буде відбуватися, буде на рівні стагнації, чи все-таки воно піде ще нижче, дно ще не досягнуто. Так, дійсно, Тимошенко стоїть перед важкими питаннями. Я не знаю, можливо, дійсно, в якийсь час треба було піти, от коли її знімали, можливо, дійсно, треба було піддати і піти відставку, і вже стартувати з позиції опозиції, можливо. Можливо, так було би дійсно краще.



Так, їй треба шукати нестандартні рішення. Ви знаєте, я думаю, що насправді тут фактор Яценюка буде відігравати суттєву роль. І не тільки фактор Яценюка, тому що якщо вийде Тягнибок іще, я думаю, Тягнибок в цій кампанії все-таки буде спойлером, все-таки. Інші річ, що він може закладати собі базу на майбутній успіх на парламентських виборах, щоб подолати виборчий бар’єр. Ми тоді, умовно кажучи, побачимо, що на цьому, з одного боку, буде йти Янукович, з іншого боку, на цьому полі, умовно кажучи, «помаранчевому», такому центристському буде Тимошенко, Яценюк, Гриценко, якщо піде, Тягнибок. Тобто дійсно буде доволі сильний розброс. Я думаю, що за логікою, в другому турі Віктор Федорович програє Юлії Володимирівні все-таки. Ну, не вистачає в нього ні харизми, ні бійцівських якостей, ні вміння спілкуватися. Хоча ситуація дійсно є непростою. Але я боюся того, що в ході першого туру дійсно буде йти ця боротьба, яка дуже їм усім зашкодить і може вплинути на рейтинги, які будуть створювати несприятливу ситуацію для другого туру також. Тобто така небезпека є дійсно. Один із нестандартних таких кроків, скажімо, тут говорилося про те, що так, це пошук компромісу з Партією регіонів, можливо, я, до речі, не виключаю того, що можливо будуть і якісь спроби знайти компроміс з якимись іншими фігурами, і з Гриценком, скажімо, і з Яценюком також. Тобто можливі якісь варіанти.



Юрий Романенко. А какая величина сейчас у Гриценко?



Олексій Гарань. Ви знаєте, у Анатолія Гриценка от що. Справа в тому, що якщо він займе позицію, що він буде в чиїсь команді, з перспективою, скажімо, отримання посади в майбутньому, можливо, це буде плюс для цього політика. Думаю, наприклад, якщо Тимошенко досягне згоди з Гриценком брати участь в її кампанії, то це буде для неї дуже важливим так би мовити фактором, який знову поверне до неї, скажімо, частину електорату, який зараз від неї відійшов. Але тут багато що залежить, безумовно, від Гриценко, який може сказати ні, я сам по собі. Ну, як ми це бачимо.



Михаил Погребинский. Буквально два слова. Во-первых, в отношении того, что нужны сдерживающие моменты, противовесы, безусловно, нужны. Я хочу сказать, что мы обычно, когда говорим об удерживании и противовесах, думаем, что вот есть Президент, правительство и парламент. Я хочу сказать, что мне кажется, что у нас перспектив получить в этой тройке сильные сдерживающие противовесы, нет. Поэтому я глубоко убежден в том, что нужен четвертый элемент как бы в этом — судебная власть. Судебная власть должна возглавляться сильным неучастником как бы этих команд, сильной фигурой, которая будет иметь колоссальный авторитет, пусть даже жесткой, я даже знаю такого человека, который мог бы эту функцию выполнить. Вот в такой ситуации можно было бы рассчитывать на то, что сдерживание может быть, судебная власть может выполнить такую роль. Ну, кроме того, что нужно провести судебную реформу, но это может сделать только такая фигура. И в отношении Тягнибока, которого я очень люблю.



Владимир Фесенко. Так кто это? Михаил Борисович, откройте секрет.



Михаил Погребинский. Угадайте из двух раз. Зачем? Не хочу называть. Значит, я…



Юрий Романенко. Мощный человек.



Михаил Погребинский. Да, мощный, сильный человек, который как бы…



Владимир Фесенко. Я боюсь, что если я о том же самом думаю, то я боюсь, что его не воспримут.



Михаил Погребинский. Ладно, это же не в том дело, я просто хочу сказать, что без этого не обойтись. И еще в отношении моего любимого Тягнибока. Я хочу сказать, что, с одной стороны, я убежден в том, что поскольку есть в обществе такая идеология, она не такая иллюзорная. Говорят, что три процента трудно преодолеть. Это трудно преодолеть, потому что там такие вроде бы националисты типа Ющенко, типа Тимошенко, не настоящие националисты, отбирают эти голоса. На самом деле людей, готовых поддержать эту идеологию больше десяти процентов в обществе. Поэтому теоретически в демократическом обществе они должны быть представлены.



Владимир Фесенко. Националистического электората больше десяти процентов?



Михаил Погребинский. Не просто националистического, а такого решительно националистического, я не люблю слово «радикального», но больше десяти процентов. Это показывают комплексные опросы самого разного характера. Короче говоря, надо, чтобы он участвовал, но есть колоссальный риск. Представительство такой политической силы создает страшный дисбаланс в парламенте, то есть является сильнейшей угрозой раскола страны. Вот в чем проблема. И эту проблему, кстати говоря, даже никто он ставит. То есть эта проблема действительной демократии для конкретной такой страны как Украина, реально он должен быть представлен со своей идеологией ненависти к русскому, к России и так далее. И эту идеологию, я еще раз говорю, разделяет около десяти процентов населения Украины. И участие вот такого человека и такой политической силы в парламенте, создает колоссальный стимул раскола страны. Как эту проблему решать? Я не знаю. Спрятать от этого глаза и говорить, что этого нет и что он маргинал? Это неправильно. Вот это то, что я хотел добавить.



Олексій Гарань. Стосовно Тягнибока ще раз. У мене таке враження, що ми зараз йому будемо рекламу робити, але я був на одній передачі з одним політологом, який займає радикально проросійську позицію, можливо, це некоректно називати, тому що таких не так багато, і його в принципі можна вирахувати. І він мені каже: «Боже, яке щастя, що є Тягнибок. Нам нічого не треба більше робити. Достатньо його випустити в ефір, і все, ці голоси ідуть». Кому ці голоси ідуть? Принаймні до останнього часу вони йшла у скарбницю Партії регіонів. Так? Тому, скажімо, Партія регіонів була зацікавлена в тому, щоб такі люди були наявні, тому що це додає їм додаткові голоси.



Віталій Кулик. Стосовно того, якщо продовжити тему з Тягнибоком і потягом до такої сильної руки і сильної влади та націоналізму, то потрібно сказати ще, що всі політичні проекти, які зараз декларують необхідність сильної президентської влади, в тому числі Гриценко, в тому числі Тягнибок, у тому числі й інші проекти, вони фактично грають, можливо, електорально грають як у копілку «регіоналів», але політично вони формують громадську думку справді стосовно необхідності реформ, пов’язаних з посиленням президентської влади. Якщо брати до уваги, що Тимошенком насправді має високі шанси перемогти на президентських виборах, то під неї фактично буде створене певне громадське уявлення про необхідність реформи влади і повернення до президентської республіки. І цим скористається Юлія Володимирівна одразу обравшись президентом. Тобто вона на основі цієї хвилі, потреби, очікування сильної влади, зможе провести реформу влади, маючи легітимність і маючи підтримку значної кількості населення. Але я хотів би повернутися до самої…



Олексій Гарань. А парламент? З Верховною Радою, що робити?



Віталій Кулик. Тут я кажу про перевибори парламентські дострокові та формування нової конфігурації. Коли ми говоримо про революцію, то тут є певне протиріччя. З одного боку, ми бачимо, що у лютому 2009 року в порівнянні з лютим 2008 року інфляція становить уже двадцять відсотків, зростає індекс споживчих цін до двадцяти одного відсотка, безробіття сягає мільйона осіб, і ці негативи якби по спіралі йдуть вгору, тобто вони збільшуються і збільшують, і збільшується деталізація. Проте, знову ж таки, хотів би зазначити щодо того, що каже Юрій про сім відсотків радикалів, готових вийти з будь-якої причини…



Юрий Романенко. Чуть меньше.



Віталій Кулик. Тобто брати участь у силових акціях протесту, то така революційність є кухонною, або показаною революційністю. Ми проводили фокус-групи для з’ясування мотивацій і реальної готовності населення брати участь в силових акаціях протесту, а також намагалися з’ясувати навіть рівень радикалізму серед профспілкових активістів. І виявилося, що цей рівень доходить до двох відсотків максимум. Справді тих, хто готовий взяти участь, взяти на себе відповідальність за участь в силових акція протесту. Два відсотки, хоча кількісне опитування показувало до дванадцяти-п’ятнадцяти відсотків готовність населення вийти на вулиці. Тобто маємо тут певне протиріччя між готовністю самому безпосередньо брати участь і готовність брати участь в якомусь широкому русі, до якого можна просто приєднатися, як анонімний учасник. Відома формула, що «буйних мало, тому що немає вожаків», вона фактично тут цілком відображається, тому що оці суспільні настрої протестного плану вони є необ’єднаними, і немає організовуючої сили, так званої партії, як було сказано паном Погребінським. Справді, партія, яка могла б за допомогою адміністративних важелів спровокувати широкі акції протесту та навіть хвилю протесту, яка б змела уряд, Партія регіонів відмовилася від цього сценарію фактично. На даний момент Партія регіонів і БЮТ створюють безконфліктну, систему безконфліктних відносин до президентської виборчої кампанії.



Я не кажу про коаліцію. Немає змови еліт. Є створення певної системи, яка дозволяє приймати рішення, це перше. А, по-друге, дозволяє «регіоналам» впливати на прийняття економічних рішень та контролювати фінансові потоки. Створюються так звані правила гри. Але, знову ж таки, хотів би зазначити, що це не є усвідомленням еліти необхідності утворення таких правил гри для демократизації процесу прийняття рішень, або для досягнення певної площадки для нормалізації відносин. Це не є пактом еліт, це є просто усвідомлення необхідності тайм-ауту силових сценаріїв. В рамках цього розгортаються зараз і комунікації між Партією регіонів і БЮТ. Якщо на початку, коли створювалася коаліція, я казав, що коаліція, офіційна коаліція Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко це був би такий гламурний порожняк, за допомогою соціально-популістських обіцянок нічого б не відбувалося, жодних радикальних реформ і жодним змін на краще, то зараз це вже не гламурний порожняк, це справді наповнення, це створення отаких безконфліктних систем і відносин, яке передбачає, перше, це виведення із конфліктної сфери силових відомств. Нагадаю простий приклад, це виступ одного з депутатів-«бютівців» на УТ-1 десятого березня Писаренка, який прямо заявив про те, що БЮТ, частина БЮТ принаймні, вважає, що міністром внутрішніх справ має стати рівновіддалена від усіх політичних і фінансових груп людина, професіонал. Це перший меседж.



Другий меседж, що Верховний Суд має очолити не політик. І третій, те, що ми бачили стосовно спільного голосування «бютівців» і Партії регіонів по низці питань. У тому числі стосовно прийняття поправок до закону про СБУ, які передбачають зміну порядку призначення заступників і виконуючих обов’язків глави СБУ. Крім того, варто зазначити про синхронне голосування «регіоналів» і «бютівців» стосовно відміни виборів у Тернополі. Хоча «регіонали» від того нічого не отримували на відміну від БЮТ, на відміну від «Єдиного центру» чи «Свободи». У той самий час ми бачимо зниження тональності взаємних звинувачень Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко і навпаки. Принаймні вона залишається інертною, немає нових певних сюжетів у всій цій боротьбі. Таким чином, на даний момент можна говорити про те, що як така формується оця система взаємодії у Верховній Раді, а також політична така загальна політична взаємодія. Але тут знову отакі ризики є такої системи відносин. Перший ризик — це те, що є взаємна недовіра Партії регіонів до БЮТ, і БЮТ до Партії регіонів. Є конкуренція, а також гра амбіцій між Януковичем і Тимошенко, хто стане президентом. Немає чіткого уявлення, яким буде розподіл, якщо уявити про можливість дійсно пакту між ними: розподіл прем’єр — президент. І які гарантії дотримання учасниками цього пакту досягнутих домовленостей.



З моєї точки зору, реальним гарантом досягнення таких домовленостей може бути лише зовнішній гравець. І таким гравцем цілком конкретно може бути Кремль. Саме Росія може виступити зовнішнім гарантом досягнення домовленостей між цими гравцями. На жаль, це так.



Олексій Гарань. На жаль.



Віталій Кулик. На жаль. Коли ми говоримо, що формуються певні правила гри, пакт еліт, мені це нагадує один американський фільм за участі Фреді Мерфі, який називається «Достопочтимый джентльмен», коли один чорношкірий потрапляє в Конгрес, йому пояснюють систему різних лобістських груп, одна платить за вирішення проблеми, інша платить за не вирішення проблеми. І він запитує: «А як це працює?» Йому пояснюють: «А ніяк не працює». Власне кажучи, наша еліта не зацікавлена в тому, щоб запрацювала держава, запрацювала політична система, і щоб була сформована якась архітектура політичної системи. Їй важливо мати певний тайм-аут для того, щоб пройти виборчий цикл, а потім розпочнеться нова боротьба за владу, нова боротьба за повноваження. І тоді знову-таки буде повернуто до включення силових відомств в політичне протистояння, МВС будуть кидати проти СБУ, а СБУ проти МВС і так далі. Тобто знову повернуться до циклу. Тому що ця політична еліта не здатна на досягнення довгострокових домовленостей, укладати довгострокові пакти, і вибудовувати нормальні правила гри. Це не її природі.



В той самий час я не бачу джерел для оновлення цієї політичної еліти. За проведеним нашим центром дослідженням, вісімдесят відсотків наших громадян хочуть бачити нову політичну еліту, нові політичні обличчя, але, знову ж таки, переважна більшість громадян називають в якості (це було відкрите питання) таких нових облич саме телевізійних політиків. Тих, кого вони бачать на телеекранах. І називають, що джерелом появи нової політичної еліти знову ж таки мають бути існуючі політичні партії. Тобто називають політиків, які більш-менш нові, які почали світитися, або які час від часу з’являються на телеекранах і є привабливими.



Тут і зароджується феномен Яценюка, про якого ми вже сьогодні говорили. Фактично з посиленням економічної кризи, а я передбачаю, що буде дві хвилі посилення, це квітень місяць і вересень місяць, коли буде досягнуто апогею в кризі, і в цей час буде відбуватися синдром обнуління рейтингів, але це не означає, що БЮТ і Партія регіонів отримають по нуль відсотків голосів. Це означає, що буде помітний спад, динаміка спаду їхніх рейтингів, і ці голоси ситуативно будуть переходити до «Свободи» Тягнибока і до Яценюка, тому що вони зараз є найбільш артикульованими візуально проектами. Це не означає, що ті голоси, які до них відійшли під час пікових кризових елементів перейдуть до них під часи виборів, що люди проголосують за цих політиків. Це означає, що є певна тенденція.



Коли ми говоримо про радикалізацію, про те, що є отих два відсотки радикалів, ви знаєте, більшість цих радикалів, якщо подивитися структурно, хто ж вони, належать до так званого квазісереднього класу. Тобто люди, які під час кризи мають проблеми з кредитами, є представниками творчих професій, або фінансовими аналітиками, менеджерами середньої ланки, і це не є революційний класом. На даний момент це не є навіть контрреволюційним класом, якщо використовувати, скажімо, термінологію лівих. Оскільки їм, на відміну від пролетаріату, у марксистському розумінні дев’ятнадцятого століття, є що втрачати, і участь їх у радикальних протестах теж завершується на рівні карнавальної ілюстрації, це не є смисловим протестом, це не є протестом, який можна довести до логічного завершення, це просто карнавал.



Коли ми говоримо про, скажімо, що дасть оце ситуативне створення відносин, неконфліктних відносин БЮТ і Партії регіонів? Це дасть тайм-аут, скажімо, півроку до розгортання безпосередньо виборчої кампанії президентської. Можливо, сторони все-таки зможуть досягнути домовленостей стосовно змісту і тексту змін до Конституції. Якщо це відбудеться, а є групи, які продовжують працювати над цим як і з боку Партії регіонів, так і з боку Блоку Юлії Тимошенко, проте, в мене є великі сумніви, що, по-перше, вони досягнуть порозуміння у форматі розподілу влади, по-друге, досягнуть порозуміння в тому, хто призначає голову СБУ, Верховного Суду та прокуратури, а також питання виведення силових структур із політичного процесу. Тобто виведення з активної політичної гри. Без участі Президента Ющенка цього досягнути зараз неможливо. Тому, я думаю, це питання буде відкладено, як і питання конституційної реформи. А якщо воно буде відкладено, то це не означає, що є домовленості. Це означає тимчасове перемир’я, а після виборів президента знову почнеться нова хвиля загострення протиріч. Буде спроба нового президента розпустити Верховну Раді та провести дострокові парламентські вибори під себе, і відповідно буде загострення між парламентом і президентом новим і так далі, і тому подібне. Знову коаліціада і все по-новому, так би мовити.



І завершуючи, я хотів би зазначити, що по великому рахунку не стоїть зараз проблему вибору між революцією і зговором еліт. Мова йде про те, щоб ця інерція не набувала катастрофічних і конфліктних обрисів, щоб інерція хоча б дозволяла населенню більш-менш виживати, а політичне протистояння щоб не торкалося кишені безпосередньо кожного виборця. Ви пам’ятаєте, що у ході 2004 року економіка навіть під час розгортання президентської кампанії, безпосередньо навіть другого туру, економіка продовжувала зростати, добробут населення протягом півроку активної виборчої кампанії також показував зростання на чотири-п’ять відсотків. Зараз населення відчуває будь-які коливання і силові протистояння між гілками влади, і це позначається на політичних ризиках банків, на інвестиційній привабливості, згортанні будівельних проектів, в які залучена значна частина населення й таке інше. І якщо сторони виведуть цю інерцію в бік такої неконфліктної інерції, зможуть використати цей тайм-аут, то фактично вони гарантують собі політичне самозбереження. Існуюча система збережеться, вона переформатується і знову перезапуститься.



Якщо ж вони ввійдуть в конфліктне піке, і тут чомусь усі попередні виступаючі опускали Президента, Президент ще не сказав свого останнього слова, він має достатньо ресурсів для того, щоб створити певні перешкоди як створенню коаліції БЮТ і Партії регіонів, так і окремим проектам певних політиків. Достатність ресурсу поки що зберігається. Так, поступово відбувається скорочення можливостей, вікно можливостей для Віктора Ющенка закривається, але воно все ж таки поки що зберігається, і буде зберігатися до вересня-жовтня місяця, до початку активної фази президентської виборчої кампанії. Тому також не варто його остаточно знімати з порядку денного. Я думаю, що на Банковій мріють про реалізацію проекту «наступник, спадкоємець» і таке інше, я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити появу, можливо, нових облич з Банкової в якості ньюсмейкерів і їх розкрутка. Власне, все.



Олексій Гарань. Тобто це не Яценюк?



Віталій Кулик. Ні.



Юрий Романенко. Я не думаю, что они успеют раскрутить преемника, слишком мало времени.



Олексій Гарань. У тому-то й справа.



Юрий Романенко. Короткая реплика относительно того, что Виталий сказал о социальных революционных группах, которые могут выступить в качестве таких адептов на радикальную модернизацию. Тут я не соглашусь с тобой в том, что средний класс вот этот квазисредний класс, как ты его назвал, он является таким сторонником карнавала. Как раз нет, условия уже не позволяют карнавалами заниматься.



Второе, нет никакого революционного пролетариата в Украине. Вчера мой знакомый вернулся из Винницы, там конфликт на одном заводе и рабочим не выплачивают зарплату, уже десять миллионов им должны. Так вот, приехали пообщаться к ним, там их восемьсот человек, приехали с ними пообщались, а рабочие говорят, что они уже на этом заводе вообще не собираются работать, им бы вот эти четыреста гривен, которые должны, забрать и они пойдут сейчас все на свои огороды и вообще забудут про эту Винницу и про этот завод. Масса как бы таких вот людей.



А вот среднему классу есть что терять. Во-первых, у них есть имущество, во-вторых, у них есть обязательства перед банками. Фактически банки их толкают, забирая у них имущество, из-за обязательств толкают их на радикальные действия, поскольку реально выхода нет.



Виталий Кулик. Юра, ты мне назови модернизированные акции протеста, кроме карнавальной акции «Достали» с клаксонами, кроме выпуска крыс возле Верховной Рады, которую делали представители акции «Геть усіх!». Тобто всі акції протестних ініціатив, які зараз існують, вони мають чітко яскраве карнавальне оформлення, на жаль. На жаль, ні «Нові ліві», ні «Третя республіка», ні «Досить!», ні якісь інші не запропонували реальних акцій, які були б пов’язані безпосередньо з якимись вирішенням питань.



Юрий Романенко. Ничего подобного. Виталий, все-таки ситуация сейчас меняется в том плане, что как у кризиса есть две волны, вот ты говоришь, что экономический кризис будет иметь еще две волны, так и эта протестная активность будет иметь две волны. Я согласен с тем, что сейчас происходит в протестной активности прежнего типа.





Были определенные ожидания, что эти акции дадут определенный эффект, и вот опять-таки соцопросы показывают, что 53% населения считают, что акции протеста в том формате, в котором они сейчас есть, они не дадут ничего, поскольку не отреагирует на них власть.



Виталий Кулик. Но искры, из которой пламя должно возродиться, ее же нет.



Юрий Романенко. Поэтому сейчас начинается, поскольку я в определенной степени к этому сопричастен, я это как бы вижу, сейчас уходят все вот эти вот акции протеста более-менее организованно, они уходят вниз, начинается работа там с торговцами, водителями. таксистами и т.д. То есть идет организация конкретных форм сопротивления без выноса ее на самый верх. Это необходимо для того, чтобы протестные движения стали массовыми.



Виталий Кулик. Но это народничество, хождение в народ, а ничем обычно не заканчивается.



Юрий Романенко. Если ты не укрепляешься внизу с массами, то у тебя нет никакой перспективы. Вот создание инфраструктуры для массовой поддержки это и будет задачей второго этапа, после первых спонтанных шагов. Передаю слово Владимиру Фесенко. Как бывший студент своему бывшему преподавателю (смеются).





Продолжение следует.