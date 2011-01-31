В Харькове готовятся увольнять чиновников

31 января 2011, 12:43

Оказалось, что многие государственные службы с раздутыми штатами дублируют функции друг друга.

В Харьковской области серьезно взялись за выполнение поручения Президента об административной реформе на местах. 28 января в первой столице состоялось совещание по вопросам оптимизации территориальных представительств органов государственной власти. Решать наболевшие вопросы раздутого чиновнического аппарата и неэффективной работы представительств разных министерств и ведомств собралось руководство области и представители всех 48 государственных служб, работающих на Харьковщине. Заранее все они получили от главы региона письма с просьбой изложить собственное видение своей работы и возможные пути ее оптимизации.

Как показали озвученные на совещании результаты переписки, большинство терпредставительств не видят необходимости что-либо менять. Так, всего два из них на этот момент уже провели оптимизацию и еще семь намереваются реализовать ее в ближайшее время, тогда как 36 разных служб, инспекций и управлений ничего менять в своей работе не собираются. А Харьковский областной Фонд социального страхования по временной потере работоспособности, Государственная жилищно-коммунальная инспекция в Харьковской области и Харьковское региональное управление ГСФУ «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» вообще планируют набирать на работу новых сотрудников.

Что касается упомянутой жилищно-коммунальной инспекции, то к ней вопросов по поводу реформирования едва ли не больше всех. Заместитель губернатора Валентин Дулуб озвучил на совещании интересную информацию по этой службе: оказывается, ее функции дублируют еще три разных инспекции, в числе которых и КРУ, а также органы местной власти.

«Я задался вопросом: а как вообще существовало жилищно-коммунальное хозяйство до создания инспекции по ЖКХ? Как оказалось, существовали вполне благополучно благодаря тому, что работали все территориальные органы, которые работают и сейчас. Вместе они выполняют все функции, которые сегодня старается взять на себя эта инспекция», - заявил он.

Подобная ситуация сложилась и с рядом других терпредставительств, дублирующих друг друга и разные управления областной и районных администраций. При этом численность штата некоторых из них превышает все допустимые рамки. Например, в Харьковском областном управлении мелиорации и водного хозяйства работает 821 человек, при том что мелиоративные работы в Харьковской области уже давно утратили советский размах. По крайней мере, председатель областного совета Сергей Чернов честно признался, что о таких масштабных мелиоративных проектах, которые нужно инспектировать штатом более чем в 800 человек, ничего не знает.

«Может, я чего-то не знаю, но где в Харьковской области столько мелиоративных работ ведется, чтобы их нужно было контролировать таким количеством людей?» - спросил он на совещании. Ответа не получил.

Зато денег на свое содержание территориальные представительства с каждым годом просят все больше и больше. По словам того же Сергея Чернова, в этом году дотация из областного бюджета на оплату аренды и другие расходы всевозможных государственных служб будет увеличена на 8 миллионов гривен.

Возможно, вопрос оптимизации работы государственных служб не стоял бы так остро, если бы за такие деньги все терпредставительства качественно и эффективно выполняли свою работу. Но на этот момент их действия трудно назвать эффективной работой, что и не удивительно при тех зарплатах, которые получают их сотрудники. Средняя зарплата в этой сфере сейчас составляет около 900 гривен, и этим вопросом в обладминистрации обеспокоенные не меньше, чем экономией бюджетных средств и увеличением эффективности труда.

«Есть множество примеров, когда высококлассные профессионалы уходят с государственной службы в частный бизнес, потому что там платят в несколько раз больше. То же касается и молодых специалистов, которые, поработав немного и набравшись опыта, идут его реализовывать в структуры с более достойной зарплатой, - отметил первый заместитель губернатора Владимир Бабаев.

Выход из сложившейся ситуации есть – это все та же оптимизация. Как сообщил на совещании губернатор Харьковской области Михаил Добкин, половину сэкономленных с ее помощью денег планируется направить на повышение зарплат госчиновникам, которые останутся на своих местах. Вторая половина средств тоже останется в области и пойдет на развитие региона. Если учесть, что часть территориальных представительств в области планируется упразднить, часть - объединить друг с другом (например, как пять разных инспекций в области сельского хозяйства) и при этом сократить штат большинства служб, то сумма экономии выходит довольно существенная. Но речь идет не просто о сокращении количества служб и численности их сотрудников, подчеркивают в ХОГА.

«Наша задача - создание новой схемы взаимодействия в системе государственных органов власти, потому что существующая на сегодняшний день система не эффективна. Количество контролирующих органов чрезмерно большое, и многие работают уже не на опережение нарушений, а на их банальную фиксацию. Этот механизм нужно изменить», - заявил на совещании Михаил Добкин.

По его словам, реорганизация госструктур позволит отработать эффективную модель управления и взаимодействия между органами власти и территориальными общинами, а это именно то, чего требует Президент Украины и что нужно обществу в условиях нынешнего бюджета жесткой экономии. Поняли ли это руководители служб, присутствовавшие на совещании, - будет ясно тогда, когда они предоставят руководству области переосмысленные планы работы своих учреждений на ближайшее будущее. Задачу такую они получили, хотя в Харькове никто не сомневается, что все структуры будут защищать свой привычный уклад жизни до последнего. Однако руководство области уверено в положительном решении вопроса.

«Несмотря на сопротивление, я уверен, что у нас хватит политической воли, чтобы довести это дело до конца», - подытожил Михаил Добкин.

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