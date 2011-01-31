Давос: Украина в тени

31 января 2011, 16:39

Киеву нечем было привлечь внимание Всемирного экономического форума, кроме красоты украинских женщин и каштанов.

Встреча в швейцарском городе Давос имела, так сказать, отсроченное значение. То есть о ее последствиях можно будет узнать позже, когда переговоры за закрытыми дверями начнут претворяться в жизнь. Но уже сейчас можно разглядеть определенные тенденции, которые выкристаллизовываются в мировой политике и экономике. Страны стремятся смотреть в будущее с оптимизмом, но пока не могут понять, каким будет мир после Великой рецессии, почти провального года для Европы, валютных войн и разоблачений Wіkіleaks.

Пока ни глава казначейства США Тимоти Гейтнер, ни глава МВФ Доминик Строс Канн, ни премьер-министр Великобритании Дэвид Кемерон, которые провели встречу во время саммита, похоже, не знают, каким будет мир в будущем. Они заявили, что договорились снизить напряженность между странами в сфере экономики и единым фронтом ударить по КНР, чтобы она не удерживала курс своей валюты искусственно. Но что делать с самой экономической системой, которая в этом году останется без государственной поддержки, пока неизвестно.

Развивающиеся страны тоже не продемонстрировали запала, ожидаемого экспертами. Героями саммита стали индийцы, они чувствовали себя знаменитостями, с которыми хотят пообщаться все. Ведь инвестиции в эту страну будут в этом году очень заманчивыми. В то же время небольшие страны Африки оказались скомпрометированными революциями в Магрибе. Не суть важно, что страны там борются за установление демократического строя и свержение многолетней диктатуры, все равно там идут уличные бои и процветает мародерство. Никто из инвесторов не станет вкладывать деньги в регион, пока там не стабилизируется ситуация. А это может произойти еще не скоро. Поэтому, по свидетельствам журналистов NBC, представители севера Африки ходили хмурые и недовольные.

Наконец, мировые лидеры так и не смогли понять, как реагировать на формирование общества, зависимого от СМИ, которые все больше влияют на власть и создают предпосылки к революционным изменениям внутри мирового сообщества. Хотя, возможно, они уже обо всем договорились, просто решили не ставить в известность мировую общественность.

Долларовая игла

Мировую экономику в последние полгода трясли как угрозы дефолтов в отдельных странах, так и международные валютные войны. Причиной последних послужило заявление о том, что казначейство США собирается эмитировать в экономику $600 млрд дополнительно за несколько лет. Выпуск такого количества американской валюты привел бы к ее удешевлению по отношению к другим крупным валютам. Поэтому уже сейчас страны ЕС, у которых самые лучшие экономические показатели, стали активно возмущаться недружественным поведением Барака Обамы.

Заявления Тимоти Гейтнера на форуме в Давосе подтвердили опасения политиков из ЕС. Теперь США будут больше заниматься внутренними делами и не станут придавать такого значения международным претензиям. По мнению большинства экономистов, эмиссия доллара может помочь Америке обслуживать собственный внешний долг, который из года в год разрастается.

За несколько дней до начала форума президент Обама выступил с обращением к нации. В своей речи он четко обозначил, что его основной целью будет благосостояние каждого американца и важные социальные реформы. А значит, ждать включения печатного станка осталось недолго. По мнению экспертов центра Брукингса, Барак Обама хочет, чтобы его избрали президентом на второй срок, поэтому готов пожертвовать ради этого хорошими отношениями с европейскими соседями. Именно потому представитель Китая на форуме был уверен в своей позиции, говоря о праве своей страны держать курс юаня на нужном уровне. Теперь он понял, что Европа и США не выступят единым фронтом.

С другой стороны, политики и бизнесмены изначально договорились поддержать экономику, которая в этом году должна встать на ноги. Ведь серьезные экономические стимулы со стороны государств будут свернуты, и бизнес должен выживать самостоятельно. Государства договорились сотрудничать в инновационной сфере ради обеспечения нового научного и промышленного прорыва. Так, США после кризиса приняли доктрину научных кластеров – 5 крупных территориальных объединений институтов и исследовательских центров для стимулирования науки. В ЕС тоже обдумывают подобное укрупнение науки. Все это делается по той причине, что уже через 5-10 лет Китай сможет обогнать США по количеству изобретений, поскольку обладает немалыми внутренними научными ресурсами и не жалеет денег на их развитие.

Оттененные Африкой

Перед началом форума в политической повестке дня не предполагались серьезные переговоры и консультации. Страны должны были обсудить такие вопросы, как референдум в Судане, а также – что делать с Wіkіleaks и тенденцией к стремлению граждан знать все государственные тайны.

Все это осталось вне поля зрения политиков и бизнесменов, когда в Тунисе и Египте разразились революции. Все 5 дней они оставались главной политической темой форума. Ибо стало понятно, что инвестиции в этот регион придут еще не скоро, потому что во время протестов люди на улицах воюют и мародерствуют. Кроме того, немногие верят в торжество демократии в этих странах. По мнению египетских экспертов, 30-летнее правление Хосни Мубарака уничтожило в Египте действенную оппозицию и демократическую культуру. В Давосе уже возникли опасения, что революции могут привести даже к установлению исламской диктатуры.

Правители Туниса и Египта, какими бы они не были коррумпированными и нечестными, ориентировались на привлечение инвестиций из Европы и США, а мусульманская диктатура может искоренить все европейские завоевания на севере Африки, поэтому инвесторы трижды задумаются, перед тем как строить там отели.

Мировые лидеры снова оказались не готовыми к таким революциям, которые быстро перерастают в анархию и беспорядок. Главы государств ЕС приветствовали свержение правительства в Тунисе, но взяли паузу после известий о мародерстве и боях на улицах Египта.

Проблема Wіkіleaks уже не была столь актуальной. Лидеры США и ЕС за закрытыми дверями обсудили этот вопрос. Многие эксперты считают, что Wіkіleaks как явление приведет к усилению контроля над государственными тайнами. Однако никто не может сказать, что делать с обществом, у которого такой большой спрос на закрытую дипломатическую переписку. Этот вопрос решили отложить.

Украинские гости

В этом году украинский Президент Виктор Янукович провел несколько двусторонних встреч, но времени на разговоры с ним не нашел ни один из лидеров крупнейших стран. Тут их уже нечем было подкупить, как на саммите по ядерному разоружению в Вашингтоне. Там украинский лидер пообещал отдать весь оружейный плутоний и за это получил встречу с Бараком Обамой. С тех пор прошло полгода, и теперь Киеву уже нечего было предложить. Кроме, конечно, красоты украинских женщин и цветущих по весне каштанов, которые от души, но несколько неуклюже разрекламировал в своем выступлении Президент Украины.

Самым большим достижением стали короткие переговоры с премьером Великобритании Дэвидом Кемероном. Но британский политик очень спешил, и общение продолжалось недолго. Кроме того, украинский лидер встретился с лидерами Азербайджана и Монголии. И, конечно, провел украинский завтрак вместе с президентом Польши Брониславом Коморовским, на котором пообещал провести Евро-2012 как следует и снова призвал инвестировать в Украину. Однако, по рейтингам Мирового банка, Киев занимает 92-ю ступеньку по привлекательности для инвестиций, его опережают даже Нигерия и Бенин.

Кроме того, Европа давно намекает Киеву, что у него начались проблемы с демократией и соблюдением прав человека. Даже еврокомиссар по расширению Штефан Фюле признал, что в Украине может существовать выборочная юстиция. В таком случае Европа лучше отдаст свои деньги Индии или Бразилии, где есть прозрачные нормы инвестирования и более-менее сохранена демократичность. А встречи украинского Президента в течение нескольких последних месяцев проходят не очень удачно, и даже исследователи Reuters считают, что такими темпами Киев может докатиться до неофициального дипломатического бойкота со стороны крупнейших стран мира.

Нынешнее заседание ВЭФ в Давосетоже не обошлосьбез акций протеста антиглобалистов. Усиленные наряды полиции следили за тем, чтобы демонстранты не переходили к решительным действиям.

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