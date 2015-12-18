Луганские партизаны установили причастных к уничтожению атамана Дремова

К ликвидации казачьего атамана Павла Дремова причастна диверсионно-разведывательная группа боевика по кличке "Магадан", близкого к заместителю Дремова по особым поручениям Евгению Борщевскому.

Об этом сообщает аналитический отдел ГИ "Права справа".

Глава ДРГ "1-го полка им Платова" по прозвищу "Магадан" — Горбатко Евгений Евгеньевич, 09.09.1985 г.р. Использует псевдоним "Нестеров Евгений". Может проживать: г. Северодонецк, ул. Маяковского, 16/34, или Северодонецк, шоссе Строителей, 23А / 36. Уроженец Магадана. Отсутствует по месту жительства; место базирования — пос. Боровское. Телефон: +380993131262.

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Его подчиненные:

Геннадий Герасимов. 18 июня 1990 г.р.: Ирмино (Теплогорск) Луганской области.

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Асенов Сергей Владимирович. Город проживания — Стаханов Луганской области. Страница в соцсетях — https://vk.com/id46064881

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Мосин Олег Сергеевич. 9 июля 1987 г.р.. Стаханов. Образование: ХАИ (филиал), заочное отделение. Моб. телефон: 38095124141. Skype: arma2shuter.

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Кулиш Андрей Юрьевич. Луганская область. Северодонецк. В 2010 году работал на шахте им. Скачинского, в 2011 — Луганской ГРЭС. Сейчас боевик НПФ "ЛНР".

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Кривцун Иван Викторович. День рождения: 30 июля. Стаханов.

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Стас Чисников

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Андрей Савченко. 27 ноября 1989 г.р. Родной город: Омск, Россия. Моб. телефон: 8983114 75 27.Воинская часть: 52410 г.Чита п.Песчанка (Песчанка) Россия, 2010-2011.Воинская часть: 69647 г.Кяхта г.. Бурятия Россия, в 2011 г.

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Накануне убийства Дремова Плотницкий отдал распоряжение руководителю МГБ ЛНР Леониду Пасечнику, которое гласит: "В связи с обострением конфликтов с представителями казачьих войск, случаями неповиновения и нарушения воинской присяги, приказываю разработать комплекс мероприятий, направленных на установление контроля над казаками".

Списки преступников переданы сотрудникам правоохранительных органов Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что 12 декабря на трассе Первомайск — Стаханов по пути на празднование собственной свадьбы в результате подрыва автомобиля взрывчаткой, которая была заложена во взорванный автомобиль, погиб Павел Дремов. Как выяснилось, российские спецслужбы готовились устранить "Батю" с октября 2014-го.

фото: @BylByleva