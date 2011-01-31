Взрывоопасные реформы

Из десятка анонсированных масштабных преобразований к потенциально опасным для рулевых можно отнести всего лишь два-три.

Реформа-громоотвод – пенсионная. Вместе с ответственным за ее внедрение вице-премьером Сергеем Тигипко оттянет на себя значительную часть негатива. Повышение пенсионного возраста для женщин и нормативного страхового стажа будущих пенсионеров не радует. Обещанное ограничение максимальных выплат 12 прожиточными минимумами, равно как и взятка работникам сферы образования, здравоохранения и культуры в виде единоразовой помощи при выходе на заслуженный отдых в размере 10 пенсий – слабое утешение. Впрочем, премьер недавно пообещал, что если в ходе обсуждения реформы народ выскажется против повышения пенсионного возраста, делать этого не станут. Похоже, в Кабмине не слишком рассчитывают на дар убеждения нового социального министра, активно колесящего по стране в рамках разъяснительной кампании, и готовят «план Б» по испытанной на предпринимателях технологии. Утвердить пенсионный закон планируют в марте – удачное время для оппозиции организовать протесты, поскольку холода уже закончились, а активные дачно-огородные заботы у сограждан еще не начались. Впрочем, взрывоопасный потенциал пенсионной реформы невелик – молодежь далеко в будущее не заглядывает.

Реформа напоказ – административная. Контролируется лично Президентом в связи с ожидаемыми электоральными дивидендами. Второй месяц Виктор Янукович перетасовывает кадровую колоду, десятками увольняя и назначая чиновников. К началу февраля центральные органы власти должны подготовить свои положения и определиться с численностью штатов, обеспечив их сокращение минимум на 50%. Лишь немногие из удержавшихся во властной обойме руководителей помнят о второй составляющей реформы – увеличении материального стимулирования оставшихся после чистки госслужащих. К тому же, до сих пор неясно, как будут оценивать повышение эффективности работы управленческого аппарата, что собственно и является главной целью админреформы. В нашей стране любые попытки опровергнуть известный закон Паркинсона, согласно которому рост бюрократического аппарата – процесс необратимый, заканчиваются неудачно. Отечественные чиновники научились пережидать реформаторский зуд в верхах без паники и публичных протестов – это самый верный способ успешно найти свое место в новых реалиях.

Реформа-сказка – преобразования в сфере ЖКХ. Основной акцент власть делает на строительном направлении, обещая доступные цены на жилье и эталонно низкую стоимость квартир в столице: в пределах 8 000 гривен за квадратный метр и вдвое ниже – для социального жилья. Принятый закон о регулировании градостроительной деятельности, упрощающий разрешительные процедуры, должен этому способствовать. Но вот заставить строительные кампании работать с минимальной рентабельностью он вряд ли поможет. В то же время в тени остаются малоприятные аспекты реформирования ЖКХ: существенный рост коммунальных тарифов без повышения качества услуг, отдельные положения проекта Жилищного кодекса, предусматривающие выселение из квартир за долги, введенная с начала года пеня за несвоевременную оплату услуг. Главным оружием против народного бунта на этом направлении является предоставление малоимущим субсидий, при наличии должного бюджетного финансирования оно будет эффективно работать. С возвращением пени граждане смирились, а узаконивание процедуры выселения из квартир может возмутить лишь немногочисленных потенциальных жертв: в основной массе население – прилежный плательщик коммунальных услуг.

Реформа–жупел – борьба с коррупцией. Вопреки обещаниям отрывать головы и отрезать карманы всем посягнувшим на государственные финансы без оглядки на партийную принадлежность, от антикоррупционного наступления в первую очередь страдает выявленная Госфининспекцией «кучка махинаторов» из состава бывшего правительства. И хотя, по подсчетам Банковой, среди новой команды тоже обнаружились паршивые овцы, целых 360, из высокопоставленных в СИЗО оказались лишь двое – бывший заместитель министра экологии Богдан Преснер и экс-начальник Госинспекции по контролю за ценами Татьяна Рудь. Да еще экс-спикера крымского парламента Анатолия Гриценко задержали. С принятием антикоррупционного законодательства новая команда не слишком спешит. Зато обещает обеспечить публичность судебных процессов против обвиняемых оппозиционеров, возможно, даже организует прямую трансляцию из зала суда при рассмотрении дел VIP-оппонентов в надежде убедить не столько сограждан, сколько европейских политиков в отсутствии в Украине политических репрессий. В отличие от европейцев, украинцы вот уже полгода как безучастны к заявлениям о политическом преследовании представителей «сердечной» команды.

Реформа «с бородой» – земельная. Президент объявил проведение земельной реформы одной из ключевых задач текущего года, но ее детали пока особо не разглашаются. Партнеры «регионалов» - коммунисты и «литвиновцы» - категорически против отмены моратория на продажу земли. Хотя могут и поступиться принципами, к примеру, в обмен на утверждение конституционных изменений, пролонгирующих полномочия Верховной Рады до 2012 года. Разобраться с земельным вопросом на Банковой намерены оперативно, уже в марте прогнозируют принятие всех необходимых законов. Подавать реформу будут под соусом необходимости выведения теневой земельной приватизации на чистую воду и привлечения иностранных инвестиций. Не исключено, что процесс пройдет относительно гладко - крестьяне никогда не были двигателем революций, а в нынешних условиях многие будут рады возможности продать свой пай и получить живые деньги, жителей же городов земельные проблемы мало интересуют.

Реформа для галочки – конституционная. Объявив о намерении создать Конституционную ассамблею, Виктор Янукович сделал реверанс в сторону европейских демократических структур, настоятельно рекомендующих украинцам изменить Основной Закон редакции 1996 года. В Венецианской комиссии всерьез обеспокоены чрезмерными полномочиями нашего Президента и Генпрокуратуры, да и судебная власть, по их мнению, требует реформирования. Вот только вряд ли Виктор Федорович будет инициировать урезание своих полномочий, которые он лишь недавно приобрел. В лучшем случае это может стать реальностью на излете его президентской каденции, и, возможно, лишь второй. Но, разумеется, упустить шанс продемонстрировать приверженность демократическим принципам нынешняя власть, нацелившаяся на евроинтеграцию, не могла.