Гройсман призвал сформировать рабгруппу для доработки Налогового кодекса и бюджета

Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман призвал парламентские фракции до 16:30 17 декабря направить своих представителей для проведения первой встречи рабочей группы для доработки правительственной редакции Налогового кодекса и проекта государственного бюджета на 2016 год.

Об этом он заявил, закрывая внеочередное заседание парламента, информирует канал 112.

Отметим, что сегодня, 17 декабря, Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть бюджетный пакет, внесенный в Раду правительством. При этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что достигнута договоренность относительно того, что депутаты сегодня заслушают предложенные правительством законопроекты. Однако они будут доработаны. Так, по словам Яценюка, проект госбюджета необходимо доработать до 24 декабря.

Что касается Налогового кодекса, он будет доработан в следующем году.

Напомним, сегодня юрий Луценко заявил, что Рада сменит некоторых министров и пойдет спокойно праздновать Новый год.