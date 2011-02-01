Украина – в десятке «самых криминальных» стран мира

«Главред» продолжает собирать и публиковать данные об Украине из открытых источников по всему миру (предыдущий материал «Сколько Украине дадут на демократию» читайте здесь).

На этот раз мы обратились к данным Лондонского королевского колледжа, который на своем сайте WORLD PRISON POPULATION LIST ежемесячно обновляет информацию о количестве заключенных в 217 странах мира. Там же представлены данные о «средней криминогенной температуре» по странам, количестве осужденных женщин и иностранцев, заключенных под стражу на этапе следствия, переполненности тюрем.

Все, что касается Украины, не удивляет и даже не шокирует: мало кто сомневается, что в наших тюрьмах масса невиновных людей. Более того, за те преступления, за которые у нас лишают свободы, в других странах применяют более гуманные меры. В итоге среди 21 7 стран мира, в которых проводилось исследование, по числу заключенных Украина входит в «десятку»! Лидером вот уже многие годы остаются Соединенные Штаты, обгоняя даже густо населенный Китай.

И напротив, самыми безопасными в мире признаны: Лихтенштейн — 10 осужденных, Сан-Марино — 57, Монако — 25 заключенных, Бахрейн — 1.

Общее количество заключенных в мире

Если смотреть «тюремную статистику» по Европе, то здесь мы на втором месте после Российской Федерации. Что касается наших соседей по бывшему соцлагерю, то больше всего заключенных в Беларуси (10 место), Грузии — 12 место, Азербайджане — 14 место. Меньше всего — в Латвии (27 место), Молдове (28 место), Армении (31 место) и Эстонии (36 место).

Впрочем, общее число заключенных — не самый точный показатель криминогенной ситуации в стране, поскольку в маленьких государствах арестантов, как правило, меньше, в крупных — больше. Поэтому для получения более точной картинки о преступности в стране WORLD PRISON POPULATION LIST использует данные о количестве заключенных на 100 тыс. населения.

Здесь, увы, украинские результаты тоже не внушают оптимизма: 334 заключенных на 100 тыс. населения. Тогда как норма для развитых стран колеблется в пределах 70-80 человек на 100 тыс. населения, в мире — 141 человек. К примеру, во Франции, испытывающей серьезные проблемы с радикально настроенными мигрантами, этот показатель не превышает 96 человек на 100 тыс. населения. В Германии — 88, Великобритании — 78, Швеции — 78, Норвегии и Дании — 71.

К слову, не лучше обстоят дела и у Грузии, которая умудрилась обогнать даже «диктаторский» режим «батьки». Так, в 2010 году в Грузии на каждые 100 тысяч человек населения приходится 537 заключенных, и она занимает по этому показателю 2-е место в Европе и 6-е место в мире. Средний показатель Беларуси — 385 заключенных на 100 тыс. населения, России — 582.

«Пятерка» лидеров по числу заключенных на 100 тыс. населения выглядит так:

Не менее любопытна и статистика о количестве заключенных под стражу на этапе следствия. Здесь необходимо отметить, что часть этих людей, являясь невиновными, годами находятся в следственных изоляторах в очень тяжелых условиях. Украина здесь занимает 114 место (26%), обгоняя Руанду (112 место), но уступая Ирану (116 место).

Больше всего «грешит» массовыми арестами подозреваемых Либерия: из 100% заключенных 97,3% находятся в тюрьмах по предварительному обвинению.

А вот статистика о преступности среди женщин заставляет гордиться соотечественницами: 63 место в мире или 5,9% заключенных-женщин от общего числа осужденных. Не то что россиянки -31 место (8,1%) и белоруски - 36 место (7,6%), отличающиеся, по-видимому, более агрессивным поведением.

В то же время плата за эмансипацию не минула всех славянок, ибо в странах с преобладающим патриархальным укладом и сильными религиозными традициями преступность среди женщин на порядок меньше: Армения — 124 место (3,4%), Азербайджан - 176 место из 200 (1,9%).

В мире самыми криминогенными женскими «лакунами» признаны Мальдивы, Гонконг и Бахрейн.

В Европе — Монако, Россия, Испания и Мальта.

В свете нарастания среди европейцев недовольства «понаехавшими» мигрантами, которые не желают вливаться в европейскую семью и предпочитают жить на пособия, что выливается в рост симпатий к правым и ультраправым партиям, весьма интересна статистика о количестве преступлений, совершаемых иностранцами.

Здесь следует отметить, что от иностранных «крестных отцов» и преступников калибром помельче страдают совершенно разные страны — и мусульманские, и светские, и развитые и развивающиеся.

В свете этих данных совершенно обоснованными выглядят недавние слова канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что мультикультурная политика в Германии провалилась. А институтов наподобие «американского плавильного котла наций» ЕС так и не создал.

Вместе с тем Россия, где поиск врагов среди «нерусского» населения достиг апогея во время столкновений на Манежной площади в Москве, по данным WORLD PRISON POPULATION LIST, не так уж и сильно страдает от заезжих гастарбайтеров. Так, доля осужденных иностранцев среди всех заключенных составляет всего лишь 2,8%. Из чего можно предположить, что либо российская правоохранительная машина ловит и отпускает иностранных преступников, либо вся эта ксенофобская истерия «яйца выеденного не стоит».

Что касается Украины, то на общем фоне доля осужденных иностранцев — мизерная (1,6%). Наверное, мы очень гуманны по отношению к гражданам других стран (или они – к нам). Хотя и не настолько, как Вьетнам (0,3% иностранцев среди заключенных), Китай (0,2%) или Мадагаскар (0,1%).

Показатель «заполняемости» тюрем в Украине составляет 93,5%. Здесь учитываются возможности всей исправительной системы, тогда как СИЗО, по данным правозащитников, переполнены. По данным Евгения Захарова, на июль 2010-го в СИЗО находилось более 40 тысяч людей из 152 тыс. заключенных, что гораздо больше, чем количество мест в следственных изоляторах. При этом наиболее переполненными являются СИЗО в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке и Крыму. В других регионах наоборот: заключенных меньше, чем мест.

Что касается ситуации в мире, то лучше всего не попадать в тюрьмы Гаити, Бангладеш и африканских стран, где заключенные сидят буквально на головах друг у друга:

Кстати, не все благополучно в этом отношении и в развитых странах, где есть желание, но уже нет возможности сажать. Так, итальянские тюрьмы заполнены на 153%, Греции — на 141,9%, Бельгии — 118,9%, Франции — 118,1%, США — 110,1%. Пора бы уже остановиться, обратив больше внимания на профилактику, и руководству наших соседей: Александру Лукашенко — 106,7% заполняемости тюрем и Михаилу Саакашвили — 100,5%.

Зато «сажать — не пересажать» преступников можно в таких странах, как Казахстан, Лихтенштейн, Сан Марино, где возможности исправительной системы не использованы даже наполовину.

Анализируя эти данные, украинский правозащитник Евгений Захаров сделал неутешительный вывод: «Количество заключенных не свидетельствует о количестве совершенных преступлений».

«Уровень преступности в Украине, может, и не такой высокий. Но большое количество заключенных на душу населения связано с общими традициями в государстве – лишать свободы тех, кто совершил преступление. У нас, к сожалению, мера пресечения в виде содержания под стражей применяется гораздо чаще и больше чем в других странах», - объясняет специалист.

Есть ли какие-то позитивные тенденции? В последний год стало хуже, разочаровывает Захаров. С 1999 года процент людей, лишенных свободы по приговору суда, уменьшился в течение семи лет с 37% до 25%. Это было связанно с амнистиями, которые проводились довольно часто. В последние два года амнистии не было, отсюда — рост общего числа заключенных. Наконец, в 2010 году было открыто больше уголовных дел, вынесено больше обвинительных приговоров, соответственно, увеличилось количество заключенных.

«Начатые реформы не способствуют гуманизации уголовно-правовой политики. Пока я не вижу никаких попыток решить проблему по существу, - резюмирует правозащитник. - И государственная пенитенциарная служба вынуждена исполнять приговоры. В 2008 году указом президента Ющенко была принята концепция реформирования системы уголовной юстиции. В ней появилось понятие криминальный проступок, который не влечет за собой лишение свободы. Если бы она была реализована, то при том же уровне преступности, количество заключенных уменьшилось бы на треть».

Но, увы, воз и ныне там. И сегодня на фоне обещаний Президента привести Украину в «двадцатку» наиболее развитых стран, приходится констатировать, что пока нам место только в «большой криминальной десятке».