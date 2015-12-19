От субботы до субботы. Скандал с продолжением, безвизовая победа и добрососедство реальное и мнимое

Арсен Аваков и Михаил Саакашвили устроили публичные разборки на тему любви к Украине и ненависти к коррупции. Европейская Комиссия готова предоставить Украине в 2016 году безвизовый режим. Президент Польши и России по-разному воспринимают добрососедство с Украиной.

За последних пару лет в Украине произошло столько событий, что удивить обывателя непросто, но Арсен Аваков и Михеил Саакашвили справились с задачей играючи. Еще бы — бранная перепалка министра внутренних дел и главы Одесской ОГА в присутствии Президента на заседании Национального совета реформ — событие неординарное. Российские телеканалы после обнародования соответствующего видео устроили бенефис обоим "героям". Но те в наступательном порыве словно не замечают, что создают проблемы не только оппоненту, но и Украине, клятвы любви к которой сопровождают разрыванием на груди дорогих рубашек. Аваков дал понять, что его возможное увольнение может привести Украину к катастрофе, Саакашвили готовится провести новый Антикоррупционный форум, на этот раз — всеукраинского масштаба.

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Арсений Яценюк, по которому громкие разборки на властном Олимпе ударили рикошетом, после понедельничного скандала решил жить по принципу "ни дня — без сенсации". То сотрудники МВД захватили жизненно важный архив Януковича, то правительство пообещало не позволить разорвать страну, вовремя питаться и дважды в день чистить зубы, то Кабинет министров наложил мораторий на выплату 3-миллиардного "кредита Януковича" России. Однако все это блекнет по сравнению с отказом Министерства финансов от попытки перекроить Налоговый кодекс. Кто ответит за промедление с реформированием фискальной системы — пока неясно, но перестановки в составе правительства Юрий Луценко на правах лидера крупнейшей парламентской фракции анонсирует еще в этом году.

Слабым утешением для власти стало завершение судебного процесса по делу о запрете деятельности КПУ. Победа выглядит вполне ожидаемой, а обещания Петра Симоненко жаловаться в Европейский суд по правам человека — предсказуемыми. Но следует понимать, что запрет крупнейшей партии с левой идеологией не приведет к сокращению протестного электората. Для этого нужны эффективные экономические преобразования.

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По аналогии и готовность предоставить Украине безвизовый режим, о которой заявила накануне дня Святого Николая Европейская Комиссия, не означает перспектив членства в Европейском Союзе для нашей страны. В Старом Свете пошли на небольшой политический компромисс "по совокупности факторов", поскольку оставить Киев наедине с Россией — означает пройти против собственных принципов. По этой же причине санкции против Кремля, манкирующего выполнением Минских договоренностей, продлены минимум на полгода.

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Владимир Путин с показной легкостью признал наличие на Донбассе российских военных. Видимо, таким образом он намеревается продемонстрировать Западу уступки в деле урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако словам российского президента не верят его многочисленные партнеры, но радостно внимают собственные граждане. "Братской" Украине кремлевский сиделец пообещал отмену всех экономических преференций, к чему в Киеве в целом готовы. Куда интереснее прозвучали в украинской столице заявления посетившего ее польского президента. Анджей Дуда продемонстрировал реальную готовность к возобновлению сотрудничества и словом, и делом — предложив ряд экономических шагов, согласившись с ролью наблюдателя в Нормандском процессе и отказавшись от рассматривания сегодняшних польско-украинских отношений сквозь призму исторических трагедий ХХ века.