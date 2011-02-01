Тигипко подвергли обструкции

1 февраля 2011, 15:12

Профсоюзные деятельницы обвинили вице-премьера в аморальности и «холостом выстреле».

Сергей Тигипко продолжает «общественное обсуждение» пенсионной реформы – на этот раз он встретился с представителями профсоюзов. Новость дня заключалась в том, что вице-премьер согласился отозвать законопроект из парламента на доработку.

Во всем остальном ничего нового к ранее сказанному на «круглых столах» с госслужащими, «силовиками» и регионами вице-премьер не добавил. «Есть дети – есть перспективы, нет детей – пенсионер остается один на один со своими проблемами», - послал молодой реформатор неутешительный месседж 13,7 млн. украинских пенсионеров.

Профсоюзы предсказуемо не захотели затягивать пояса и подвергли вице-премьера обструкции. Их не интересовали ни дефицит пенсионного фонда, ни сокращение числа работников, ни европейский опыт. Их интересовало только одно (цитата без купюр): «Какого хрена вы не защищаете народ перед Европой?» (Очевидно, имелся в виду МВФ). От публичного освистания вице-премьера спасли в этот вечер только чудо и глава ФПУ «регионал» Василий Хара.

Реабилитировать докладчика попыталась было Валентина Никитенко – зампредседателя правления Пенсионного фонда. По ее мнению, не совсем справедливо, что людям без достаточного страхового стажа должен доплачивать до минимальной пенсии Пенсионный фонд. Если государство хочет – пусть раскошелится на доплаты этой категории, а также всем остальным льготникам.

А вот директор Института демографии Элла Либанова по-хорошему пыталась призвать профсоюзы в союзники: дескать, «нельзя всю ответственность возлагать на власть». Но в результате только «вскрыла» противоречия в словах вице-премьера.

Во-первых, без легализации зарплат и занятости нечего и браться за пенсионную реформу. (Как говаривал Ленин, невозможно решить «частные» вопросы, не решив общих. Но Сергей Леонидович, очевидно, предпочитает советоваться с МВФ, а не с классиками).

Во-вторых, никакого роста занятости в ближайшее время не ожидается. И рост экономики не вызывает автоматического роста рабочих мест. Напротив, структурные реформы, например, отказ от мартеновских печей, спровоцируют временную безработицу среди металлургов. Миф Тигипко о нехватке рабочих рук, конкуренции и росте зарплат рушился на глазах.

В-третьих, перекладывание части расходов – например, социальных доплат – с Пенсионного фонда на госбюджет не уменьшит нагрузку на экономику в целом. В-четвертых, пока государство не поднимет зарплаты бюджетникам, нечего и мечтать о повышении их в частном секторе. В-пятых, второй уровень – накопительная система – предполагает, что работодатель будет платить меньше, а работник больше страховых взносов. А сможет ли работник это сделать?

В конце Элла Марленовна, конечно, погорячилась, сказав, что при разработке проекта пенсионной реформы учитывался чилийский опыт – ассоциация с Пиночетом привела зал в легкое недоумение. Но выступающая тут же пояснила, что изучать – не значит перенимать.

Конечно, за время промо-кампании пенсионной реформы Сергей Леонидович ко многому привык, но таких публичных обид ему сносить еще не приходилось. И если Василий Хара возмутился только отсутствием диалога с профсоюзами (претензия адресовалась даже не Тигипко, а его заместителю Василию Надраге), то остальные припомнили экс-банкиру наличие некогда политических амбиций, намекнули на «особые» отношения с Францией (вице-премьеру приписывают лоббирование интересов французского цементного концерна «Лафарж»), и даже обвинили в безнравственности по отношению к пенсионерам.

Каждый выступающий старался как можно больнее «пнуть» докладчика, намекая, что цель его реформ «есть пенсионер – есть проблема, нет пенсионера – нет проблемы». Практически в каждом выступлении звучало требование, переходящее в угрозу, – поднимите зарплату! Досталось на «орехи» и председателю Пенсионного Фонда Борису Зайчуку – за некорректные высказывания в адрес профсоюзов. На что Хара отреагировал в высшей мере странно: «Мы обсуждаем законопроект, а не наших коллег-гостей. Можно многое думать, но не многое говорить».

Несмотря на все увещевания, к концу мероприятия возобладал революционный дискурс: «Сергей Леонидович, попробуйте опровергнуть слова Валерия Гейца (директор института экономики и прогнозирования НАН. – Ред.) о том, что крупный капитал фактически налоги не платит. Там наши зарплаты и пенсии», - заявил глава профсоюза НАН Украины Анатолий Широков.

Когда действо двигалось к финалу, неожиданно из зала раздался женский голос: «Предлагаю дать слово хотя бы одной женщине!». Как призналась учительница из Днепродзержинска со славным именем Надежда, она мечтает выйти на пенсию и воспитывать внуков. Но государство отнимает у ее поколения и право досматривать стариков (продлевая пенсионный возраст), и право помогать детям (уменьшая пенсию). У детей отбирают право засчитывать годы учебы в страховой стаж.

Это была реплика в ответ на слова Тигипко о том, что в стране с 1929 года не пересматривали пенсионный возраст. Как известно, низкий пенсионный возраст для женщин в СССР был потому, что не хватало детских садиков в период послевоенного «бэби-бума». И было принято решение – оставить на бабушек заботу о внуках. Нынешних бабушек, напротив, заставят работать дольше.

«МВФ требовал на два года поднять пенсионный возраст для женщин. Наши подняли на пять… Как компромисс давайте повысим женщинам пенсионный возраст на 2,5 года», - попросила добрая и славная Надежда.

Следующая выступающая пошла еще дальше: «Мы уже давно живем при капитализме, у нас классовое общество. Одни имеют миллиарды, не ударив пальцем о палец, другие тяжелым трудом не могут заработать 4-5 тысяч гривень. Применяйте непопулярные меры по отношению к миллиардерам – скиньтесь по миллиарду и закройте дыры».

Последней выступала серьезная женщина из Алчевска. Много выпало на ее долю во время работы на Алчевском меткомбинате, и она не подбирала слов: «Женщины хотят заниматься внуками, а не с кайлом ходить на работу».

Каждая такая фраза сопровождалась аплодисментами зала. Сергею Леонидовичу же аплодировали только один раз – в самом конце, когда он собрался уходить.

Тигипко, слегка подавленный свалившейся на него критикой, сначала пытался сражаться на «идейном поле» с выступающими. Когда из зала ему холодно напомнили, что он исчерпал регламент, его нервы начали сдавать. «Я могу уйти», - пригрозил он. Но рвануть из зала ему не удалось, - Хара разрядил обстановку. Он же постарался провести резолюцию без угроз проведения второго Майдана, если власть не прислушается к профсоюзам. На этом пытка для миллионера Тигипко закончилась. Впереди – парламентские баталии по поводу реформы.

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