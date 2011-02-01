Открытие новой парламентской сессии – прекрасный случай увидеть «под куполом» нардепов, обычно не балующих Раду своим присутствием. К примеру, депутатов Сергея Буряка и Тариэла Васадзе («Брокбизнесбанк» и «УкрАВТО» соответственно) охранник даже не хотел сразу пускать в сессионный зал – потому как не узнал их.

Традиционно открывал сессию Президент. В своей речи он, как обычно, сделал упор на «уникальный путь реформ». «Кто не найдет в себе силы работать ради общего будущего нашего государства, прошу: не мешайте!» - обратился он к тем, кто встанет на «пути реформ».

«А Янукович ни разу не вспомнил о России, зато четырежды – о Евросоюзе!» - радовался в кулуарах один из внефракционных народных избранников. Однако повод для его радости – отнюдь не евроатлантический вектор развития страны, просто он поспорил с другом на бутылку, будет ли Президент говорить о России или нет, и выиграл. «Правда, мы не указали, на бутылку чего, придется, наверное, минералку пить…» - слегка огорчился народный избранник.

Тем временем с трибуны уже вещал глава парламента. «Давайте помнить: дерево питается не цветом, а корнями. А гуманитарная сфера – те же корни для народа», - ораторствовал Владимир Литвин. Среди изобилия ярких фраз («эта работа требует от нас мужественной выдержки ранних христиан») и удивительных открытий («треугольник, у которого все стороны разные, – самая неустойчивая фигура») легко угадывалось желание угодить Президенту и правящей партии. «Мы обязаны сделать ту большую работу, о которой говорил Президент Украины Кто на деле очертил и предложил свое видение далеко не простых реформ? Президент Виктор Федорович Янукович Банковая сегодня выступает центром реформизма, это надо приветствовать и поддерживать», - в стиле здравиц «Великому Кормчему» обрушивал спикер потоки лести прямо на голову ничуть не смущавшемуся Президенту. Не обошел оратор вниманием и оппозицию, которая, оказывается, ведет страну в ад. «Критика – это рабская привычка, а соответственно, призывы построить рай в Украине превращались в ад», - обратился он к оппозиционерам. Те зашумели. Сентенция Владимиру Михайловичу, видимо, понравилась, - он повторил ее еще раз.

Однако процессу «модернизации» (новое любимое слово власть имущих) страны могли помешать демократические процедуры вроде выборов. Напомним, по еще действующей на данный момент редакции Конституции, избирать Раду украинцам предстояло уже через два месяца. Устранением этого препятствия решил заняться отдохнувший на каникулах парламент. Сперва окончательное голосование за изменения в Конституцию, где в переходных положениях содержится норма о выборах в октябре 2012-го, планировали провести в четверг. Однако потом с этим делом решили не тянуть – в полном соответствии с «логикой прораба», описанной «Главреду» Тарасом Чорновилом.

Однако процесс продления своих полномочий на полтора года прошел для нардепов довольно нервозно. Сначала за включение этого пункта в повестку дня проголосовали лишь 285 нардепов – при том, что в целом для его принятия необходимо минимум три сотни голосов. Поэтому законопроект, который поначалу хотели рассмотреть по сокращенной процедуре (все та же «логика прораба»), начали процедурно растягивать, затеяв его полноценное обсуждение. Все это время архитекторы продления срока действий Рады (среди которых чаще всего называют Андрея Клюева) вели напряженные подсчеты количества подконтрольных депутатских карточек.

Спикер явно нервничал, называл Адама Мартынюка вице-премьером и путал голосование с регистрацией. Противоборствующие стороны поочередно выходили на трибуну и заявляли о своей правоте, злоупотребляя фразой «ведь всем понятно, что…». Что такое настоящая «альтернативная оппозиционность», на деле продемонстрировал депутат Олег Ляшко. Пламенно выступив с трибуны против продления полномочий Рады, он и в зале нажал кнопку «против» - зато «за» проголосовала подконтрольная Олегу Валерьевичу карточка депутата Ивана Куровского. Вместе с голосами шести других бютовцев и четырех десятков нунсовцев на табло высветился нужный результат: 310 голосов «за».

«Регионалы», не стесняясь нахлынувших чувств, обнимали и поздравляли друг друга. Через час-полтора от некоторых из них уже шел явный алкогольный душок.

Бютовцам было не до смеха – на импровизированном заседании фракции прямо в зале они выгоняли очередных предателей – семерых членов фракции, проголосовавших за продление своего и чужого депутатства. «Семерых козлят. Козлят – это глагол», - хохотал довольный своей шуткой один из нардепов от ПР.

По сути, почти у всех предателей последней волны есть своя мотивация. К примеру, Павел Мовчан руководит обществом «Просвита», сидящим на бюджетном финансировании, у брата Анатолия Семиноги начались проблемы с бизнесом, как и у самого Анатолия Ивановича, бизнесменом является и Руслан Богдан, известный широкой общественности по упоминанию его фамилии в легендарном «деле педофилов», и т.д. К слову, один из бютовцев покинул родную фракцию добровольно – Дмитрий Ветвицкий, который несколько лет возглавлял родную для Юлии Тимошенко компанию ЕЭСУ.

«Почему вы каждый раз говорите, что во фракции остались самые достойные, а потом опять ищете достойнейших среди достойных?» - спросили мы у одного из верных партии бютовцев. Депутат криво улыбнулся и развел руками. «Пошли по домам, - потянул его за руку коллега, - теперь нам тут уж точно нечего делать».