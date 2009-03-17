Шамшура пролоббировал Огрызко?

«Сразу было ясно, что будет Грищенко. Тут даже сомнений никаких нет», - еще вчера говорил мне один высокопоставленный дипломат. Другой убеждал, что кандидатура Шамшура вообще всплыла только потому, что он накануне засветился в Киеве, но никто всерьез о нем на Банковой даже не думал. Да, действительно, основная цель недавнего пребывания Олега Владиславовича в Киеве была связана не с его назначением, а, насколько нам известно, несколько с другими вещами.В частности, с подготовкой встречи Виктора Ющенко и Барака Обамы после юбилейного саммита НАТО в апреле 2009 года. Так или иначе, кандидатура Грищенко казалась нам не совсем реальной по нескольким причинам. Главная из них такова: если бы Виктор Ющенко остановился в своем выборе именно на Константине Ивановиче, вряд ли на прошлой неделе он в своих критериях по поводу преемника Владимира Огрызко зафиксировал: будущий министр должен иметь «ценностную ориентацию на евроатлантическую интеграцию» и «безукоризненную репутацию». Как по мне, эти два критерия никак не вписывались в характеристики нынешнего посла Украины в России: ценностная ориентация на евроатлантическую интеграцию была подорвана во времена, когда Константин Иванович фигурировал в одиозном блоке «НеТак!», превратившем антинатовскую кампанию в главную предвыборную фишку, и работал советником премьера Виктора Януковича, который, напомним, еще в сентябре 2006 года зарубил планы Президента в отношении ПДЧ на саммите НАТО в Риге. Есть и другие моменты, которые сыграли против Грищенко. Виктору Ющенко во времена его легкой изоляции в Старой Европе и разочарования на том берегу Атлантики (с Россией давно все понятно, и Грищенко там не помощник) нужен человек, на которого он может стопроцентно положиться. От многих компетентных собеседников приходилось немало слышать о том, что Константин Иванович пошел работать к Юрию Бойко в 2005 году только потому, что чувствовал себя после Оранжевой революции обиженным на Президента и его команду за то, что фактически оказался на улице, хотя Оранжевую революцию тоже поддерживал – не так публично, как другие известные люди, но не менее искренне. И вот вопрос: где гарантия, что следы этой обиды на Президента окончательно стерлись из памяти Константина Ивановича, который, говорят, очень хорошо помнит и хорошее, и не совсем. Так или иначе, первый вывод, который мы можем сделать из этой истории, касается следующего: впервые в истории украинской дипломатии главным критерием при отборе министра Президентом стала его ориентация на евроатлантическую интеграцию. То есть, объясняя человеческим языком, новый министр должен выступать и осуществлять курс на членство Украины в НАТО. Не в Европейском Союзе, а именно в НАТО. Во-вторых, едва ли не впервые была оценена внешнеполитическая последовательность кандидатов в министры. Очень хотелось бы надеяться, что это станет уроком для тех сотрудников системы МИД, которые привыкли менять свои внешнеполитические предпочтения в зависимости от внутриполитической конъюнктуры. Это Генри Киссинджер в свои 82 года может менять мнение о расширении НАТО на Восток, свободно выражать его в ведущих газетах и посещать непонятно на какие средства Москву, но если дипломат в расцвете сил претендует в будущем на серьезную должность, то подобные колебания во взглядах не может позволить себе априори. В-третьих, Президент четко продемонстрировал: время символических жестов России ушло давно и безвозвратно. Таким символическим жестом, по идее, должно было бы стать избрание Константина Грищенко. «По идее», потому что на самом деле в Москве даже кандидатура Грищенко не вызывала особого восхищения. Основной лейтмотив заявлений тамошних комментаторов сводился к следующему: «Имя кандидата неважно, посмотрим, как он будет работать министром». Что же касается непосредственно Олега Шамшура, то есть основания полагать, что посол Украины в США значился среди тех несколько фамилий, которые Виктору Андреевичу назвал Владимир Огрызко . В то же время, более широкой общественности (в том числе и журналистским кругам) имя Олега Владисловича стало хорошо известно, когда министром иностранных дел был… Константин Грищенко. Именно тогда Шамшур был назначен заместителем министра, хотя особой публичностью не выделялся (по крайней мере, по сравнению с некоторыми замами Владимира Огрызко). У многих посторонних наблюдателей (в том числе и зарубежных дипломатов) о нем создалось впечатление как о «правильном» государственном служащем, который знает свое дело и делает его. Собственно, то же самое он ярко продемонстрировал и в Соединенных Штатах. Мягкий и чрезвычайно приятный в общении (прошу прощения за частную оценку), Олег Владиславович, говорят, мог становиться достаточно жестким, когда заходила речь о выполнении его подчиненными конкретных задач. Свидетели рассказывают, что как только кто-то из них начинал жаловаться, как сложно выполнить то или иное задание, Шамшур безапелляционно перебивал короткими фразами наподобие «Идите и работайте». Конечно, посол Украины в США сделал немало для того, чтобы Соединенные Штаты в невиданном порыве поддержали Украину в ее стремлении быть приглашенной к ПДЧ в НАТО. Это из Киева выглядит так, будто вся американская элита обеими руками «проголосовала» за План действий относительно членства в НАТО в канун Бухарестского саммита, как только появилось «письмо трех», а посол только сидел и выслушивал заверения тамошних сенаторов, представителей Госдепа и Белого Дома в искренней и преданной любви к Украине. На самом же деле, перед тем как Джордж Буш решил в канун саммита в Бухаресте посетить Киев, пожертвовав своей и так не безукоризненной международной репутацией, наше посольство в США организовало массу доверительных разговоров на эту тему с влиятельными в Вашингтоне полисимейкерами и заручилось поддержкой серьезных лоббистских группировок. Как результат – на Белый дом просто посыпались письма о поддержке ПДЧ для Украины даже от еврейских организаций. Поэтому не удивительно, что визит Дж. Буша готовился в рекордно короткие сроки – менее чем за месяц. Шамшур-посол «провел» и подписание Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, инициируемой Киевом после российско-грузинского конфликта. Да, настоящий документ не обязывает Вашингтон беспокоиться о национальной безопасности Украины, но является важной «подстраховкой» на случай того, что администрация Обамы захочет несколько сместить свои акценты в отношении Украины. И тут достаточно показательным является следующий момент: по нашей информации, во время встречи Хиллари Клинтон с и.о. министра иностранных дел Владимиром Хандогием в Брюсселе две недели назад госсекретарь США отметила, что администрация Обамы полностью согласна с пунктами, зафиксированными в Хартии, и намерена и в дальнейшем их соблюдать. Единственным просчетом украинского посольства можно было бы назвать то, что слишком очевидно, как для некоторых американских наблюдателей, во время предвыборной кампании делалась ставка на кандидата от Республиканской партии. Однако ходят слухи, что команда «дифференцировать» и поддерживать именно республиканцев поступила в Вашингтон из Киева. Причем еще примерно летом 2007 года. В результате такой «дифференциации» некоторым украинским дипломатам пришлось распроститься с хорошими отношениями в Демократическом лагере. И, возможно, именно поэтому, утверждают компетентные собеседники, когда посольство Украины в США выходило уже в разгар кампании на команду Обамы с теми или иными предложениями, реакция была (если вообще была) намного сдержаннее, чем та, которая поступала от людей МакКейна. Но у Олега Шамшура есть прекрасная возможность наверстать упущенное встречей Барака Обамы и Виктора Ющенко после апрельского саммита НАТО. Пока идут переговоры, где и как лучше организовать такое показательное рандеву, и, как нам стало известно, скорее всего, встреча состоится не в Киеве и не в Страсбурге или Киле, где, собственно, пройдет саммит НАТО. Не исключено, что по организационно-техническим причинам ее вообще не удастся втиснуть в время европейского турне Обамы, и Виктор Андреевич посетит нового американского коллегу в Вашингтоне. Однако вопрос, который сегодня интересует в контексте нового министра едва ли не больше всех, – поддержит ли Олега Шамшура Верховная Рада? Или даже так - поддержит ли его кандидатуру коалиция, которая, напомним, предложила Президенту Бориса Тарасюка? Тем более, регионалы уже устами Александра Ефремова заявили, что участия в «укомплектации МИД» принимать не будут. Когда мы позвонили Анне Герман, то она, посоветовавшись на месте с Михаилом Чечетовым и еще с кем-то из коллег, которые на тот момент находились рядом с ней, подтвердила, что Шамшура они поддерживать не будут: «Фракция пока не принимала решения, но коллеги единогласно говорят: мы его поддерживать не станем. Решение будет приниматься на фракции, но наши настроения таковы, что мы не будем поддерживать эту кандидатуру». Бютовцы рассказали «Главреду», что о поддержке или не поддержке Шамшура можно будет говорить после заседания фракции. « Я думаю, что мы на ближайшем заседании фракции ее (кандидатуру. – Ред.) обсудим. Пригласим на встречу этого претендента и определимся. Пока говорить рано. Если же говорить лично обо мне, то у меня позитивный настрой, но как примет решение фракция – неизвестно. Все будет зависеть от той смысловой нагрузки, которую мы с ним обсудим», - отметил, в частности, депутат от БЮТ Остап Семерак. Хотя представители БЮТ официально еще не определились, рискну предположить: есть очень большая вероятность того, что Шамшура депутаты Блока Юлии Тимошенко поддержит. Хотя бы потому, что, будучи послом, он, по нашей информации, неплохо находил общий язык не только с Президентом, но и с командой премьера. На Грушевского, очевидно, догадаются, о чем идет речь. Что касается Блока Литвина, то в нем сейчас царят нейтральные настроения, вызванные, прежде всего, отсутствием ответа на вопрос «Who is Mr. Shamshur?». В частности, Олег Зарубинский отметил в комментарии «Главреду» следующее: «Мы пока с ним не встречались. У нас кроме меня и, возможно, еще одного человека его никто в глаза не видел и не слышал о нем - он слишком долго находится за пределами Украины. Мы сегодня на фракции определились, что пригласим его на беседу, ведь мы не знаем ни его позиционирования, ни его видения того, как выходить из ситуации, сложившейся сейчас во взаимоотношениях Украины с другими странами. Я знал его как заместителя министра иностранных дел, прошло много лет. У нас нет ни позитивных, ни негативных настроений, наши люди его не знают, будем определяться после встречи». И, наконец, НУНС. Как известно, Николай Мартыненко уже успел в очередной раз отметить, что их кандидат – это Борис Тарасюк. Однако, учитывая близкие отношения Тарасюка с Огрызко, можно спрогнозировать, что Борис Иванович не станет выступать категорически против кандидатуры, которую, скорее всего, предложил Президенту именно Огрызко. Поэтому остается дождаться голосования.