Депутаты решили принимать госбюджет 24-25 декабря

Проект бюджета на 2016 год Верховная Рада Украины решила рассмотреть и принять в целом 24-25 декабря.

Об этом говорится в постановлении "Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2016 год", которое было поддержано 229 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

Отмечается, что постановлением предусмотрена процедура рассмотрения бюджета. В частности, предполагается внесение предложений в проект закона о госбюджете депутатскими группами и фракциями, народными депутатами до 12 часов 24 декабря 2015 года. Комитет ВР по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Минфина должен подготовить эти предложения не позднее 24 декабря 2015 года. В постановлении указано, что проект бюджета на 2016 год с предложениями комитета ВР по вопросам бюджета должен быть рассмотрен и принят Верховной Радой Украины "в целом 24-25 декабря 2015 года".

Также постановлением предусмотрено, что правительство после принятия бюджета должно "обеспечить оформление и визирование Министерством финансов Украины приложений к этому закону согласно принятому решению ВР по этому закону".

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы бюджет был принят в четверг, 24 декабря, а в пятницу, 25 декабря, Рада занялась кадровыми вопросами.