Казус Оноприенко

Конституционный суд Украины рассмотрел необычное обращение — приговоренного к пожизненному заключению гражданина Николая Савчука – и принял нетривиальное решение о замене смертной казни пожизненным заключением. Вникнув в детали, корреспондент «Главреда» открыл для себя лихо закрученный сюжет, достойный стать сценарием для голливудского триллера со множеством жертв и памятником судейским ошибкам одновременно.

История эта случилась с несколькими заключенными в Украине на рубеже 1999-2000 годов, хотя подробности благодаря КС стали известны только сейчас. Как известно, Украина, чтобы попасть в Совет Европы, первый раз ввела мораторий на смертную казнь еще в далеком 1995 году. Правда, как потом выяснилось, решение о моратории было принято без соблюдения надлежащей процедуры, и смертные приговоры вновь стали приводить в исполнение. Но такие метаморфозы не поняла Европа, и в 1997-м мораторий ввели окончательно. С тех пор ни один расстрельный приговор в исполнение не привели.

30 декабря 1999 года Конституционный суд с решимостью и четкостью, ныне ему несвойственной, дал понять, что смертная казнь противоречит Конституции Украины, чем окончательно закрыл путь к ее восстановлению. Попутно Верховную Раду обязали определить, какие адские муки вселенского масштаба ждут убийц и военных преступников, и внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс 1960 года.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Верховная Рада, тоже с несвойственной для этого органа поспешностью, 29 марта 2000 года (через три месяца) решила, что за убийство с отягчающими обстоятельствами, а также за ряд воинских преступлений преступники должны сидеть пожизненно.

Правозащитники дружно приветствовали такое решение, поскольку оно, как рассказала «Главреду» Татьяна Яблонская, сохраняло возможность исправить судебную ошибку. К слову, по делу «витебского монстра» Михасевича были без вины осуждены 14 человек, один из них расстрелян. Что касается маньяка Сергея Ткача, то известно не менее 10 человек, осужденных за преступления, в которых он впоследствии сознался (самым юным из них стал восьмиклассник Яков П.). Трое из них освобождены из мест заключения, один – из психбольницы. Владимир С., которого обвинили в изнасиловании и убийстве своей 9-летней дочки, повесился в камере Днепропетровского СИЗО, и был реабилитирован посмертно. За преступления Анатолия Оноприенко из Житомира за решетку попало 6 человек.

Но при этом встал вопрос: какое наказание определять душегубам, совершившим преступление или осужденным до 29 марта 1999 года, когда смертная казнь УЖЕ не действовала, а пожизненное ЕЩЕ не ввели? Тут-то роковую роль и сыграл Верховный Суд Украины. В одних случаях он стал заменять «вышку» альтернативным наказанием – 15-ю годами лишения свободы. (Адвокаты по уголовным делам утверждают, что небезвозмездно – имела место коррупционная составляющая). В других – руководствовались обратной силой закона, который смягчает наказание, и вместо смертной казни давали пожизненное.

В итоге СЕМЬ кровавых извергов (данные Государственной пенитенциарной службы) отделались «пятнашкой», а еще 358 маньяков, точно таких же душегубов, - получили пожизненное и могли рассчитывать на свободу в лучшем случае через 20 лет после президентского помилования.

Поняв, какое «счастье им привалило» в виде неоднозначной практики ВСУ, зэки решили судиться. Приговоренный к пожизненному Николай Савчук (увы, какие-либо подробности его биографии найти не удалось) обратился в КС с просьбой применять к таким, как он, максимальную меру наказания только в виде 15 лет лишения свободы. Дерзко? Да. Но, как говорится, кто не рискует…

КС в данной ситуации оказался перед дилеммой: сохранить лицо Верховного Суда, но потерять уважение, или поступить по закону. К чести суда, он выбрал второе. И уже это давало возможность журналистам вздохнуть с облегчением — «холодное лето 53-го» нам не грозило. И «украинский зверь» Анатолий Оноприенко, на кровавом счету которого 52 загубленные жизни, в ближайшее время на улицах города не появится…

На свободе также могли оказаться 97 «смертников», которым срок отбывания наказания исчислялся с 1 января 1996 года, и на данный момент они уже отсидели по 15 лет. Но КС разрушил все их иллюзии, указав, что к таким «нелюдям» нужно относиться соответственно: давать им или пожизненное, или 15 лет, исходя из совокупности обстоятельств, а не «исключительно 15 лет», как просили зэки.

«Всем лицам, которые совершили особо тяжкие преступления до 29 марта 2000 года, смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением или 15-ю годами лишения свободы. На всех лиц, совершивших преступление после 29 марта 2000 года, распространяется Закон №1483 о пожизненном заключении», - подытожил судья-докладчик. То есть сохранение жизни – это и есть гуманное отношение к осужденному, рассчитывать на что-то большее он не вправе.

Фактически, если бы не «казус» Верховного Суда, в этом решении не было бы необходимости. Именно судьи ВСУ ошибочно применили альтернативное наказание (вместо «вышки» – 15 лет), хотя обязаны были дождаться принятия закона Верховной Радой. А приговоры до тех пор не должны были приводиться в исполнение, говорят юристы.

Каково же теперь родственникам жертв тех семи маньяков, которые через 15 лет выйдут на свободу? Мнения юристов в этом вопросе разделились. Яблонская склоняется к мысли, что пересмотреть эти дела не удастся. Другие специалисты в области права не были столь категоричны и рекомендовали пострадавшим обратиться к прокурору с тем, чтобы тот потребовал пересмотра дел в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Хотя в успехе они тоже не уверены.

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«Сходи в магазин, купи молоко, батон, покушай что-нибудь и будь осторожен, в городе маньяк», - такие записки часто писали матери своим детям, когда по Витебску распространялись слухи о том, что в городе орудует серийный убийца… Если убийцы, отсидев 15 лет, выйдут на свободу благодаря судейской ошибке, от «казуса Оноприенко» не будет застрахован никто…