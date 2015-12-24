Послесловие конфликта: санитар выходит на арену

После публичного конфликта Арсена Авакова и Михеила Саакашвили прошло достаточно времени, чтобы его участники могли осмыслить случившееся и начать искать пути выхода из ситуации. Развитие событий подсказывает, что конфликтовавшие чиновники выбрали для себя противоположные алгоритмы.

Дуализм властной модели не позволяет Президенту уволить раскричавшихся чиновников дуэтом, даже увольнение главы ОГА осуществляется по представлению Кабмина. Поэтому речь может идти исключительно о проявлении доброй воли, которую участники конфликта решили не демонстрировать. В Украине, как известно, подобный подход зачастую воспринимается как слабость.

Аваков предпочитает рисовать апокалиптические сценарии последствий своей отставки для Украины. При этом опытный политик и министр, управляющий силовым ведомством, не стесняется сбиваться на шантаж-light, используя свою информированность и вовлеченность в процессы государственного управления. При этом Арсен Борисович не учитывает одного: статус "министра Фейсбука" не умаляет, а усиливает его политический прокол с фразой "Убирайся из моей страны".

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Арсений Яценюк, ставший второстепенным участником известного скандала, предпринимает пиар-шаги по учебнику, что в положении политика, собравшего в уходящем году урожай негатива по полной программе, выглядит абсолютно недальновидным шагом. Премьер пытается надувать щеки, демонстрируя свою эффективность в качестве государственного менеджера, но получается не слишком убедительно. И этот факт становится все более очевидным, поэтому "Народный фронт" и пытается упрекать партнеров из БПП и самого Порошенко в невыполнении коалиционных договоренностей. Но ответственность за работу правительства, его проколы и промахи, ложатся именно на премьера — как и обещали "фронтовики" во время избирательной кампании 2014 года.

У Саакашвили есть важное преимущество: у него нет необходимости оперативно выстраивать коррупционные схемы, на жизнь ему хватает, а с финансированием политической деятельности проблем не наблюдается. Михеил Николозович — яркий харизматик, несвойственного для Украины политического темперамента и масштаба, у которого нет проблем с фандрайзингом. Становится все более заметным, насколько ему тесно в рамках Одесской области, да и похвастать там особенно нечем, хотя в руках Саакашвили сосредоточены беспрецедентный по нашим меркам объем полномочий.

Поэтому Саакашвили выбрал для себя беспроигрышную не только в украинских реалиях тему — борьбу с коррупцией. Ее можно эксплуатировать бесконечно долго, а действия (вернее, бездействие власти) сразу прибавляет борцам с коррупцией ореол мучеников. Правда, непосредственным получателем электоральной выгоды Михеила Саакашвили назвать нельзя: нормы украинского законодательства не позволяют ему еще несколько лет претендовать на мандат народного депутата и президентское кресло.

Из этого следует очевидный на первый взгляд вывод: Саакашвили претендует на пост премьера, ведь неслучайно он подчеркивает готовность стать "знаменосцем реформ". И далеко не факт, что в Украине. Есть важный нюанс: в 2016 году в Грузии пройдут парламентские выборы, и соратники Михеила Николозовича там также претендуют на победу. Да и премьерские полномочия в Грузии тешат самолюбие не меньше украинских. Будут ли представители "Единого национального движения" при благоприятном сценарии способствовать возвращению своего вождя на Родину — вопрос, который выглядит риторическим.

Но большинство граждан Украины сегодня не обращают внимания на мелочи. Поэтому популярный политик фактически выполняет функцию пылесоса, подбирая тех, кто так или иначе высказывался на тему коррупции. Отсутствие внятной программы действий у команды Саакашвили не смущает поклонников его политического таланта. При этом Олег Ляшко и Юлия Тимошенко — конкуренты на публичном фронте борьбы с коррупцией — предпочитают на одних информационных площадках с ним не появляться. Конспирологи неслучайно выстраивают самые разнообразные версии, кто стоит за спиной Михеила Николозовича и почему в его действиях столь ощутим привкус заокеанских политических технологий. Но ответ лежит на поверхности: ему по душе функция бульдозера, а уходить на пенсию Саакашвили определенно не собирается. Вот только быть художественным руководителем украинской партии ему не по душе. Сейчас он может выступить в роли санитара украинского публичного пространства, и это далеко не обязательно обернется для него переездом в кабинет, хозяином которого сегодня работает Арсений Яценюк.