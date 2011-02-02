Модернизация Соединенных Штатов

Обращение Барака Обамы к нации, состоявшееся в конце января 2011 года, должно послужить началом нового этапа в развитии США. Президент не только заявил, что не намерен править страной всего один срок и неофициально начал предвыборную кампанию, но и анонсировал коренную перестройку в бюджетной и экономической сфере страны.

За последние несколько лет государство израсходовало на поддержку своей экономики около $300 млрд и собирается потратить еще $600 млрд. Но пока эта система вливаний не приносит стране ничего конкретного, кроме выкупа новых проблемных активов и нагромождения новых проблем. Эти меры уже настроили против Штатов их союзников в ЕС. Европа считает, что Вашингтон старается решить свои проблемы с огромным внешним долгом путем вытеснения их с перспективных рынков.

Поэтому новая доктрина Барака Обамы заключается в оптимизации расходов во всех направлениях. Отныне страна будет тратить каждый доллар очень рачительно и только под строгую отчетность перед государственным казначейством. Ведь из денег, выделенных государством на рефинансирование и поддержку внутреннего спроса в стране, в бюджет возвращаются только 10%. Остальные приходится просто списывать и закладывать в бюджет как безвозвратные расходы в кризисные времена.

Другая часть речи президента была посвящена научному отставанию Штатов. За последние 5 лет ситуация с техническим и научно-техническим персоналом в США стала активно меняться. Выпускников вузов становится все меньше, а необходимость в них все больше. Зато Китай в прошлом году вышел на второе место в мире по полученным патентам. У Пекина, благодаря бурному экономическому развитию, достаточно денег на развитие науки, и он не жалеет их на это.

Последний важный пункт, который не прозвучал открыто, но прочитывался во всей речи: президент собрался победить на выборах 2012 года, и его команда уже выработала новый курс для этого. Отныне Барак Обама станет более прагматичным, больше будет думать об интересах американцев и уделять больше внимании внутренним делам.

Учет и контроль

Только за год, по данным казначейства, внешний долг США вырос на 11,2%. В конце 2010 года он уже достиг астрономической суммы в $14,3 трлн. В основном Америке пришлось одалживать деньги, чтобы вернуть кредиты, выданные ею неликвидным банкам, дабы они не обанкротились. Финансовые гиганты взяли деньги, а потом вернули менее 10%, об остальных они предпочитают пока не вспоминать. Возврат активов от промышленных предприятий происходит живее. Так, General Motors уже выдала треть своих кредитов и собирается к 2012 году погасить их полностью.

Тем не менее, государство ничего не может сделать с этими кредитами, поскольку отобрать сейчас деньги у банков будет означать обречь их на банкротство, а именно этого старалась избежать администрация президента.

Обещание закачать в экономику еще $600 млрд, данное президентом в ноябре 2010 года, когда он увидел, что его партия проиграла выборы в Конгресс, тоже пока не реализовано, и неизвестно, реализуется ли оно вообще. Ведь это предложение вызвало просто бурю волнения в Европе. Политики из ЕС заявляли, что Вашингтон пытается выбить их с рынков Азии и Африки, и вообще поступает очень нечестно. Они объясняли это тем, что выпуск такого количества долларов приведет к удешевлению их стоимости на валютных рынках. Тогда Америке будет легче продавать свои товары и обслуживать внешний долг, поскольку он сразу подешевеет.

Вашингтон долго пытался делать вид, что поступает так в интересах всех, и указывал на такую же политику в валютной сфере со стороны Китая. Однако это не подействовало на европейцев, а Пекин как продолжал держать низкий курс юаня, так и продолжает, не обращая внимания на обвинения из Вашингтона.

Поэтому сейчас Барак Обама решил изменить тактику. В министерстве финансов теперь создадут специальный совет, который будет вести строгий подсчет, сколько средств выделили проблемным банкам и компаниям, и насколько эффективно они ими распоряжаются. Причем теперь требования для получения льготных кредитов или гарантий активов могут стать жестче.

С другой стороны, США, по словам президента, больше внимания будут уделять новым областям науки, которые могут принести прибыль через несколько лет и являются очень перспективными. Здесь главным станет развитие науки и образования.

Патентные гонки

Десять лет назад, по данным ООН, в США регистрировали больше патентов, чем во всех развитых странах мира. Тогда Вашингтон был бесспорным лидером в этой сфере и тратил на эти нужды больше, чем ЕС и Китай вместе взятые. Но во времена кризиса, по словам президента, ситуация изменилась и государство выпустило образование и науку из поля зрения.

Теперь предложение специалистов с техническими специальностями в Америке почти на 30% превышает спрос. Еще через несколько лет этот показатель удвоится. И это в стране, где уровень безработицы превышает 9%. Между тем большинство рабочей силы не хотят работать в науке, или же не имеют нужной квалификации. Поэтому следует немедленно изменить государственный заказ, не то ситуация станет угрожающей.

В этом разделе своей речи президент обратил внимание на миграционную политику. По данным Института Гувера (США), среди граждан Америки только 10% мигрантов. Однако их вклад в бюджет страны ежегодно растет на $37 млрд. Многие из них задействованы в науке и патентной деятельности. Поэтому сейчас государство стремится привлечь к себе ученых. Но тут существуют и препятствия в лице стран ЕС и Китая, которые тоже осознают значение науки и готовы платить инженерам и исследователям большие деньги. Поэтому Барак Обама предложил создать новую систему привлечения студентов из развивающихся стран: они будут получать высшее образование в Штатах и оставаться там работать. Пока власть не обнародовала, как именно она собирается это делать.

Вторая попытка

Ноябрьские выборы в Конгресс показали, что рейтинг действующего президента ползет вниз. Ему не простили высокого уровня безработицы и увлечения внешними делами на фоне слабой линии Америки по всему миру.

Администрация, похоже, поняла, что Бараку Обаме нужен новый имидж. Из молодого реформатора он превращается в уверенного политика, который в состоянии повести за собой нацию. Во всяком случае, пока его советники лепят именно такой образ. Реформы, в особенности болезненные для общества, откладываются на второй срок президентства, дабы поддержать свой рейтинг обещаниями.

Но в 2012 году Обаме будет противостоять не только сенатор МакКейн. Главной загадкой остается, пойдет ли на выборы госсекретарь Хиллари Клинтон. Она популярна и имеет неплохие шансы вырвать у Обамы победу. Традиционно сильная фигура госсекретаря, а именно так позиционирует себя Клинтон, лучше выглядит на фоне вялого президента. Тем не менее, она может отложить свой звездный час еще на 4 года и стать фаворитом гонки-2016.

В стане республиканцев пока нет сильного соперника нынешнему хозяину Белого дома. Неудачник прошлых выборов Мит Ромни набирает политический вес, но не составит реальной конкуренции Обаме. Некоторые аналитики предсказывают выдвижение кандидатуры Джеба Буша, брата бывшего президента, но страна, очевидно, не готова к новому лидеру со старой фамилией.

Наконец, популярным становится «движение чаепития». Его возглавляют республиканцы, желающие более радикальных реформ и падения двухпартийной системы. Их немного популистские лозунги нравятся людям во время кризиса. Сейчас реальным кандидатом от этого движения является бывший губернатор Аляски Сара Пейлин. Она довольно молода и умеет вести государственные дела и общаться с публикой. Но ее кандидатура уже была использована на выборах-2008, когда она проиграла гонку вместе с Джоном МакКейном.

Кампания пока не началась, но подготовка к ней уже идет полным ходом. Осенью 2011-го мир увидит первые праймериз среди кандидатов от республиканцев и демократов. В любом случае борьба будет ожесточенной, поскольку Барак Обама не думает отдавать страну и стремится развивать ее еще четыре года.