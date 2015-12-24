Рада повысила акцизы на моторные топлива

Сегодня, 24 декабря, во время заседания Верховная Рада повысила на 13% акцизы на моторные топлива.

За соответствующее решение проголосовал 251 депутат, пишет "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, ставка вырастет с 1 января по 30 июня 2016 года с EUR202/тонна до EUR228/тонна. К тому же нардепы проголосовали за повышение акциза на постоянной основе на альтернативное моторное топливо на 42% — с EUR99/тонна до EUR141/тонна (или EUR120 за 1 тыс. литров).

Рада также поддержала внедрение изменений относительно усиления контроля уплаты акцизного сбора с нефтепродуктов, в частности, в Украине появится акцизная накладная, которую будут составлять при продаже топлива. Переходный период для внедрения электронного документа — с 1 марта по 1 апреля. Кроме этого, документ содержит норму об изменении единицы измерения топлива из килограммов в литры (приведенные к температуре 15 градусов по Цельсию).

Напомним, Рада значительно повысила акцизы на алкоголь.