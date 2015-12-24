Адвокат Корбана рассказала, куда повезли лидера УКРОПа

В четверг, 24 декабря, из Днепропетровска на скорой помощи повезли в Киев в сопровождении шести автобусов автоматчиков на принудительное медицинское обследование.

Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат политика Оксана Томчук.

В то же время она уточнила, что вечером 23 декабря его вызвали на проведение медицинской экспертизы, которая должна была состояться в первом городе утром следующего дня.

"Лидер УКРОПа прибыл в учреждение, но его не обследовали, а представители прокуратуры сообщили, что постановление о проведении экспертизы отменено, а она назначена в Киевском иституте экспертиз, и он должен там быть в четверг в 18:00", — отметила юрист.

По ее словам, добраться до столицы за это время невозможно ни самолетом, ни поездом. "Мы дали телеграмму и я лично связалась с руководителем следственной группы Макеевым, с которым согласовала вопрос переноса и дату экспертизы", — добавила Томчук.

"Кстати, сообщив о том, что мы согласны. Следователь согласился и сказал, что наберет чуть позже, чтобы определиться с датой, но потом со связи исчез", — сказала адвокат Корбана.

Между тем в течение дня Днепровский суд Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство о принудительном медицинском обследовании и принудительном приводе арестованного лидера партии УКРОП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровске представители Генпрокуратуры и СБУ проводят обыск в квартире Геннадия Корбана, а до этого политик с обострением ишемической болезни сердца был повторно госпитализирован в стационар.