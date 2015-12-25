Силовики привезли Корбана в госпиталь СБУ в Киеве

В пятницу, 25 декабря, около 7 утра, лидера УКРОПа Геннадия Корбана привезли в киевский госпиталь СБУ по ул. Липская, 11.

Об этом сообщает пресс-служба УКРОПа.

Вечером 24 декабря в Днепропетровске, в доме лидера УКРОПа состоялся незаконный обыск, во время которого его вывели из помещения и на "скорой" увезли в сторону Киева.

В столицу Корбана доставили под конвоем вооруженных бойцов СБУ. Автомобиль несколько часов кружил по городу, остановившись возле Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Потом "скорая" проехала возле столичного отделения судебно-медицинской экспертизы.

Возле госпиталя находятся народные депутаты, в частности Андрей Денисенко. Охрана заведения сначала отказывалась пропускать его в помещение. Он вызвал полицию. Правоохранителей тоже не пускают в заведение, ссылаясь на запрет находиться в нем с табельным оружием.

По словам адвоката Оксаны Томчук, которая находится рядом с Геннадием Корбаном, сейчас его содержат под стражей незаконно.

фото: ukrop.com.ua