Пресс-конференция: Последствия внесения изменений в Конституцию

4 лютого у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Наслідки та можливі ризики внесення змін до Конституції».

У прес-конференції взяли участь:

- завідувач відділом політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Янішевський,

- директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко,

- заступник голови Центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

Віктор Тимощук:

Суть змін відома – збільшення на один рік строку повноважень Верховної Ради і місцевих рад. Які ми бачимо проблеми з точки зору права, крім очевидної – процедурної? Вже всі звернули увагу на те, що мало місце голосування за інших депутатів. Дехто з депутатів навіть стверджує, що голосували всупереч їх волі. Але разом з тим це очевидний факт. Якщо буде ініціатива від депутатів опозиції оскаржити це рішення у Конституційному Суді, то в даному випадку, я вважаю, це буде правильно. Хоча перспективи розгляду цієї справи в Конституційному Суді теж очевидні.

Щодо характеру самих змін. Це – зміни недемократичні. Ви помічали, коли по телебаченню показують про недемократичні країни, то, як правило, повідомляється про те, що президент або хтось інший продовжує собі термін повноважень, виносить на референдум питання про те, що він може балотуватися більше двох-чотирьох разів, а потім довічно і т.д. За своєю природою ці зміни мають такий самий недемократичний характер, тому що вони погіршують зв’язок між суспільством, тобто виборцями, та представницьким органом – парламентом. Чим більше каденція парламенту, тим тонший цей зв’язок. Наприкінці своєї каденції депутати, зазвичай, погано відчувають, чим живе суспільство і що йому потрібно.

Дехто з юристів також називає ці зміни «узурпацією влади» парламентом. Були рішення Конституційного Суду по аналогічних справах, які казали, що коли парламент сам собі продовжує повноваження (а у нас саме це і відбулося), то це можна назвати узурпацією влади. Якщо парламент вважає потрібним збільшити термін повноважень народних депутатів, було б правильно, якби він це зробив, але зазначив, що ці зміни набувають чинності для новообраного парламенту. Тоді б це було чесно.

З іншого боку у цього парламенту були виправдання чи пом’якшуючі обставини. Коли він обирався, чинною редакцією Конституції на той момент був передбачений п’ятирічний строк повноважень парламенту. Тобто цей закид має певні нюанси.

Найгіршими наслідками цього рішення може бути те, що у в певний момент у випадку позачергових виборів до парламенту знову можуть співпасти дати місцевих виборів і парламентських. Оскільки встановлено, що всі вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноваження. Припустимо, що в якійсь ситуації у нас знову будуть дострокові вибори до Верховної Ради, то є загроза того, що колись ці дати можуть співпасти, а розвести їх буде неможливо, оскільки це вже конституційне регулювання.

Крім того, є кілька відкритих, або дискусійних, питань в даних змінах до Конституції. По-перше, незрозуміло, як тепер законодавці і Конституційний Суд будуть тлумачити таку формулу як «ради і депутати, обрані на чергових виборах», тобто що означатиме ця формула. Чи це означатиме, що ради, насамперед місцеві, обрані на позачергових виборах, обираються на обмежений термін чи на менший строк повноважень? Це додатково треба тлумачити.

Інший ризик на майбутнє – це фіксація прямих виборів до районних і обласних рад. У нас і сьогодні районні та обласні ради дуже політизовані. Вони займаються питаннями мови, НАТО, чого завгодно, але не питаннями розвитку регіонів і районів. Одна з ідей реформи виборчої системи на районному і обласному рівні полягала в тому, що потрібно перейти до непрямих районних і обласних рад. Тобто щоб депутатами районних і обласних рад ставали депутати рад громад, щоб депутатами районних і обласних рад ставали депутати рад громад. Тобто сільської або селищної ради можне одночасно бути депутатом районної чи обласної ради, тому що його туди направляє та рада. В такому випадку районні та обласні ради стають дійсно представницькими органами спільних інтересів тих мешканців і громад, які мешкають на території району чи області. Тепер ця реформа буде неможливою без змін до Конституції.

І зовсім технологічний аспект. Недолік призначення виборів в останню неділю жовтня. В чому полягає проблема? Коли вибори відбудуться і будуть підбиті їх підсумки, то реально депутати зможуть приступити до роботи у крайньому разі наприкінці листопада або в грудні. А, як ви знаєте, одна з найважливіших функцій парламенту – це затвердження бюджету. Бюджетний процес в цей момент фактично буде паралізований. Тому що попередній парламент його не зможе довести до логічного завершення, а новий – поки розкачається з розподілом комітетів, посад та всього іншого, створить ризик того, що країна після чергових парламентських виборів буде входити в новий рік без бюджету. Місцеві ради теж залежать від державного бюджету. Одним словом, це – цілий ланцюжок проблем.

І останнє. Проблема п’ятирічного терміну повноважень і парламенту, і місцевих рад – це така цукерка, яку буде дуже важко коли-небудь забрати у парламенту. Ми побачили, що скасування політичної реформи їх не дуже злякало, але обмеження строку їх повноважень виявилося найбільш болючим питанням, яке депутати вирішили в першу чергу. Тобто їх турбували не питання депутатської недоторканності, інших ініціатив, які вони озвучують на виборах. Вони насамперед повернули собі термі повноважень. Тобто якщо суспільство коли-небудь захоче повернути чотирирічний термін, то це буде надзвичайно важко.

Юрій Якименко:

Це рішення не було вибором між оптимальним і неоптимальним, між добрим і поганим. Це було рішення за принципом вибору меншого зла – чи наявність цього рішення і визначеність, чи відсутність цього рішення і невизначеність. З цієї точки зору це рішення мало певний позитивний ефект, тому що воно внесло визначеність у політичний процес. Зокрема, воно встановило терміни повноважень вищих органів влади і встановило дати чергових виборів. Таким чином, заповнився правовий вакуум, який виник після повернення до Конституції 1996 року і неприйняття рішення про вибори в березні 2011 року. Тому що в цій ситуації ми висували певні припущення: а що було б, якби Верховна Рада взагалі не прийняла б цього рішення? Тоді б термін виборів взагалі був би невизначеним, і була б підстава для думок про необмежений термін повноважень парламенту, чи про те, що у нас буде запроваджене президентське правління, коли спливе термін повноважень цього парламенту. Тобто в даному разі, на мій погляд, краще визначеність, ніж її відсутність.

Другий момент. Встановлений рівний термін повноважень місцевих рад і їх голів. Я думаю, що це треба віднести до позитивів, оскільки це заповнило ту прогалину, яка виникла з поспішною зміною Конституції у 2004 році. Зараз унормовано, що і голови місцевих рад, і самі ради обираються на один термін – п’ять років повноважень. Це вносить більшу упорядкованість в систему місцевого самоврядування, тому що немає таких питань, коли в останній рік повноважень ради припинені повноваження голови і доводиться обирати нового голову ради, скажімо, на рік. Тобто це також можна вважати певним позитивом.

Крім того, оскільки відбулося певне повернення до норм Конституції 2004 року, то можна вважати, що перший крок конституційної реформи зроблено таким чином. Який він, і як його оцінювати – це дискусійне питання.

Більш правовим рішенням із більш чітким підґрунтям було б оголошення ЦВК початку виборчого процесу тоді, коли він мав би відбутися за Конституцією в редакції 1996 року, і вибори відбулися б у березні 2011 року. Однак якщо цього не зробили, і виник цей вакуум, то в підсумку краще так, ніж ніяк.

Звичайно, є питання голосування чужими картками, і, звичайно, є підстави для звернення до Конституційного Суду. Але ми живемо в цих реаліях постійно. Ми бачимо, що це в парламенті відбувається постійно. І такі прецеденти ніколи не ставали предметом розгляду в суді, а якщо і ставали, то закінчувалися нічим. Тобто це практика, яка, очевидно, є прийнятною в парламенті, і депутати різних спрямувань вважають її прийнятною для себе. Якщо так, то так вийшло і цього разу. І навряд чи від цього парламенту можна було б очікувати чогось іншого.

Політичні наслідки і ризики для основних суб’єктів. Президент отримав те, що йому треба, - він отримав керований парламент, який підтримуватиме його ініціативи до 2012 року. Є час попрацювати над складом цього майбутнього парламенту, над виборчим законодавством і над майбутньою конституційною реформою. Протягом каденції цього парламенту, я думаю, зміни до Конституції вноситися не будуть, і серйозних ініціатив не буде, можливо, крім ініціативи створення Конституційної асамблеї, як органу, який і буде розробляти Конституцію.

Партія регіонів. З одного боку вона відсунула для себе вибори, з іншого – отримала ризик на наступних виборах, оскільки ми не знаємо, якою буде динаміка соціально-економічної ситуації у 2011-2012 роках. Якби вони пішли на вибори у 2011 році, перед непопулярними рішеннями, на мій погляд, вони могли б отримати більш стабільне представництво в парламенті і більш тривалий термін контролю над парламентом.

Для опозиції, в першу чергу для БЮТ, це також подвійна гра. З одного боку є ризик, що якщо ситуація об’єктивно покращуватиметься, то звужуватиметься поле опозиційних настроїв, а тим більше, якщо влада продовжить розслідування по справі Тимошенко та інших. На позитивному соціально-економічному фоні увага до цих справ зменшуватиметься, відволікатиметься, людям буде байдуже. Але з іншого боку, якщо ситуація погіршуватиметься, тоді зростатимуть можливості для опозиції.

Партії нової хвилі, в першу чергу Фронт змін, отримали час для розвитку до наступних виборів. Що стосується «Сильної України», то вона більше ризикує, ніж отримала позитивів від цього. Для Народної партії і КПУ, я припускаю, цей парламент може виявитися останнім, якщо в цих партіях нічого не змінюватиметься. Тож, можливо, на наступних виборах вони втратять залишки цієї підтримки. Це якщо збережеться пропорційна система. Якщо буде змішана система, то, звичайно, по округах певні представники можуть пройти.

Сергій Янішевський:

Також коротко розповім про правові та політичні наслідки зазначеного рішення. Щодо правових. Я трохи не погоджуюся з паном Тимощуком щодо того, що п’ять років – це суттєво менш демократично, ніж чотири роки. Якщо абетково підходити до каденції парламенту, то, зрозуміло, що чим частіше ми обираємось, тим краще. Але так можна і вирішити, що парламент має обиратися щороку або кожні два роки. Якщо подивитися на практику країн Європейського Союзу, то ми побачимо або чотири, або п’ять років – це найбільш поширені строки повноважень парламенту або нижньої палати парламенту. Наприклад, на п’ять років обирається нижня палата в австрійському парламенті, в парламенті Великої Британії, Італії, в невеликих країнах на кшталт Кіпру, Мальти, Люксембургу. Арифметично більше чотири роки в країнах ЄС – Польща, Бельгія, Іспанія, Латвія, Литва, Нідерланди, тощо. Але, в принципі, може бути і такий строк, і такий.

До висновку Конституційного Суду по зазначеному законопроекту є окрема думка судді Шишкіна, де він досить детально розписав, що може бути і п’ять років, і чотири. Хоча суддя Шишкін також вважав, що збільшення строку повноважень Верховної Ради – це не дуже демократичний крок. І він особисто його витлумачував як обмеження прав і свобод людини і громадянина, оскільки погіршується право обирати. Тобто є і така думка серед правників. Більшість суддів просто зайняли іншу позицію.

Щодо прямого вибору районних і обласних рад. Знову ж таки не зважаючи на те, що районні і обласні ради – це органи представництва інтересів громад, які ці райони або області створюють, все-таки можуть бути збережені і прямі вибори до цих органів. Світова практика, практика країн Європейського Союзу зокрема, показує, що є прямі вибори до представницьких органів відповідного рівня адміністративно-територіального устрою. Звісно, принципи представництва мають дотримуватися, але це можна забезпечити, наприклад, шляхом запровадження голосування за регіональними списками.

Є і інші правові нюанси в цьому законопроекті. Наприклад, є норма в Конституції про те, що Верховна Рада не може протягом своєї каденції двічі змінювати одне і те саме положення Конституції. На даний момент у нас формально ця норма дотримана, тобто норма про строк повноважень Верховної Ради була двічі змінена, але один раз Конституційним Судом, інший раз – Верховною Радою. Але з іншого боку якщо подивитися по суті, то протягом однієї каденції Верховної Ради двічі змінена одна і та сама норма. Мені здається, тут також виникає певна колізія, яка може бути витлумачена по-різному.

В будь-якому разі дуже позитивного суспільного резонансу таке рішення не отримає, внаслідок стійкої низької довіри до Верховної Ради. Крім того, подовження власних повноважень у громадській думці це переважно отримає негативний відгук. Хоча це рішення містить значну кількість позитивів, тут я хотів би підтримати пана Якименка, він досить вичерпно перелічив ці позитиви.

Щодо політичних наслідків цього рішення. У команди Президента утворюється непоганий часовий лаг для реалізації проголошеної програми реформ, тому що якби вибори до Верховної Ради відбувалися цього року, то дії і Президента, і виконавчої влади мали б бути трохи іншими. Навряд чи була б можливість займатися системною реалізацією цих програм. Вибори восени 2012 року створюють кращі можливості для реалізації програми реформ.

Що стосується тактичних намірів тих чи інших партій. Активно дебатується про те, яким партіям були б вигіднішими вибори навесні 2011 року, або, як це вже визначено парламентом, восени 2012 року. На мій погляд, таке гадання на календарі для політичних партій – це шлях у нікуди. Партія має ставати реальною партією, вибачте за тавтологію. Вона має формувати або знаходити стійку соціальну базу, реально на справах відстоювати інтереси певних суспільних груп. Тоді для неї не буде проблемою, коли йти на вибори. В неї буде стійка соціальна база, свій електорат. Власне тоді вона може розраховувати на позитивний результат, не залежно від того, коли ці вибори відбуватимуться.