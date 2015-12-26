Янукович во время расстрелов на Майдане постоянно общался с российскими силовиками — ГПУ

Экс-президент Виктор Янукович во время массовых убийств на Майдане 18-20 февраля 2014 года регулярно связывался по телефону с одними и теми же номерами российских операторов связи. Пользователи этих номеров имеют отношение к российским силовым структурам.

Об этом заявил прокурор отдела процессуального руководства в уголовных производствах следственного управления специальных расследований ГПУ Алексей Донской в интервью Радио Свобода.

"Через контакты Януковича и Азарова мы зафиксировали "участие" одних и тех же пользователей мобильных телефонов российских операторов связи. Иначе говоря, некоторые определяющие события сценария, которые происходили после начала убийств 18 февраля, контекстно согласуются с этими телефонными звонками. Исходя из того, что мы установили, эти пользователи имеют отношение к российским силовым структурам", — сообщил Донской.

Прокурор ГПУ отметил, что группа данных российских номеров впервые появляется в контактах с абонентами украинских операторов именно 18 февраля и активно связывается с Януковичем и его охраной непосредственно во время убийств 20 февраля.

"Следует отметить, что отдельные из них и в дальнейшем, 22-23 февраля, находились на территории Донецкой области и синхронно контактировали с охраной Януковича и с одним из должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации. Имя последнего установлено, но назвать его я не могу", — сказал Донской.

По словам прокурора, ГПУ пока не знает, кому принадлежит большинство номеров, с которых звонили Януковичу, поэтому не может им предъявить официальных подозрений. "По понятным причинам мы не можем направить в Россию ходатайство с просьбой уведомить о владельцах этих номеров. Поэтому должны их устанавливать собственными силами, что требует времени", — сказал Донской.

Напомним, астролог Влад Росс отмечал, что Януковичу звезды уготовили алкоголизм и уход из жизни в ближайшие 7 лет.