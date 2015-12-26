Дело Корбана: политика на коляске привезли в суд, опубликованы фото и видео

Сейчас Днепровский суд Киева охраняют нацгвардейцы.
Об этом сообщила журналистка Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.
По ее словам, доктора больницы Амосова "молчат и бледнеют, еще молча покачивают головой". Один из них – Александр Бережной – поставил подпись под заключением, что состояние Корбана удовлетворительное после операции.
позже стало известно, что Корбана везли в суд в карете "скорой помощи" в сопровождении четырех микроавтобусов со спецназовцами, пишет 112 Украина
К больнице подтягивают "Альфу", к суду — Нацгвардию. Все в лучших традициях политического экшена, пишет журналистка.
Корбана лежачего везут в Днепровский суд Киева для ареста. Любопытно наблюдать, как на эту ситуацию реагирует консилиум ...Опубликовано Svetlana Kryukova 26 декабря 2015 г.
Сейчас Днепровский суд Киева охраняют нацгвардейцы, написал в Facebook Владимир Рубан.
фото; видео: 112 Украина