Дело Корбана: политика на коляске привезли в суд, опубликованы фото и видео

Лидера УКРОПа Геннадия Корбана везут в Днепровский суд Киева на заседание, которое состоится в 14:00. Корбана на коляске вывозят из больницы.

Об этом сообщила журналистка Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

По ее словам, доктора больницы Амосова "молчат и бледнеют, еще молча покачивают головой". Один из них – Александр Бережной – поставил подпись под заключением, что состояние Корбана удовлетворительное после операции.

позже стало известно, что Корбана везли в суд в карете "скорой помощи" в сопровождении четырех микроавтобусов со спецназовцами, пишет 112 Украина

К больнице подтягивают "Альфу", к суду — Нацгвардию. Все в лучших традициях политического экшена, пишет журналистка.

Корбана лежачего везут в Днепровский суд Киева для ареста. Любопытно наблюдать, как на эту ситуацию реагирует консилиум ... Опубликовано Svetlana Kryukova 26 декабря 2015 г.

Сейчас Днепровский суд Киева охраняют нацгвардейцы, написал в Facebook Владимир Рубан.

фото; видео: 112 Украина