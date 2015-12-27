Корбана доставили в зал заседаний Днепровского районного суда

Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана доставили в зал судебных заседаний Днепровского районного суда Киева.

При этом сам Корбан находится в медицинском кресле, передает УНИАН.

В зале присутствует большое количество правоохранителей. Народные депутаты за спинами прокуроров установили плакат, который гласит, что Корбан "за собственные деньги защищал страну от российской агрессии".

Прокуроры постоянно пытаются снять плакат, депутат Олег Ляшко требует не трогать плакат, потому что это, по его словам, "собственность народного депутата".

Вместе с тем народный депутат Виталий Куприй вызвал в суд полицию, чтобы сообщить о совершении преступления судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом.

"Я хочу сообщить вам о совершении преступления в Днепровском районном суде города Киева. Преступление совершил судья Николай Чаус... и группа прокуроров. Речь идет о вынесении заведомо неправосудных решений по делу Геннадия Олеговича Корбана. Я вас очень прошу сейчас вызвать сюда следственно-оперативную группу, не просто патрульных полицейских, так как очень серьезное дело ", — сказал по телефону Куприй во время вызова полиции по номеру 102.

Куприй заявил, что будет требовать, чтобы следственно-оперативная группа допросила судью о вынесении неправомерных решений по делу Корбана.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепровский райсуд Киева постановил задержать Геннадия Корбана и доставить в зал заседания.