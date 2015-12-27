Состояние Корбана ухудшилось: суд разрешил оказать политику медицинскую помощь

Состояние лидера партии "Украинское объединение патриотов — УКРОП" Геннадия Корбана ухудшилось на судебном заседании в Днепровском районном суде Киева.

Об этом передает корреспондент УНИАН из зала суда.

"Состояние ухудшилось, давление поднялось", — сказали врач скорой медицинской помощи, который присутствует на суде.

Адвокат Оксана Томчук призвала судью Николая Чауса немедленно принять решение о возвращении Корбана в медицинское учреждение.

Судья в свою очередь объявил перерыв на 20 минут.

Томчук заявила, что судья нарушает Европейскую конвенцию по защите прав человека.

В то же время на суде присутствовали врачи института Амосова, которых сторона защиты подозревает в сговоре с прокуратурой и требует, чтобы те покинули зал суда.

После 20-минутного перерыва судья сказал: "Врачи, суд обязывает вас оказать надлежащую медицинскую помощь".

В то же время присутствуют народные депутаты потребовали, чтобы судья указал каким образом и где должна предоставляться помощь.

Судья решил покинуть судебный зал. В зале возник спор, когда судья покидал зал заседаний. Во время спора сторона защиты заявила, что судья добавил о стационарном лечении.

Депутаты начали заявлять о необходимости транспортировки Корбана в медицинское учреждение для стационарного лечения.

В то же время правоохранители по команде судебного распорядителя заблокировали выход из зала судебных заседаний и не дают врачам и депутатам вывезти Корбана на улицу.

В зале происходили эмоциональные выяснения вопросов.

Позднее Корбана вынесли из здания Днепровского районного суда Киева для транспортировки в медицинское учреждение, выезд с территории суда заблокирован сотрудниками Национальной гвардии.

Защита Корбана заявила о недоверии врачам института Амосова и потребовала, чтобы Корбана доставили в любое кардиологическое медицинское учреждение.

Прокуроры и сотрудники СБУ заблокировали в зале заседаний один из выходов из зала, но присутствующие в зале освободили коридор, чтобы Корбана в медицинском кресле вывезли из зала суда.

Корбана вынесли на улицу во внутренний двор суда, где ждала машина скорой медицинской помощи.

Выезд из территории суда заблокирован.

Правоохранители также не пускают журналистов во внутренний двор территории суда.

Напомним, ранее сообщалось, что Корбана доставили в зал заседаний Днепровского районного суда.