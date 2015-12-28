Дело Корбана: политику назначили еще одного государственного адвоката

28 декабря 2015, 13:47

Адвокат Левковец потребовал для ознакомления с делом Корбана три часа. 

Суд над Корбаном

Назначенный лидеру партии УКРОП Геннадию Корбану государственный защитник из Киевского городского центра предоставления бесплатной правовой помощи Алина Самарец отказалась его защищать. Позже ему был представлен другой государственный адвокат Андрей Левковец.

Такое решение адвокат приняла после отказа судьи Чауса предоставить три часа на ознакомление с материалами дела, пишет РБК-Украина.

 "Я иду писать письменный отвод", — сообщила она.

Вместе с тем, после продолжения рассмотрения ходатайства прокуроров о взятии Корбана под стражу, судья напомнил представителям СМИ о закрытом режиме проведения заседания, однако продолжил рассматривать дело с участием журналистов.

Позже Корбану был предоставлен новый адвокат — Андрей Левковец, который был представлен в зале Днепровского районного суда Киева, пишет УНИАН.

Левковец заявил, что ему необходимо, минимум, 3 часа для ознакомления с материалами дела, и вышел из зала судебных заседаний.

Сейчас в Днепровском суде Киева вновь перерыв на неопределенный срок.

Напомним, Корбан отказался от услуг своих адвокатов. Он объяснил свое решение тем, что адвокаты не могут объективно воспринимать действительность. Ранее защита несколько раз заявляла о невозможности продолжать судебное заседание из-за усталости подсудимого и его адвокатов.

Как известно, 31 октября в Днепропетровске СБУ задержала лидера "УКРОПа" Геннадия Корбана. Кроме того, правоохранители провели обыски в офисах партии и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера.

СБУ и ГПУ в совместном заявлении сообщили, что "изучают причастность Корбана к руководству организованной преступной организацией". Якобы СБУ разоблачила растрате денег благотворительного фонда, который собирал помощь для бойцов АТО. И это СБУ называет лишь одним из эпизодов обвинения.

6 ноября Печерский суд избрал для Корбана меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца круглосуточно - до 31 декабря 2015 года. Генпрокуратура оспорила его, а 17 ноября апелляционный суд перенес заседание относительно меры пресечения лидеру "УКРОПа" на 1 декабря. Корбана оставили под домашним арестом до конца года.

26 декабря судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовом приводе и доставки Корбана в суд, но из-за плохого состояния здоровья политика завершить рассмотрение дела в субботу не удалось.

Суд перенесли на 27 декабря и он продолжается до сих пор.

Украинский бизнесмен и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский сделал официальное заявление по делу Геннадия Корбана и требует от власти немедленно прекратить политические репрессии против десятков людей и обеспечить большой общественный компромисс.

Суд продолжит свою работу в 22.00.

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Киев суд Корбан адвокат Укроп Левковец
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