Полтора года на раскачку

3 февраля 2011, 12:20

Назначение следующих парламентских выборов на осень 2012 года заставляет стремящихся попасть в седьмой созыв серьезно задуматься над планом действий на предстоящие полтора года.

В лучших традициях украинской политики мелкие проекты законсервируют ввиду нецелесообразности затрат, более крупные переведут на функционирование в дежурном режиме.

Представители парламентского большинства в один голос заявляют о намерении заняться в межвыборное затишье модернизацией страны. Полный перечень намеченных преобразований уже составлен в «центре реформирования» на Банковой. От депутатов требуется лишь оперативное одобрение всех поступающих из президентской Администрации и Кабмина законопроектов. Собранные без особых усилий 310 голосов за изменение Конституции и демонстративная лояльность к главе государства спикера Владимира Литвина гарантируют успешное прохождение через парламент любой реформы – от пенсионной до земельной, к которой пока настороженно относятся коммунисты и «народники». Да и с конституционной не будет проблем, если заложить в новую редакцию Основного Закона пару «пряников» для народных избранников.

Недостаток ожидаемого полного взаимопонимания и сотрудничества двух ветвей власти лишь в одном: большая часть ответственности за непопулярные шаги будет возложена на исполнителей, дружно нажимающих кнопки «за». К тому же, депутатам придется воевать на два фронта: отражать стрелы народного гнева и периодически «прозревать» после президентского вето на очередной «некачественно подготовленный» судьбоносный кодекс или закон и быстро исправляться. По самым оптимистичным подсчетам, позитивный эффект от затеянной масштабной модернизации страны украинцы почувствуют лишь спустя несколько лет. В 2012 году идти на выборы под флагами реформаторов будет равносильно политическому самоубийству. Видимо, в Партии регионов сделают главную ставку на положения нового избирательного закона, укрепившиеся на местах команды и применение накануне выборов безотказно действующего популизма.

Гораздо сложнее будет завоевывать избирателей партнерам «регионалов». Рассчитывать на помощь старшего союзника, как показали местные выборы, им не стоит. Коммунисты, являющиеся фактически единственным конкурентом «бело-синих» в их электоральной вотчине, уже сейчас начали предвыборную кампанию. Соратники Симоненко не только публично отмежевались от причастности к антисоциальным реформам, но и грозят массовыми протестами их безымянным лоббистам, «представляющим отечественные и транснациональные корпорации». Да и конек необходимости противостояния националистической угрозе они оседлали первыми и эксплуатируют его с завидной регулярностью. Пара-тройка неприятностей с каменными вождями пролетариата с последующим задержанием «террористов» вполне способны усилить эту тему.

В отличие от коммунистов, у «народников» шансы попасть в парламент по партийной составляющей практически равны нулю. Не удивительно, что Владимир Литвин уже давно является приверженцем исключительно мажоритарной модели выборов. Очевидно, его безусловная готовность выполнять поставленные Президентом задачи конвертируется в несколько мажоритарных округов, которые уступят с барского плеча «регионалы». У «литвиновцев» есть полтора года, чтобы хорошо «окучить» выделенные территории.

Скорее всего, не порадует подсчет цыплят осенью 2012 года и главного пропагандиста преобразований от Кабмина Сергея Тигипко. Его подававший надежды рейтинг будет успешно утоплен в непопулярных реформах. Социальный министр с маниакальным упорством взваливает на себя ответственность за самые проблематичные новации – реформирование налогового, пенсионного, трудового законодательства и социальных льгот. С таким грузом «сильным украинцам» в парламент не запрыгнуть. А подарок к выборам в виде отставки Тигипко вряд ли светит. Впрочем, не исключено, что Сергею Леонидовичу не придется беспокоиться о своем трудоустройстве еще несколько лет - наличие в составе правительства громоотвода никогда не бывает лишним.

Представителей оппозиционных сил в ближайшие полтора года ожидают отнюдь не реформаторские заботы. Юлии Тимошенко необходимо будет решить сразу несколько задач. Выйти без потерь из изнурительной войны нервов с правоохранительными органами - лишь на первый взгляд кажется главной из них. Опрометчиво сосредоточив усилия только на этом направлении, лидер «Батькивщины» потеряла значительную часть поля для политического маневра и утратила способность адекватно оценивать ситуацию. Проблему постоянного сокращения «сердечной» команды не решить изгнанием предателей постфактум и заверениями, что оставшиеся не дрогнут. Равно как и не удастся результативно «накормить» избирателей идеей новой Конституции. Право называться «настоящей» оппозицией нужно еще заслужить, а декларируемое первенство в оппозиционной нише - доказать реальными действиями и достижениями.

Осколкам блока НУНС предстоит определиться с попутчиками. На самостоятельное успешное участие в избирательном забеге может рассчитывать разве что «Фронт змин», и именно в нем ряд представителей «оранжевых» сил видят достойный «локомотив». Оставшееся до выборов время позволит участникам переговорного процесса найти алгоритм объединения и распределить роли. От способности национал-демократов договориться будет зависеть продолжение их депутатской карьеры. По округам в парламент от этих политических сил пробьются лишь единицы. Да и самому объединению придется конкурировать на оппозиционном поле с «Батькивщиной» и закрепившейся в трех западных областях «Свободой». Примкнувшие к власти партия одного региона «Единый центр» Виктора Балоги и виртуальный проект «Право выбора» Давида Жвании, скорее всего, напомнят о себе лишь ближе к выборам, после того как руководство взвесит все «за» и «против» целесообразности их участия.

В межвыборный период градус активности политических сил традиционно снижается. Не исключено, что в течение 2011 года они лишь изредка будут напоминать избирателям о своем существовании отдельными акциями. Впрочем, возможно, от этого политики лишь выиграют: украинцы заметно устали от политических дрязг и практически перестали реагировать на стандартный набор раздражителей, которыми вооружают своих подопечных политтехнологи. К тому же, партии власти придется усиленно заниматься поиском обещанного Президентом эффективного обезболивающего от реформ, в противном случае «подопытные» вполне способны взбунтоваться и серьезно огорчить «экспериментаторов» осенью 2012 года.

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