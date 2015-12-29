Эксперт объяснил, почему Путину выгоден тлеющий конфликт на Донбассе

Путину невыгодно полностью прекращать конфликт на Донбассе, считает Фесенко.
Очень трудно давать точный прогноз относительно того, сколько еще продлится война на Донбассе.
Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".
"Пока есть тенденция к ее уменьшению. Думаю, эта тенденция продолжится и в следующем году. Но Путину невыгодно полностью прекращать этот конфликт. Он его будет держать в тлеющем состоянии", — заявил эксперт.
По его мнению, с рациональной точки зрения, Путину не выгодно начинать масштабную войну, которая может разрушить всю большую игру России с Западом.
"Путин же хочет получить отмену санкций, а новая большая война может их, наоборот, усилить. Но и полностью прекращать эту войну не в его интересах, я об этом уже сказал ранее", — считает Фесенко.
Напомним, ранее эксперт рассказал, кто, кроме Путина, хочет продолжать войну на Донбассе.