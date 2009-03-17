Разведка за ширмой науки

10 февраля текущего года состоялось событие, которое в перспективе может достаточно дорого аукнуться погрязшей в политических баталиях Украине. В свой предъюбилейный 99-й рейс из Калининграда вышло едва ли не самое современное российское научно-исследовательское судно «Профессор Штокман», среди традиционных районов работы которого до недавнего времени значились Балтийское, Баренцево, Белое и Карское моря. Однако на этот раз судну было поручено заглянуть в бассейн Черного моря. «Изучение долговременных последствий аварийного разлива мазута в Керченском проливе осенью 2007 года для экологии региона», – именно так на официальном уровне была сформулирована одна из главных целей черноморской одиссеи «Профессора Штокмана», получившей название комплексной океанографической экспедиции «Черное море-2009». В рамках ее проведения с 1 по 15 марта текущего года российская сторона выразила желание поработать в пределах морской акватории Украины. Впрочем, многострадальный Керченский пролив судна пока не дождался. В качестве места изучения «последствий аварийного разлива мазута» российская сторона облюбовала диаметрально противоположную часть Черного моря – морскую экономическую зону Украины в Западном и Юго-Западном направлении от порта Севастополь. Согласно заверений российской стороны, ее интерес к морской эконом зоне Украины обусловлен исключительно проведением «гидрофизических, гидрохимических и биологических исследований в северной части западной котловины Черного моря». Вместе с тем, в качестве второстепенных, были озвучены и намерения изучить в ходе экспедиции процессы метаногенеза. А это, учитывая специализацию «Профессора Штокмана» на проведении геофизической разведки нефтегазоносных структур, меняет ситуацию с точностью до наоборот. На сегодняшний день едва ли не самым значимым трофеем судна является открытие крупного нефтегазового месторождения на шельфе Баренцева моря получившего название Штокманского месторождения. В свою очередь, район исследований в пределах украинской 200-мильной эконом зоны включает перспективные районы гидратообразования и наличия газонасыщенных илов. Здесь стоит отметить, что газонасыщенные илы играют немаловажную роль в изучении газоносности и гидратоносности морского дна. Именно они выступают в качестве одного из основных факторов, характеризующих газовый потенциал того или иного его участка, а сами газогидраты уже сегодня отнесены к перспективным источникам энергии, который в обозримом будущем способен эффективно решить проблему дефицита энергетического сырья в глобальных масштабах. Кроме того, в заявленный российской стороной район исследований удивительным образом вошли такие перспективные с точки зрения добычи углеводородов структуры как «Севастопольская», «Каламитская», «Виктория», «Форум». Не менее удивителен и тот факт, что интерес российской стороны к структурам северо-западного шельфа Черного моря возник именно после обозначившегося перемирия в так называемой газовой войне между Москвой и Киевом, а также после окончательного урегулирования посредством Международного суда ООН вопроса разграничения морских экономических зон и континентального шельфа между Киевом и Бухарестом. Первое событие заставило Украину обратить внимание на перспективные источники энергии, в том числе и те, запасы которых находятся на шельфе Чорного моря. Второе – развязало руки и укрепило решимость освоения этого самого шельфа. Впрочем, в маршруте работы российского судна упомянутый выше Керченский пролив возник не случайно. И разлив нефтепродуктов вследствие крушения здесь 11 ноября 2007 года судов торгового флота здесь ни при чем. Москве ничто не мешало начать работы по изучению последствий аварийного разлива мазута в Керченском проливе еще в 2007-2008 годах и выполнить их теми силами, что есть на Черном море. В частности, в 2005-м году в состав Черноморского флота РФ вошло оборудованное по последнему слову техники судно экологического контроля «Петр Градов». С включением судна в состав ЧФ в распоряжении российской стороны оказалась современная аппаратура экологического контроля водной среды, в том числе спускаемая аппаратура определения масштабов загрязнения, гидрохимическая лаборатория и вычислительный центр. По словам командования ВМФ России, за исключением Черноморского флота ни один из военных флотов РФ не имеет в своем составе подобного судна, как не имеют аналогично оснащенных плавсредств и ВМС иностранных государств. Тем не менее, «Петр Градов» избежал участия в ликвидации последствий экологической катастрофы в Керченском проливе – на борьбу с разливом нефтепродуктов с мешками и лопатами были отправлены бойцы МЧС и морские пехотинцы ЧФ РФ. Обошло стороной уникальное судно и изучение последствий имевшей место катастрофы. По всей видимости, одной из причин внезапной «озабоченности» российской стороны экологическим состоянием морской акватории в районе Керченского пролива и привлечения к «исследованиям» флагмана российской морской геофизической разведки «Профессора Штокмана», являются запасы углеводородного сырья на Керченско-Таманском шельфе. Согласно выводам ученых, по сравнению с другими районами Черного моря, потенциальные запасы углеводородов здесь достаточно внушительны. Пикантность же ситуации состоит в другом, а именно – неопределенности линии прохождения морской границы РФ и Украины на Черном море в районе проливной зоны, разделяющей украинский Крым и Таманский полуостров России. Уже одно это de facto дает предпосылки претендовать Москве на то, что принадлежит соседу. Так, в июне прошлого года РФ на уровне Министерства иностранных дел потребовала от Киева прекратить разработку нефтегазовых месторождений на черноморском шельфе в районе «Структуры Субботина». Прогнозные запасы углеводородного сырья этой структуры, расположенной между Феодосией и Керчью, составляют порядка 24 млрд. кубометров природного газа и 100 млн. тонн нефти. Не менее ревностно Москва отреагировала и на предложения Киева вести совместное освоение запасов энергоносителей в районе так называемого «Поднятия Палласа». «Российская сторона обращает внимание, что указанные районы являются предметом переговорного процесса между РФ и Украиной по разграничению континентального шельфа и исключительной экономической зоны в акватории Черного моря. В этой связи полагаем, что указанная деятельность носит противоправный характер и должна быть прекращена», – именно так была сформулирована позиция МИД РФ в отношении освоения украинской стороной запасов углеводородов геологических структур, расположенных в районе Керченского пролива. Похоже, что появление «Профессора Штокмана» в северно-западной части Черного моря в исключительной морской экономзоне Украины имеет ту же подоплеку, что и заявление российского внешнеполитического ведомства в отношении освоения Киевом «Структуры Субботина», находящейся, в отличии от «Поднятия Палласа», вне пределов подлежащих делимитации спорных морских территорий. Идея проста – РФ нужны кнут и пряник, чтобы начать торг. Торг, который уже не за горами. 10 марта текущего года Москву посетил премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань. В этот же день между РФ и Венгрией состоялось подписание базового соглашения по участию Будапешта в проекте «Южный поток». Стороны выразили надежду, что транспортировку газа в Европу по дну Черного моря можно будет начать уже в 2015 году. В этой связи российский премьер Владимир Путин заявил, что в июне 2010 года должно быть закончено технико-экономическое обоснование всей трубопроводной системы «Южный поток», а «31 декабря 2015 года должно быть закончено строительство этого проекта» и он «должен начать работать». По оценке РАО «Газпром», затраты на строительство газопровода «Южный поток» могут составить от 19 до 24 миллиардов евро. В чем причина такого разброса цен? Эксперты в области нефтегазового рынка объясняют все очень просто: 19 млрд. проект будет стоить, если труба пройдет самым коротким и удобным путем – через морскую экономзону Украины, 24 млрд.– если основной отрезок трубы найдет свое место в экономзоне Турции. Формально, с точки зрения международного морского права Киев не может отказать Москве в прокладке трубы в своей морской акватории. Статья 58 части V Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года говорит, что в исключительной экономической зоне, независимо от ее принадлежности, все государства пользуются «свободами судоходства и полетов, прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точки зрения международного права видами использования моря». Однако страна-хозяйка экономзоны вправе выдвинуть свои условия, после выполнения которых и будет дан зеленый свет тому или иному проекту. В этом смысле наглядным примером является позиция стран Балтии, жесткие условия которых до сих пор тормозят российский экономический блицкриг – строительство газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря. Кстати, упомянутый «Профессор Штокман» привлекался для проведения целого ряда экспертиз данного детища Путина-Шредера. По всей видимости, к некому аналогичному сценарию, но уже в акватории Черного моря и начала подготовку Россия. Что она может предложить Украине? Как минимум – квалифицированную помощь в освоении нефтегазоносных месторождений на шельфе Черного моря, информацию о которых в нарушении статьи 56 части V Конвенции ООН по морскому праву стремится собрать легендарный «Профессор Штокман». Как максимум – пойти на определенные уступки в вопросах делимитации морской границы на Черном море. Вряд ли Украине здесь следует ожидать чего-то большего. Ведь с точки зрения Москвы участие в «Южном потоке» Киеву противопоказано априори.