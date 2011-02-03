Беззаботная Рада

Поскольку главную свою задачу – продление собственных полномочий на полтора года – нардепы реализовали в первый день сессии, заняться народным избранникам пока особо нечем.

К примеру, вчера заседание закрыли в час дня (а не в два, как положено), а сегодняшнее вечернее заседание решили не проводить вообще.

Скорее всего, пока дело не дойдет до рассмотрения очередного пакета «непопулярных реформ» (пенсионной, Трудового и Жилищного кодексов), депутатов будет снедать скука.

Поэтому покуда народные избранники посвящают свое время общению…

…наблюдению за коллегами и за происходящим в зале…

…настольным играм

…ознакомлению с периодикой…

…разумеется, физическим упражнениям – то бишь голосованию «за себя и за того парня»…





…а Юрия Мирошниченко (Партия регионов) сегодня поздравляли с днем рождения. «Главред» присоединяется к поздравлениям!..