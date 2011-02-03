Беззаботная Рада

Пока дело не дойдет до принятия «непопулярных реформ», депутаты, похоже, особо не знают, чем себя занять.
Поскольку главную свою задачу – продление собственных полномочий на полтора года – нардепы реализовали в первый день сессии, заняться народным избранникам пока особо нечем.
К примеру, вчера заседание закрыли в час дня (а не в два, как положено), а сегодняшнее вечернее заседание решили не проводить вообще.
Скорее всего, пока дело не дойдет до рассмотрения очередного пакета «непопулярных реформ» (пенсионной, Трудового и Жилищного кодексов), депутатов будет снедать скука.
Поэтому покуда народные избранники посвящают свое время общению…
…наблюдению за коллегами и за происходящим в зале…
…настольным играм
…ознакомлению с периодикой…
…разумеется, физическим упражнениям – то бишь голосованию «за себя и за того парня»…
…а Юрия Мирошниченко (Партия регионов) сегодня поздравляли с днем рождения. «Главред» присоединяется к поздравлениям!..