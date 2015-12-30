Эксперт дал бесплатный совет Яценюку — на время уйти из политики

Премьер-министру Арсению Яценюку посоветовали на время уйти из политики, а потом вернуться в качестве президента.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".

"Я — не астролог. Всего лишь политолог. Астрологи предсказывают, а мы всего лишь прогнозируем. Рискну спрогнозировать уход Арсения Петровича с поста премьер-министра в 2016 году. Но политологи иногда подрабатывают и политическими консультантами. Поэтому дам Арсению Петровичу бесплатный публичный совет: пусть возьмет некоторую паузу, на время уйдет из политики. В некоторых случаях это сильно помогает. Вот Петр Алексеевич взял паузу, а потом вернулся в качестве президента. Может, и Арсению Петровичу политическая пауза поможет избежать исполнения плохого предсказания Влада Росса...", — заявил Фесенко.

Также политолог рассказал, какие в следующем году могут быть кадровые перестановки в Кабмине. "Перестановки будут. Весьма вероятно, что у нас будет и новый премьер-министр. А вот кто это будет — пусть останется интригой нового года. Претендентов хватает с избытком. Хотя у большинства нет серьезных шансов".

Напомним, Владимир Фесенко объяснил, почему Путину выгоден тлеющий конфликт на Донбассе.