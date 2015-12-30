Политические итоги-2015: год вхолостую

Уходящий год не запомнился политическими прорывами. Скорее, он стал периодом упущенных возможностей и создал ситуацию развилки: либо власть имущие демонстрируют способность изменить положение дел в стране, либо Украине необходимо готовиться к очередным потерям. В конкурентном мире отношение к тем, кто "поет душевно", может быть в лучшем случае снисходительным.

Верховная Рада. В парламентско-президентской республике законодательный орган должен играть первую скрипку, но наши парламентарии добровольно отказались от таких привилегий. Они предпочитают быть "марионетками Банковой" или "соглашателями с правительством", но не брать на себя инициативу. Вернее, они проявляют ее только в том случае, если речь заходит о своих шкурных интересах. Зачастую работа Верховной Рады напоминает иллюстрацию к басням Леонида Глибова и Ивана Крылова. КПД парламентского большинства, большую часть года имевшего статус конституционного, оказался удивительно низким. Слуги народа предпочитали отмечаться коллективным и индивидуальным участием в разнообразных скандалах, но не предпринимать усилий, направленных на интенсификацию своей работы. Верховная Рада VIII созыва отработала свой гарантированный от роспуска год так, что речь о досрочных парламентских выборах заходит все чаще и чаще.

Президент Украины. В украинских политических реалиях глава государства остается центром притяжения, и Петр Порошенко всячески стремится использовать эти возможности. Инициативы по изменению Конституции, стремление воздействовать на депутатский корпус, в котором каждый третий парламентарий был или присутствует во фракции БПП не позволили гаранту Конституции избежать разнообразных проявлений политической фронды. На внешнеполитической арене Президент действует более успешно, внутри страны его стремление усилить собственные позиции наталкивается на не всегда публичное, но упорное сопротивление других участников политического процесса. Порошенко после полутора лет президентства серьезно растерял свой рейтинг, но остается самым популярным политиком страны.

Кабинет министров. Трудно назвать успешной работу правительства, если страна занимает последнее место в Европе по размерам средней зарплаты. Конечно, у этого факта есть объективные причины и предпосылки, однако эффективность работы Кабмина остается под большим вопросом, а стремительное падение рейтинга Арсения Яценюка не сопровождалось, как это принято в цивилизованных странах, эффективными преобразованиями экономики. Правительство так и не стало одной командой, скорее, оно остается заложником квотного принципа формирования власти, многократно дискредитированного, но такого удобного для правящей когорты политической элиты. Если тенденция сохранится, то в Кабмине вакантных позиций министров и вице-премьеров будет больше, чем заполненных, а охрану правительственного здания на себя вместо УГО возьмет патрульная полиция — как единственный символ осуществленных реформ.

Местные выборы. Избрание новых составов местных советов прошло по крайне неудачному для страны и удобному для партийных бонз закону. Он не только требовал от желающих стать депутатом областного или городского совета продать душу партийному дьяволу, но и делал его заложником воли партийного руководства. Результаты волеизъявления кое-где преподнесли сенсации, заставили мобилизоваться даже фаворитов в схватках за пост мэров, открыли дорогу во власть новым людям. Интересно, что расклады формирования большинства в облсоветах практически в каждом регионе оказались уникальными, и местные выборы не дали импульс для проведения досрочных парламентских. В ближайшее время новоизбранные депутаты будут осваиваться со своими полномочиями и уповать на заявленную децентрализацию.

Власть. Сумела достаточно эффективно консолидировать свои ряды. Хотя пропрезидентскую партию с недавних пор возглавляет Виталий Кличко, говорить об усилении его влияния на политические процессы не приходится, скорее, киевский мэр избрал для себя роль политического свадебного генерала. Противоречия между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" остаются заметными невооруженным глазом, что мешает объединению, но не стимулирует конкуренцию этих политических сил по причине разительно отличающихся рейтингов. Партии власти необходимо выйти из теплой ванны собственной непогрешимости и заниматься реальным партийным строительством, если она не хочет в ускоренном темпе повторить судьбу своих предшественниц.

Оппозиция. Усилиями Министерства юстиции запрещена деятельность КПУ, Петр Симоненко обещает бороться за доброе имя своей партии, но вряд ли у него что-либо получится. При этом протестный электорат никуда не исчезает, не появляются и идеологические политические проекты. В качестве новой звезды оппозиции позиционирует себя "УКРОП", лидер которого Геннадий Корбан не только опробовал себя в разных электоральных процессах, но и стал объектом пристального внимания правоохранителей. Напомнила о себе с претензиями на возвращение в большую политику и ВО "Свобода".

Третий сектор. Институты гражданского общества в Украине усилили свои позиции, но остаются все еще слабыми. Главная тема — борьба с коррупцией — подвергается попыткам быть приватизированной небесталанными политиками, воспринимающими ее как трамплин на пути к властным вершинам. Но при этом стоит отметить, что общественная активность становится все более реальным фактором влияния на политические процессы, отмахнуться от назойливых правдорубов власти становится все сложнее.

Внешняя политика. Почти год Украина живет в прокрустовом ложе Минских договоренностей, главный позитив которых — уменьшение интенсивности боевых действий на Донбассе. Их наличие обуславливает не только продолжение Западом санкций против России, но и давление США и ЕС на Украину для выполнения обещанного в Минске. В целом отношения по линии Киев — Вашингтон и Киев — Брюссель остаются благоприятными, чему свидетельством готовность США увеличивать помощь нашей стране и ожидаемое введение безвизового режима с Европейским Союзом. Отношения с Россией напоминают шагреневую кожу, при этом заметно потепление в диалоге Киева с Минском и Варшавой.

Евгений Магда