Политические итоги-2015: год вхолостую

30 декабря 2015, 19:06

Почти год Украина живет в прокрустовом ложе Минских договоренностей

Гройсман, Порошенко и Яценюк

Уходящий год не запомнился политическими прорывами. Скорее, он стал периодом упущенных возможностей и создал ситуацию развилки: либо власть имущие демонстрируют способность изменить положение дел в стране, либо Украине необходимо готовиться к очередным потерям.  В конкурентном мире отношение к тем, кто "поет душевно", может быть в лучшем случае снисходительным.

Верховная Рада. В парламентско-президентской республике законодательный орган должен играть первую скрипку, но наши парламентарии добровольно отказались от таких привилегий. Они предпочитают быть "марионетками Банковой" или "соглашателями с правительством", но не брать на себя инициативу. Вернее, они проявляют ее только в том случае, если речь заходит о своих шкурных интересах. Зачастую работа Верховной Рады напоминает иллюстрацию к басням Леонида Глибова и Ивана Крылова. КПД парламентского большинства, большую часть года имевшего статус конституционного, оказался удивительно низким. Слуги народа предпочитали отмечаться коллективным и индивидуальным участием в разнообразных скандалах, но не предпринимать усилий, направленных на интенсификацию своей работы. Верховная Рада VIII созыва отработала свой гарантированный от роспуска год так, что речь о досрочных парламентских выборах заходит все чаще и чаще.

Президент Украины. В украинских политических реалиях глава государства остается центром притяжения, и Петр Порошенко всячески стремится использовать эти возможности. Инициативы по изменению Конституции, стремление воздействовать на депутатский корпус, в котором каждый третий парламентарий был или присутствует во фракции БПП не позволили гаранту Конституции избежать разнообразных проявлений политической фронды. На внешнеполитической арене Президент действует более успешно, внутри страны его стремление усилить собственные позиции наталкивается на не всегда публичное, но упорное сопротивление других участников политического процесса. Порошенко после полутора лет президентства серьезно растерял свой рейтинг, но остается самым популярным политиком страны.

Кабинет министров. Трудно назвать успешной работу правительства, если страна занимает последнее место в Европе по размерам средней зарплаты. Конечно, у этого факта есть объективные причины и предпосылки, однако эффективность работы Кабмина остается под большим вопросом, а стремительное падение рейтинга Арсения Яценюка не сопровождалось, как это принято в цивилизованных странах, эффективными преобразованиями экономики. Правительство так и не стало одной командой, скорее, оно остается заложником квотного принципа формирования власти, многократно дискредитированного, но такого удобного для правящей когорты политической элиты. Если тенденция сохранится, то в Кабмине вакантных позиций министров и вице-премьеров будет больше, чем заполненных, а охрану правительственного здания на себя вместо УГО возьмет патрульная полиция — как единственный символ осуществленных реформ.

Местные выборы. Избрание новых составов местных советов прошло по крайне неудачному для страны и удобному для партийных бонз закону. Он не только требовал от желающих стать депутатом областного или городского совета продать душу партийному дьяволу, но и делал его заложником воли партийного руководства. Результаты волеизъявления кое-где преподнесли сенсации, заставили мобилизоваться даже фаворитов в схватках за пост мэров, открыли дорогу во власть новым людям. Интересно, что расклады формирования большинства в облсоветах практически в каждом регионе оказались уникальными, и местные выборы не дали импульс для проведения досрочных парламентских. В ближайшее время новоизбранные депутаты будут осваиваться со своими полномочиями и уповать на заявленную децентрализацию. 

Власть. Сумела достаточно эффективно консолидировать свои ряды. Хотя пропрезидентскую партию с недавних пор возглавляет Виталий Кличко, говорить об усилении его влияния на политические процессы не приходится, скорее, киевский мэр избрал для себя роль политического свадебного генерала. Противоречия между "Блоком Петра Порошенко" и "Народным фронтом" остаются заметными невооруженным глазом, что мешает объединению, но не стимулирует конкуренцию этих политических сил по причине разительно отличающихся рейтингов. Партии власти необходимо выйти из теплой ванны собственной непогрешимости и заниматься реальным партийным строительством, если она не хочет в ускоренном темпе повторить судьбу своих предшественниц.

Оппозиция. Усилиями Министерства юстиции запрещена деятельность КПУ, Петр Симоненко обещает бороться за доброе имя своей партии, но вряд ли у него что-либо получится. При этом протестный электорат никуда не исчезает, не появляются  и идеологические политические проекты. В качестве новой звезды оппозиции позиционирует себя "УКРОП", лидер которого Геннадий Корбан не только опробовал себя в разных электоральных процессах, но и стал объектом пристального внимания правоохранителей. Напомнила о себе с претензиями на возвращение в большую политику и ВО "Свобода".

Третий сектор. Институты гражданского общества в Украине усилили свои позиции, но остаются все еще слабыми. Главная тема — борьба с коррупцией — подвергается попыткам быть приватизированной небесталанными политиками, воспринимающими ее как трамплин на пути к властным вершинам. Но при этом стоит отметить, что общественная активность становится все более реальным фактором влияния на политические процессы, отмахнуться от назойливых правдорубов власти становится все сложнее.

Внешняя политика. Почти год Украина живет в прокрустовом ложе Минских договоренностей, главный позитив которых — уменьшение интенсивности боевых действий на Донбассе. Их наличие обуславливает не только продолжение Западом санкций против России, но и давление США и ЕС на Украину для выполнения обещанного в Минске. В целом отношения по линии Киев — Вашингтон и Киев — Брюссель остаются благоприятными, чему свидетельством готовность США увеличивать помощь нашей стране и ожидаемое введение безвизового режима с Европейским Союзом. Отношения с Россией напоминают шагреневую кожу, при этом заметно потепление в диалоге Киева с Минском и Варшавой.

Евгений Магда

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Рада выборы Кабмин статья авторская статья Магда Евгений Магда политика итоги
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война
16:03
Лауреат Нобелевской премии родом из Украины попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять