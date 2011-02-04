Свобода слова или словоизвержения?

4 февраля 2011, 11:21

Овладевшие компьютерной грамотой трусливые психопаты выстреливают в эфир свои грязные эмоции, прекрасно осознавая свою ненаказуемость.

Известные литературные персонажи Гаргантюа и Пантагрюэль верили, что книги, изготовленные в большом количестве, победят пушки. Не случилось, книги, как известно, размножились чрезвычайно, а человеческая жажда войны не уменьшилась. И не только в тех странах, скромно называемых развивающимися, где количество автоматов Калашникова на душу населения явно превышает число книг. Даже таких, как Библия и Коран.

Дистанция убийства, характерная для современных «цивилизованных» войн, сделала смерть более масштабной. Убивать, нажимая кнопку на пульте, невыразимо легче, нежели непосредственно смотреть в лицо зарезанного тобою врага. Легче и спокойнее, телевизионная картинка смерти гораздо безопаснее для психики победителя.

Но я – не о войнах. Я о книгах. И об их электронных версиях, об Интернете. О слове и тексте, записанных и воспроизведённых. А если совсем точно – о пределах свободы. И о существенной разнице между свободой слова и свободой словоизвержения.

Я родился и вырос в послевоенном Киеве. Разрушенный город восстанавливали долго, советские стройки всегда отличались медлительностью. Деревянные заборы, как правило, выкрашенные в зелёный цвет, были символом города. И почти на каждом заборе рано или поздно кто-то неизвестный оставлял свой красноречивый автограф, исполненный мелом или тёмной масляной краской. Автограф, как правило, содержал мат и состоял из нескольких слов. Эти анонимные сексуальные призывы почти сразу закрашивались, но они появлялись опять и опять… Происходящее сегодня в Интернете очень напоминает то полуграмотное заборное творчество послевоенных пацанов. Овладевшие компьютерной грамотой трусливые психопаты выстреливают в эфир свои грязные эмоции, прекрасно осознавая абсолютную свою безопасность, ненаказуемость. Ни полемикой, ни дискуссией эти оскорбления, конечно же, не являются.

Понимаю, я вступаю на опасную тропинку, осуждаю свободу слова в стране, ещё неотвыкшейот тоталитарной несвободы, от цензуры государством текстового сообщения. Что ж, делаю это сознательно, потому что уверен: грязь и мерзость так называемых форумов к свободе слова никакого отношения не имеют. В не очень далёкие 60-е и 70-е прошлого века считалось неприличным публиковать в Самиздате публицистику, не указав в конце, на всех копиях машинописных текстов, свою фамилию (настоящую!), адрес и телефон. Потому что Самиздат был противостоянием анонимности тотальной советской цензуры. Да, последствия были очевидными, страну контролировал мощный аппарат политической полиции, КГБ. Кто боялся, в Самиздат не писал, был его пассивным читателем.

Изобретение компьютера и Интернета не отменило культуру. И нравственность, кстати, не отменило. Те же Заповеди, те же нормы общественного поведения. То же стремление цивилизованного, свободного общества оградить себя от всевозможных маргиналов и их деструктивных действий. Но – не в Интернете, увы…

Здесь, в виртуальном пространстве, прикрывшись фиговым листком «ников», не способные к открытой, аргументированной полемике, в чужих форумах помечают они запахом своих едких эмоциональных испражнений любые проявления чуждого им интеллекта. Понимаю, раз существует потребность, она должна быть реализована, такова человеческая природа. Но некоторые наши потребности мы вынужденно ограничиваем, эти границы устанавливает либо культура, либо уголовный закон (иначе – страх). Да, именно так. Культура и закон являются инструментами ущемления полной, абсолютной свободы слова, как и свободы действия. Даже при самой острой потребности дефекации мы ищем предназначенное к этому место, не называя это самоограничение санкцией общества против индивида.

Я совсем не призываю к запрету альтернативного мнения. Речь идет об ответственности перед обществом того самого «владельца забора» в виртуальном пространстве. Если кто-то из нас создает свой личный электронный островок для подобных себе человеконенавистников и клинических психопатов, его право допускать и соблюдать анонимность. Но – только в пределах оплачиваемого им самим «забора».

Знаю, некоторые украинские масс-медиа вполне осознанно не открывают форумы на своих сайтах. Именно по этой причине, не желая потворствовать дикарям, вооружённым компьютерными технологиями. Но существуют и другие возможности. Более затратные, более сложные, чем тактика простого избегания. Разумеется, можно всё оставить на своих местах, ничего не предпринимать. Ожидая, когда оскорбления, грязь и ненависть маргинальных анонимов вытеснят из виртуального пространства нормальных, «окультуренных» читателей, искренне желающих полемизировать с авторами сообщений по сути опубликованного текста.

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