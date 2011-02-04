Михаил Поживанов: Я ни от кого не прячусь

31 января Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего руководителя Государственного комитета по материальному резерву Михаила Поживанова. Его обвиняют в хищении государственных средств на сумму почти 35 миллионов гривен.

«Главред» связался с экс-руководителем Госкомрезерва через одну из социальных сетей и попросил прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг его персоны.

Сегодня мы получили послание от Михаила Поживанова. Публикуем его полностью:

Кому и зачем нужны политические преследования в Украине?

С лета прошлого года в газетах, Интернете и на телевидении периодически появляются громкие заявления Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины о хищении государственных средств в Госкомрезерве, а также высказывания ряда правительственных чиновников о моей причастности к этим хищениям. Некоторые СМИ, особенно в сети Интернет, желая какой-нибудь «сенсации», сообщали даже о моем исчезновении, розыске и неминуемом аресте.

Хочу сказать, что всегда с уважением и пониманием относился к журналистской работе и никогда не избегал общения с прессой. В том числе откровенно и обстоятельно отвечал на вопросы, касающиеся моей работы на должности руководителя Госкомрезерва (декабрь 2007 – декабрь 2008 года).

Неоднократно говорил, что ни от кого не прячусь, что после отставки правительства Тимошенко, был освобожден от должности заместителя Министра и вынужден заняться только частной жизнью, в частности, сделал операцию, прошел курс лечения. Казалось бы, тему можно и закрыть, тем более, что, невзирая на всю информационную шумиху, я не получил ни одной официальной повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля или обвиняемого.

Но 31 января этого года украинское медиапространство взорвала очередная «сенсация» – ГПУ объявило в розыск экс-председателя Госкомрезерва Михаила Поживанова! Вот так: ни одной повестки, ни одного вызова в СБУ или ГПУ, и сразу в розыск! Такие методы правосудия по-украински, когда человек даже не знает, в чем его официально обвиняют, но попадает в розыск.

Масштабы, приписываемых мне злоупотреблений (сужу по материалам СМИ, поскольку, повторю, ни одной официальной бумаги из ГПУ или СБУ не получал), конечно же, поражают воображение рядового украинца. Поэтому не могу промолчать, даже если в чем-то мне придется повториться.

У человека без опыта, человека, привыкшего доверять информации в СМИ, человека, который слышит огромные суммы убытков, которыми так бездоказательно оперирует власть и пресса, может сложиться впечатление, что Поживанов, на должности главы Госкомрезерва, действовал по принципу «Что хочу, то и ворочу». Этого не могло быть априори, потому что, во-первых, я уважаю законы, а во-вторых, есть документальные факты многочисленных проверок, подтверждающие мое добросовестное отношение к работе.

Подчеркиваю, что все действия совершались исключительно во исполнение решений и постановлений Правительства, которые являются обязательными для исполнения для всех руководителей Центральных органов исполнительной власти. И такие решения, согласно действующему законодательству, являются компетенцией и прерогативой Правительства и могут касаться не только мяса. Подобных решений принималось много и по сахару, и по зерну и в прежние времена разными правительствами, и правительством Тимошенко, и сейчас правительство Азарова принимает такие же решения.

Кроме этого, замечу, что председатель Комитета не может принять единолично решения о закупке или продаже продукции. Для этого в 2008 году было введено в Госкомрезерве проведение открытой процедуры торгов – аукционов, на которых кроме сотрудников Госкомрезерва обязательно присутствовали представители Минфина и Минэкономики, которые тоже подписывали протоколы торгов. На этих торгах могло присутствовать любое лицо, в том числе журналисты. Информация о проведении аукционов предварительно обязательно размещалась на веб-сайте Госкомрезерва Украины.

И еще, деятельность Госкомрезерва пребывает под постоянным надзором проверяюще-контролирующих органов. Так, в течение всего 2008 года проводились неоднократные проверки Госкомрезерва Службой безопасности и Генеральной прокуратурой. Никаких нарушений не выявлялось, и претензий ко мне, как председателю Комитета, не предъявлялось, хотя тогдашних руководителей СБУ и ГПУ нельзя заподозрить в симпатиях к правительству Тимошенко. Также напомню, что перед моим увольнением Госкомрезерв проверяли Главное контрольно-ревизионное управление Украины, ведомственные КРУ и Счетная Палата Украины. Акты проверки засвидетельствовали, что все склады сданы с полной номенклатурой товаров, запасы материально товарных ценностей в 2008 году не снизились. Уже после моего увольнения из Госкомрезерва новый руководитель ведомства инициировал проверку наличия товарно-материальных ценностей в Госкомрезерве силами ГлавКРУ и ведомственных КРУ. Такую проверку по вполне понятным причинам пытается осуществить каждый новый руководитель. Нарушений снова не обнаружили.

А теперь — через три с лишком года после моего увольнения из Госкомрезерва — с удивлением узнаю из СМИ, что отсутствуют некоторые документы за 2008 год, в частности, о количестве завезенного в Украину мяса. Нет, господа хорошие! Все акты закладок товарно-материальных ценностей и акты проверок на предмет их наличия на складах Госкомрезерва были! Если бы их недоставало, то контролеры Валентина Симоненко, зная о «теплом» отношении своего шефа к Тимошенко, давным-давно бы известили об этом всю Украину. У меня есть информация, что при Злочевском, который был назначен руководителем Госкомрезерва 25 марта 2010 и неожиданно уволен уже 2 июля 2010 года, в здании Госкомрезерва неизвестные люди «рылись» в документации ведомства. Может быть, тогда и исчезли некоторые документы? Что это за люди были, и зачем им понадобилась документации Госкомрезерва, думать не буду. Но, зная о склонности сегодняшней власти к игре в наперстки, я не исключаю возможность любых фальсификаций.

Не меньше был удивлен, когда некоторое время тому назад мне рассказали, что в Администрации Президента Украины существует список из приблизительно 100 лиц, неугодных нынешней власти. Откровенно скажу, что сначала не поверил. Я, как и многие граждане Украины, думал, что возврата у кучмовским временам, когда один человек лично решал, кому позволить «дышать», а кому нет, уже не будет. Однако, нынешние действия украинской власти по отношению к целому ряду политиков, включая и меня, говорят о том, что такой список действительно может существовать. Это подтвердил и брат Юрия Луценко Сергей, который в интервью одном из интернет-изданий, заявил о существовании списка из более чем 100 человек, которым уготовано безрадостное будущее в Украине. На них будут заведены уголовные дела, их ждут тюремные нары, их бизнес будет разрушен.

Почему появилась моя фамилия в этом списке? Уверен, что работа в Госкомрезерве, это только повод зацепить меня за все, чем не угодил нынешней власти.. Я довольно долго прожил в Донецкой области, четыре года был мэром большого промышленного города. Многие в тех местах помнят специфические «донецкие» методы решения проблем в далекие 1990-е годы. Будучи мэром Мариуполя, не позволял грабить город, последовательно отстаивал интересы горожан, невзирая на безумное давление со стороны областной власти, угрозы в мой адрес и моей семьи. Такая позиция сильно раздражала власть, поскольку считалось: если ты живешь в Донецкой области, обязан быть «донецким» без остатка. Взятие под стражу Юрия Луценко и другие громкие дела, говорят о том, что у «донецких» длинная память.

Может, попал в список «неугодных» за свою депутатскую деятельность, ибо работая народным депутатом четырех созывов, всегда представлял демократические силы? Допускаю. Может, за победу БЮТ на последних парламентских выборах в пяти районах Одесской области, над которыми я осуществлял политическое шефство? Или за неприятно высокие для Партии регионов результаты Блока Юлии Тимошенко в 11 районах той же области, которыми занимался на президентских выборах? Также допускаю. Но как бы то ни было, появление своей фамилии в упомянутом выше списке, расцениваю, как месть за свои политические взгляды и активную гражданскую позицию. Я всегда хотел и хочу жить в сильной, независимой, демократической и либеральной Украине, в Украине европейской, а не евразийской.

Такая позиция, конечно, не устраивает нынешнюю власть. Вместе с тем осознаю, что преследования за политические убеждения в сегодняшней Украине становятся повседневной реальностью. Это подтверждают политические преследования Юлии Тимошенко, Богдана Данилишина, Юрия Луценко, Анатолия Макаренко и многих других оппозиционеров. В авторитарном государстве, курс на построение которого взяли Янукович и его команда, инакомыслию нет места, поскольку в демократической стране делить богатства страны «по понятиям» и между своими не выйдет.

Свою обеспокоенность тем, что происходит в Украине, уже выразили госдепартамент США, ведущие европейские политики и политические партии. Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики Богдану Данилишину. Кстати, «выразить обеспокоенность» – это из разряда дипломатических выражений. Если же руководство Украины не поймет дипломатический язык, могут быть применены другие меры, например, как в отношении Лукашенко и его компаньонов в Беларуси.

Политические преследования, начатые в Украине, преследуют, кроме стратегической цели (построение авторитарного государства с так называемой управляемой демократией по российскому образцу), и тактическую цель. Улучшение жизни «Уже сегодня» не произошло, из улучшения жизни завтра, судя по всему, тоже ничего не получится, потому что разрекламированы реформы, если и приводят к каким-то результатам, то совсем не к тем, которых ждет украинское общество.

Достаточно вспомнить новый Налоговый кодекс, который обернулся предпринимательским Майданом. Правительственный проект пенсионной реформы жестко раскритиковали профсоюзы, причем, даже лояльные к власти, и законопроект, скорее всего, будет отозван из парламента. Безработица, особенно среди молодежи и в регионах, зашкаливает. Цены на продукты питания и услуги ЖКХ растут, а зарплаты и пенсии топчутся на месте. Чтобы отвлечь внимание общества от острейших экономических проблем, власть и предлагает ему «сеансы разоблачения в коррупции» оппозиционеров. Только хотелось бы напомнить, что преследованием политической оппозиции и рассадкой ее по тюрьмам, экономические проблемы не решить. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть в сторону Туниса и Египта.

С уважением

председатель ГО «Фонд муниципальных

реформ «Магдебургское право»,

народный депутат Украины ІІ, ІV, V,VI созывов Михаил Поживанов