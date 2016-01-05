В Киеве суд рассматривает апелляцию защиты на арест Корбана

Во вторник, 5 января, Апелляционный суд города Киева рассматривает жалобу защиты лидера партии УКРОП Геннадия Корбана на решение Днепровского райсуда о его аресте.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что последний суд рассматривал ходатайство ГПУ о смене политику меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей почти 30 часов.

Напомним, 31 октября 2015 года в Днепропетровске СБУ задержала Геннадия Корбана, также правоохранители провели обыски в офисах партии УКРОП и жилищах членов политсилы, в том числе и ее лидера. Узнать больше о деле политика можно здесь.

Видео: УКРОП