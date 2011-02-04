Близкие контакты

Визит Виктора Януковича в Польшу эксперты уже назвали попыткой исправить ошибки на международной арене. В последние месяцы у украинского Президента во время его визитов за границу обстоятельства складываются не очень удачно. Сначала Япония не предложила ничего конкретного, хоть власти и рассчитывали привлечь примерно такие же инвестиции, как во время августовского визита в Китай. На форуме в Давосе ситуация тоже сложилась не в пользу Киева. Там были другие герои, вокруг которых собирались инвесторы и политические тяжеловесы. Украина же интересовала преимущественно российских бизнесменов, которые и так имеют свои интересы на ее территории.

Теперь визит в Польшу должен настроить общественность на новый, прагматический лад и показать, что украинский Президент - желанный гость за пределами Украины. Кроме того, место и время для подобной демонстрации выбрано очень правильно, ведь через 5 месяцев Польша будет председательствовать в ЕС и получит возможность больше влиять на решение кардинальных вопросов сотрудничества Союза. Для Киева вторая половина 2011 года тоже станет немаловажной, поскольку именно на это время запланировано окончательное подписание соглашения о зоне свободной торговли и рассмотрение меморандума об упрощении визового режима.

В Украине понимают, что Франция, которая будет председательствовать перед Польшей, не очень настроена на проведение активной политики в отношении Восточного партнерства. В начале года Николя Саркози заявил, что его председательство пройдет под знаком реформ и жесткой экономии всех государственных расходов. Поэтому ясно, что Союз не станет форсировать вопрос о зоне свободной торговли, поскольку это будет означать частичное открытие его рынков для аграрной продукции из Украины. А ЕС старается защищать свой аграрный сектор и не хочет видеть новых конкурентов, ибо Париж откровенно не заинтересован в новых соглашениях на востоке.

С Польшей совсем другое дело, у нее достаточно стойкие и важные связи с Украиной во многих сферах, поэтому она старается выступить ее защитницей в Европейском союзе. Это, по мнению эксперта польского Института стратегических исследований Михая Валеницкого, придает Варшаве влияния в ЕС и позволяет ей выступать региональным лидером. Наконец, польская власть понимает, что сейчас она должна всячески помогать Украине, дабы она не оказалась в дипломатической изоляции. Ведь уже скоро начнется чемпионат Европы по футболу. Если страны ЕС объявят бойкот Киеву, проводить Евро-2012 будет очень сложно, а Польша очень заинтересована в его судьбе. Поэтому обе страны заинтересованы в том, чтобы договариваться.

Дипломатическая прагматика

На совместной пресс-конференции после подписания «дорожной карты» двусторонних отношений на два года оба президента излучали уверенность в том, что длительный период отношений, в основе которых лежали пустые обещания и популизм, закончился.

Команда Виктора Януковича уже давно настаивает на том, что ее внешняя политика, в отличие от предшественников, строится на основе прагматизма и экономических интересов. Это было нормально, пока в Украине не стали арестовывать и постоянно вызывать на допросы известных оппозиционеров. Тогда Европейский союз отправил в Киев Штефана Фюле, чтобы выразить в связи с этим обеспокоенность и намекнуть на прекращение интеграционных процессов, если подобные дела будут продолжаться.

Киев решил не обращать на это внимания и дальше проводить политику прагматизма. Однако визит в Японию не дал нужных результатов. У японцев хватает своих проблем, и они пока не хотят активно вкладывать деньги в украинскую промышленность. Поэтому и итоги визита были невыразительны. Эксперты считают, что возобновление азиатского вектора в дипломатии Украины – это большой позитив, но конкретных результатов здесь было маловато.

С посещением Давоса получилось еще хуже. Виктор Янукович не провел ни одной официальной встречи с влиятельными мировыми политиками. Даже разговор с премьером Великобритании Дэвидом Кемероном был не официальным и походил скорее на обмен мнениями. На украинском ланче также не были замечены известные политики или инвесторы. Украина, по мнению исследователей Центра Гувера, сейчас перестала интересовать инвесторов, потому что уровень защиты бизнеса и простоты его ведения так и не улучшился за почти год правления новой власти.

Поэтому Администрация Президента, похоже, решила вернуться к истокам - использовать для осуществления успешного визита за границу близких соседей, которые заинтересованы в экономическом сотрудничестве и не станут отворачиваться от Украины из-за негативных настроений в ЕС.

Виктор Янукович и премьер-министр Польши Дональд Туск

Похожая ситуация сложилась во время визита украинского президента в Латвию. Эта страна стремится наладить транзит грузов из Черного в Балтийское море, поэтому декабрьский визит 2010 года был довольно успешным, несмотря на неодобрительную позицию ЕС.

Экономическая труба

Именно поэтому экономика стала основным вопросом визита в Варшаву. Осенью 2010 года Украина наконец запустила нефтепровод Одесса-Броды в проектном направлении и начала перекачивать нефть, пока в основном в Беларусь. По предварительным расчетам, эта труба должна была дотянуться как минимум до польского города Полоцк. Однако проект забуксовал, украинский нефтепровод долгое время использовался в обратном системе «Дружба» направлении к портам Черного моря, где нефть грузили в танкеры.

Теперь появилась реальная возможность наконец-то достроить эту трубу и создать пока небольшую альтернативу нефтегазовой зависимости Польши от России. Ведь отношения между странами снова ухудшились в результате споров обеих сторон по поводу расследования авиакатастрофы под Смоленском. Теперь Варшава стремится идти в русле общеевропейской политики диверсификации источников нефти и газа.

Кроме того, в 2011 году на полную мощность должен заработать газопровод «Северный поток», а он уже пройдет мимо Польши по дну Балтийского моря, прямо в порты Германии, и станет альтернативой старой советской системе газопроводов в Европу. По мнению западных экспертов, Россия сейчас ищет способы доставлять свои углеводороды прямо потребителям из Западной Европы, которые могут заплатить больше за сырье. Ведь, по словам исполнительного директора центра Блейзера Олега Устенко, сырье в этом году станет наиболее ликвидным активом, поэтому его цена возрастет. Россия может воспользоваться этим и поднять расценки на свои газ и нефть.

Именно поэтому Варшава надеется использовать нефтепровод Одесса-Броды с целью частичного освобождения от давления России. Потому и визит Виктора Януковича проходил в такой конструктивной атмосфере.

2012

Но есть еще и другая причина – Евро-2012, который Киеву и Варшаве предстоит проводить совместно. По словам Михая Валеницкого, в Польше обеспокоены тем, что Украина может не справиться со своей частью этого мероприятия. Ведь в прессе постоянно появляются материалы о подкупе функционеров УЕФА и неготовности украинских стадионов.

Украинскому Президенту показали, как строится новый стадион в Варшаве

Именно поэтому Польша постоянно хочет быть в курсе всех событий. Ведь ясно, что чемпионат состоится, отдать его другим странам уже невозможно из-за нехватки времени. Но уровень проведения этого мероприятия станет отражением успешности реформ в обеих странах. Поэтому дипломатические и деловые отношения между Варшавой и Киевом будут только развиваться, поскольку у стран нет выбора.

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