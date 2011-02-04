Рада сбросила балласт

4 февраля 2011, 17:42

«Совместителей» наконец-то лишили мандатов – с опозданием почти на год.

В последнее время парламент в основном занимается решением собственных вопросов: продлевает срок своих полномочий, бездельничает или, как сегодня, чистит свои ряды.

Без малого год с момента формирования новой исполнительной вертикали и массового исхода «регионалов» из парламента потребовался для того, чтобы лишить их депутатских мандатов. Максимально допустимые сроки совмещения депутатского мандата и портфеля в органе исполнительной власти были превышены во много раз.

Поскольку оппозиция требовала изгнать совместителей из парламента едва ли не на каждой пленарной неделе, партии власти приходилось проявлять всю свою изобретательность. Главными аргументами были: «не успели», «не было депутатов в зале», «комитет не рассмотрел», «мешала оппозиция» и «не знаю», - и вопрос о лишении совместителей их мандатов переносился с недели на неделю. Об истинной причине затяжки говорили все, кому не лень, – вместо ушедших нардепов-«регионалов» по спискам в Раду должны были зайти не слишком надежные или запятнавшие репутацию сотрудничеством с Тимошенко кандидаты. Партия регионов поступила традиционным для себя способом, когда нельзя, но очень нужно: внесла необходимые изменения в законодательство и следом вычистила неугодных из списков.

Тут бы и лишить депутатства месяцами не появляющихся «под куполом» совместителей – но внезапно грянула админреформа, и под многими из них зашатались кресла. Власть наконец-то поняла, что скрывать настоящую причину происходящего невозможно (или незачем?) и глава парламентских «регионалов» Александр Ефремов открыто признал, что сидеть на двух стульях совместители будут до тех пор, пока новая конфигурация исполнительной власти окончательно не закрепится. О Конституции «регионал» предусмотрительно не упомянул.

И вот час «Ч» настал – сегодня кресел лишились почти все совместители. Парламент последовательно и единодушно лишил мандатов «регионалов» Демишкана, Джигу, Ильяшова, Злочевского, Саламатина, Фесенко, Боярчука и коммуниста Калетника.

Немного застопорился процесс на лишении полномочий мэра Кременчуга и по совместительству нардепа Олега Бабаева. Дело в том, что Бабаев давно написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий, однако представители фракции БЮТ, членом которой он тогда был, попросили комитет особо не спешить. Но во вторник Бабаев был исключен из фракции за поддержку переноса выборов на 2012 год и стал для БЮТ бесполезным – поэтому на лишении его полномочий больше всего настаивали сами «бело-сердечные». После недолгих прений Бабаев все-таки лишился мандата.

Тут же завязалось сражение за депутатский мандат Владислава Каськива – бывший полевой командир Майдана полностью перешел на сторону власти, возглавив Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Поэтому на лишении его мандата оппозиция настаивала изо всех сил. Слово взял представитель Президента в парламенте и хороший друг Каськива Юрий Мирошниченко. «Несмотря на указ Президента о назначении Каськива, еще не создано юрлицо, и нельзя говорить, что он член органа исполнительной власти», - обозначил Юрий Романович волю Президента. Ослушаться Лидера коалиция не могла, посему Каськив остался депутатом. Однако история вполне может получить продолжение – регламентный комитет обратился к спикеру с требованием подать иск в суд на предмет лишения Каськива мандата, и спикер заявил, что это будет сделано в ближайшие дни.

Причину этого объяснил «Главреду» источник в регламентном комитете: «Каськиву надо оставаться депутатом – и для него, и для страны это будет лучше. Эти все его нацпроекты – вещь хорошая и нужная, никто не спорит, но нельзя же туда лапу запускать и все дискредитировать. А будет без мандата – кышнут оттуда в любой момент, еще и дело заведут». «А что, Левочкин, который взял Каськива под крыло, не поможет?» - удивились мы. Собеседник загадочно улыбнулся и проследовал в сессионный зал.

На следующем пленарном заседании в Раду вольется свежая кровь: из семи «регионалов», одного бютовца и одного коммуниста, которые скоро получат мандаты, широкой общественности известен лишь один, Василий Евтухов, занимавший пост вице-премьера при президентстве Кучмы, - №222 избирательного списка ПР.

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