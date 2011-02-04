Тунис, Египет – кто следующий?

Любая революция происходит в результате действия множества факторов и влечет за собой целый ряд последствий. Исходя из этого, спустя неделю после начала цепной реакции на Ближнем Востоке есть смысл попытаться понять, что же на самом деле происходит в регионе, который принято называть «мировой бензоколонкой». Как всегда, к единому мнению украинские эксперты не пришли, но высказали много версий, в том числе, и взаимоисключающих.

Что произошло?

О том, что в арабском мире грядут большие перемены, говорили уже давно, хотя экономика региона, а особенно туристическая отрасль, росла как на дрожжах. Так, по данным Всемирного экономического форума, украинская и египетская экономики сопоставимы по объему ВВП ($188 млрд и $116 млрд) и распределению его на душу населения ($2450 в Египте и $2542 в Украине). Хотя при этом стоит учесть, что население Египта вдвое больше, чем в Украине. Так что, с точки зрения макроэкономических показателей, ситуация в Каире была даже более стабильной, чем в Киеве. Египетскую модернизацию не раз ставили в пример другим странам континента, не имеющих доходов от нефти.

Тунисская экономика, конечно, уступала египетской по размеру ($40,2 млрд), но не по доходу на душу населения ($3852). Тем не менее, все началось именно оттуда.

Президент Египта Мубарак и его окружение, убаюканные приличными темпами роста экономики, не обращали внимание на то, что население Египта, вообще-то, не устраивает такое положение вещей и, особенно, социальная несправедливость, когда все основные доходы от турбизнеса, строительства гостиниц идут в карман «семьи». Доходы приносили также химическая промышленность, сельское хозяйство и плата за использование Суэцкого канала.

Одна часть египтян (40%) вынуждена была работать меньше чем за $2 доллара в день. Другая жаловалась, что жизнь дорожает, работы не хватает. Особенно страдала в этом отношении молодежь. К слову, Тунис — единственная страна Африканского континента, где 95% населения имеет образование. И когда до молодых людей стало доходить, что им нет места в сложившейся политической системе (плюс низкий уровень жизни) — они вышли на улицу.

При этом у всего населения росли ожидания в связи с ростом экономики, которым не суждено было сбыться (о причинах - ниже). От открытого проявления недовольства против Мубарака население удерживала только полиция. Но против голодного бунта она тоже оказалась бессильной.

Все это привело к росту протестных настроений, которые либо закончились сменой власти (Тунис), либо могут привести к ней (Египет, Иордания, Йемен, Судан). Как заявил в интервью американскому телеканалу ABC News Хосни Мубарак, он «сыт по горло» властью и готов уйти в отставку немедленно, но опасается, что страна погрузится в хаос, если он это сделает. «Арабский мир заканчивает свой ХХ век и сегодня вступает в XXI век с политической точки зрения. Каким он будет? Образ будущего пока просматривается туманно», - характеризует события директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Почему произошло?

Список причин, которые привели к такой ситуации, у экспертов вышел довольно большой.

Во-первых, «ощущение того, что в Египте правит не легитимный президент, а семья — жена президента, родственники, которые монополизировали весь бизнес», - говорит председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Во-вторых, продолжает Вадим Карасев, это коррупция, воровство, непотизм, клептократия власти, которая погрязла в гедонизме и финансовых злоупотреблениях. «Все эти режимы с несменяемыми президентами являются свидетельством вырождения национальных прогрессивных движений, возникших в арабском мире в 50-60 годы. В связи с тем, что они развивались скорее в авторитарной, нежели демократической логике, они пришли к своему логическому вырождению», - констатировал эксперт.

В-третьих, ключевая проблема указанных стран - неравномерное распределение национального продукта, связанное с коррупцией, некачественный менеджмент и игнорирование мнения «властителей дум». Если в Тунисе восстание поддержали крестьяне, то в Египте на улицы вышли врачи, учителя, юристы, студенты, интеллигенция — все те группы населения, с которыми власть утратила связь, говорит гендиректор Центра Разумкова Валерий Чалый.

Наконец, в этих странах отсутствовала оппозиция, которая могла бы выразить протесты в менее радикальной форме. И в Тунисе, и в Египте оппозиция, по сути, оказалась застигнутой врасплох стихийным движением «низов».

И в ситуации бегства тунисского президента Зин аль-Абидина бен Али, правившего 23 года, в стране нет оппозиционных лидеров и институтов, способных «подхватить» власть. Аналогично Мубарак в Египте не знает, кому передать бразды правления, чтобы удержать египетскую государственность.

Вот и выходит, что с одной стороны - «обанкротившиеся элиты», а с другой — исламская улица. «Непрогрессивная альтернатива удерживает многих ключевых геополитических игроков от того, чтобы поддержать одну сторону и заклеймить другую, - рассуждает Карасев. - Понятно, что Мубараку надо уходить. Но кто придет ему на смену — сложный вопрос для США и Израиля. Если цепная волна бунта и восстаний пойдет по всему арабскому миру, может состояться не смена светских авторитарных режимов светскими демократиями, а иранский вариант 1979 года, когда к власти пришли исламские муллы. И тогда «накроется» вся геополитика исламского мира, и сложные времена наступят для Израиля, Ближнего Востока и всего мира».

Возможно ли такое в Украине?

Прогнозировать восстания в Украине — дело неблагодарное, сразу предупредили эксперты, поскольку еще ни разу ни им, ни социологам не удалось попасть в «яблочко» (ни в 2004, ни в 2008 гг).

Сегодня можно говорить о том, что развитие революционной ситуации в Украине тормозят ряд факторов.

Во-первых, народ стойко не доверяет ни власти, ни оппозиции. Так, по данным компании «Социальный мониторинг», 70% опрошенных не доверяют Тимошенко, 60% - Яценюку и 55% - Януковичу. Хотя после «стодневки» власти у Януковича и Тигипко был положительный баланс доверия власти. Другими словами, народ не видит, кто их поведет на баррикады.

Более того, самих избирателей охватила апатия. Согласно цифрам, приведенным Владимиром Фесенко, выйти на улицу, чтобы отстаивать социально-экономические права, готовы 30-40% украинцев (чуть выше нормы), политические — меньше 10% (самый низкий показатель).

Во-вторых, говорит господин Карасев, нет усталости от новой власти — как бы ее ни ругали, она только пришла. Но есть «усталость от Тимошенко не как от лидера оппозиции, а как от возможного кандидата на место Януковича».

В-третьих, события в арабском мире формируются вокруг основного раскола «власть-антивласть». Иными словами, оппозиция объединяется в своем неприятии власти. На сегодня вариант объединения украинской оппозиции (как в свое время против Кучмы) не просматривается в обозримой перспективе.

В тоже время очевидно, что в Украине растет социальное напряжение. Украинскую ситуацию роднят с египетской, в первую очередь, «шапкозакидательские настроения» власти по поводу экономического роста, который, дескать, решит все проблемы, говорит Фесенко.

Во-вторых, любая монополизация может стать предпосылкой для будущего взрыва. Власть должна быть чувствительной к общественным настроениям и готовой к социальному диалогу, иначе возможен взрыв.

«Мы с коллегами недавно были в Харькове на днях памяти Евгения Кушнарева, - рассказывает Владимир Фесенко. - Его последняя книга называлась «Выборы и вилы». Тогда Кушнарев на основании анализа опыта 2004 года пришел к очень важному выводу, о котором стоит помнить всем украинским политикам: если не работает институт выборов, которые могут приводить к смене власти, канализации протестных настроений через бюллетени, тогда возможны пресловутые вилы, как в Египте и Тунисе». Пока прямых предпосылок для повторения этих событий у нас нет, но выводы делать надо, констатировал эксперт.

С ним согласен и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. По его мнению, украинцев толкает на «скользкий путь» тотальная коррупция. А дальше - «если у славян что-то начинается, то пока последний не упадет - не остановятся».

Нет, революции нам не грозят, поспорил с коллегами Вадим Карасев. Скорее стоит опасаться Беларуси, Центральной Азии, России, которые «пропустили» свой период «цветных революций» (а их еще надо заслужить, утверждает эксперт). Украина же этот этап уже прошла в 2004 году.

Еще один «антижасминовый» аргумент - власть проводит гибкую политику, не позволяя настроить против себя все оппозиционные силы. «Но если власть будет закручивать гайки, плодить недовольных, оскорбленных, униженных, тогда может сформироваться раскол «власть-антивласть», и произойдет нечто похлеще второго Майдана», - все же допустил Карасев.

Наконец, не стоит недооценивать международные «ветра перемен» в пользу демократии, быть авторитарным правителем — снова немодно, подчеркнул господин Карасев. И в этом смысле прикрываться, как фетишем, стабильностью — большая ошибка украинской власти. И если президентская команда Виктора Януковича не найдет новое идеологическое основание своей власти, ее историческое время сочтено. «Возможно, историческая задача Виктора Януковича - не допустить к власти Юлию Тимошенко. И все. Даже если Тимошенко вернется к власти, она будет другой. Общество уже не позволит ей стать тем, кем она хотела быть в 2010 году», - категорично отрезал Карасев.

Оригинальную параллель между Украиной и Египтом провел директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Там мусульманская улица использует простую и понятную для большинства людей вещь: власть - коррумпированная, значит, нужно вернуться к настоящим ценностям — Корану, шариату, и все будет хорошо. У нас мусульманская улица — это «Свобода», популярность которой на Западной Украине растет. Они тоже не были при власти и тоже предлагают простую программу: надо вернуть украинскую власть, и все будет нормально».

Под конец общения с журналистами эксперты сделали свои ставки: кто следующий в очереди на «экспорт революции». В «тройку» вошли Туркменистан (Валерий Чалый), Узбекистан (Владимир Фесенко) и РФ (Вадим Карасев). Как известно, Россия входит в «полосу турбулентности»: в 2011 году состоятся парламентские, а в 2012-м — возможно, президентские выборы. По словам Карасева, если выиграет Медведев, то никаких «цветных революций» там не будет. Если Путин — ситуация окажется сложнее. Задуматься также стоит Таджикистану и Казахстану.