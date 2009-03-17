Рада присмотрелась к Службе

Главная новость сегодняшнего пленарного дня – ожидаемое объявление Банковой «своего» кандидата на пост главы МИДа. Вопреки многочисленным прогнозам, Президент решил не предлагать парламенту якобы более «удобоваримого» Константина Грищенко, а призвал пройти горнило Рады посла Украины в США Олега Шамшура. О своем неприятии этой кандидатуры устами Александра Ефремова сразу же заявили «регионалы». Позже, правда, уточнили: при всей решимости не принимать участия в кадровых голосованиях кандидатуру Грищенко они все-таки поддержали бы. «Литвиновцы» пообещали определиться с позицией по поводу Шамшура после того, как встретятся с ним самим: Олег Владиславович уже давно работает за пределами Украины и большинство членов фракции просто не знакомы с кандидатом в министры. Один из немногих «литвиновцев», знакомых с Шамшуром, Олег Зарубинский, сказал, что ему лично выдвиженец Президента вполне импонирует, а за позицию коллег он пока расписываться не может... «Наша Украина» традиционно разделилась во мнениях. Лидер группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко был немногословен: « У нас нет оснований не голосовать за Шамшура». Судя по всему, возражать против предложения Банковой не будут и «единоцентристы». А вот «нашеукраинцы», входящие в состав коалиции, решили проявить принципиальность, и уточнить у Банковой, почему внесен все-таки Шамшур, а не предложенный большинством Борис Тарасюк. Лидеры фракций-коалициантов даже написали в Секретариат специальное письмо, на которое, впрочем, как оказалось позже, Президент решил не отвечать. В любом случае, со своим отношением к Шамшуру фракция должна определиться позже: как минимум, после того, как услышат мнение о кандидате в министры от своего выдвиженца Бориса Тарасюка. Ничего внятного об отношении своей фракции к кандидатуре Шамшура не могли сказать лишь «бютовцы»: на утреннем заседании до этого пункта повестки дня просто не дошли руки. Не мудрено – под предводительством Александра Турчинова на фракции была предпринята попытка обсуждения того, что произошло в минувшее воскресение на выборах в Тернопольский облсовет. Разговор получился тяжелым, но, судя по всему, безрезультатным. «Руководство сказало нам, что ничего страшного не произошло. Поверили не все», – грустно улыбаясь, сказал один из «бютовцев». И вправду, виноваты в фиаско БЮТ, которое самим «бютовцам» так называть не велено, все: местные партийцы, растерявшие свой авторитет в регионе; руководство блока, пустившее ситуацию с выборами на самотек; многомудрые «бютовские» юристы, занятые на протяжении последних недель другими, как считалось, более важными проектами. «Если мы сделаем из тернопольской ситуации надлежащие выводы – мы станем только сильнее, и победа на выборах президентских станет на шаг ближе», – с довольно пресными выражениями лиц пересказывали «бютовцы» слова, сказанные на собрании Турчиновым. А пока что БЮТ не определился с тем, бороться ему за отмену результатов выборов или все-таки нет. С одной стороны, юристы первого эшелона готовы открыть сразу три фронта борьбы – в судах Тернополя, Львова и Киева. С другой – признают, что шансов добиться успеха маловато, а создавать лишние информповоды вокруг этой темы для БЮТ совсем не с руки. Тем временем «тимошенковцы» рекомендовали «своим» тернополянам отказаться от мандатов «фальсифицированного» облсовета. Киевскую рекомендацию вчера вечером утвердило бюро местного «обкома» БЮТ. Но вот незадача – тернопольские «бютовцы», до которых удалось дозвониться «Главреду», эту информацию комментировать отказываются. Злые языки твердят: несколько «тимошенковцев» мандаты таки заберут. Вера в непобедимость вождя, мол, тает, а место в облсовете, пускай и всего на год, – это значительно лучше, чем ничего… Так или иначе, а в среде «бютовцев» с отношением к Шамшуру определились только самые смелые, вроде Андрея Шкиля. «Какое решение фракция ни примет, я проголосую за Шамшура. Если можно желающим голосовать за отставку Огрызко…» – рассказывал он журналисткам в кулуарах парламента. Впрочем, один голос Шкиля, само собой, Шамшура вряд ли спасет. Коалиция решила присоединить его кандидатуру к кадровому пакету побольше, и голосовать его в четверг. Почему аж в четверг? Да потому что, несмотря на все заверения коалициантов, этого пакета состоянием на сегодняшнее утро еще не существовало. «У нас еще не все предложения сформулированы, а о «Нашей Украине» и говорить не приходится!» – на условиях анонимности сообщил один из влиятельных «бютовцев». Шансы на то, что голоса за утверждение новой кадровой конфигурации вдруг откуда-то появятся до четверга, многим коалициантам по-прежнему представляются призрачными… Еще одна «живая» тема сегодняшнего парламентского дня – визит в Раду полноправного главы СБУ Валентина Наливайченко. Довольно обстоятельный отчет главного «службиста» был особо приятен «бютовцам»: он озвучил сразу несколько греющих их души фактов. Во-первых, Наливайченко подал Президенту представление на увольнение своего первого заместителя Тиберия Дурдинца, которого злая молва связывает с Виктором Балогой. Правда, аналогичное представление на Валерия Хорошковского, тоже нелюбимого «тимошенковцами», подавать вроде как не собирается. «Бютовцев», впрочем, это не смущает. «Мне кажется, что Хорошковский уйдет сам», – признался журналистам генерал СБУ - нардеп от БЮТ Андрей Кожемякин. Во-вторых, Валентин Александрович сообщил, что СБУ не расследует уголовные дела относительно обвинений в государственной измене высшими должностными лицами Украины, таким образом, поставив крест на нашумевших прошлогодних обвинениях замглавы СП Андрея Кислинского в адрес премьера Юлии Тимошенко. Во второй половине дня, правда, тот же Кислинский заявил, что сам эту тему исчерпанной не считает, однако это уже было слишком похоже на хорошую мину при плохой игре. Наконец, в-третьих, едва ли не самое главное признание Наливайченко звучало так: «Как глава СБУ могу вас проинформировать, что в наших подземных хранилищах находятся 11 миллиардов кубических метров газа, закачанного корпорацией «РосУкрЭнерго» в 2005-2007 годах. Согласно гражданско-правовому соглашению, НАК «Нафтогаз» получила права собственности на этот газ. В этом вопросе СБУ будет способствовать защите интересов государства…». Эти слова главы СБУ прервали депутатские аплодисменты. Разумеется, с коалиционных рядов. Чтобы Наливайченко легче работалось на его новом-старом посту, депутаты создали ему в подмогу Временную специальную комиссию по вопросам реформирования СБУ и его законодательного обеспечения и утвердили отчет главы Службы в более чем 350 голосов.