Мартыненко заявил, что с 7 декабря дает пояснения правоохранителям в качестве свидетеля

Николай Мартыненко, который добровольно отказался от депутатского мандата, как законопослушный гражданин оказывает полное содействие в проверке любой информации любыми правоохранительными органами. А все спекуляции вокруг этого — безосновательны.

Об этом "Главреду" сообщила его пресс-служба.

"По уважительным причинам адвокаты попросили Национальное антикоррупционное бюро Украины перенести на другой день мой приход в качестве свидетеля, были предоставлены соответствующие документы. Это чисто технический момент, но начались какие-то странные заявления и спекуляции. Я больше всего заинтересован в том, чтобы как можно быстрее расставить точки над "і" вокруг всех фейковых обвинений и доносов. И сотрудничаю здесь со всеми правоохранительными органами ", — отметил Мартыненко.

Так, 7 декабря 2015 года Мартыненко в качестве свидетеля дал пояснения в Генеральной прокуратуре Украины по запросу чешской прокуратуры о правовой помощи, указывает его пресс-служба.

22 декабря он в качестве свидетеля ответил на вопросы следователей Национальной полиции в Одесской области. Одна из статей, по которой она осуществляет уголовное производство под руководством Одесской прокуратуры, звучит как "нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах". "Но я дал ответы на все вопросы, хотя о нарушении правил безопасности — это что-то новое", цитирует Мартыненко его пресс-служба.

"Я сознательно пошел на отказ от депутатского иммунитета, а заявления о якобы "игре" с моей стороны были конспирологическими "баснями". Я даю ответы правоохранителям на все вопросы и готов делать это и в дальнейшем, чтобы как можно быстрее установить истину. Теперь, когда ситуация переведена исключительно в юридическую плоскость, заказчикам и исполнителям дискредитационной пиар-кампании против меня будет гораздо труднее. 10 млн. долларов были потрачены ими бесполезно, но они продолжают истерить и маниакально оплачивать публикации в зарубежных и отечественных СМИ", — подчеркнул он.

"Хочу подчеркнуть, что ни в Украине, ни за ее пределами никаких обвинений или подозрений мне не предъявлялось. Я даю объяснение исключительно как свидетель и юридически докажу всю беспочвенность обвинений в СМИ в мой адрес", — отметил Мартыненко.

"НАБУ или любые другие уполномоченные органы имеют право проверять любую информацию — даже если она связана с моим именем искусственно и на основании заказных материалов в СМИ. Мне уже приходилось в 2005 году опровергать распечатки статей и доказывать свою правоту в суде", — сказал Мартыненко. "Посмотрим, что будут делать заказчики и исполнители грязной информационной кампании после того, как все их обвинения рассыплются", — отметил он.