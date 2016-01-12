КС взялся за дело относительно изменений в Конституцию в части правосудия

Сегодня, 12 января, Конституционный суд начал рассмотрение в форме устного слушания дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части правосудия требованиям Основного Закона.

Судьей-докладчиком по делу является Александр Литвинов, пишет УНИАН.

На рассмотрении присутствуют 13 судей КС при необходимом кворуме в 12 человек.

Напомним, решением от 22 декабря 2015 года Рада обратилась в КС с просьбой дать заключение относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию о правосудии (№3524), внесенного президентом Петром Порошенко на рассмотрение как неотложный, требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.