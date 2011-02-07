Адвокат Тимошенко Богдан Ференц: «Если Пшонка назначался прокурором Донецкой области по моему приказу, это что-то значит»

В первой части интервью адвокат Юлии Тимошенко Богдан Ференц рассказал, как проходят допросы Юлии Владимировны, почему в использовании правительством «киотских денег» нет состава преступления, почему для Тимошенко неприемлем условный срок и прочее. Во второй части интервью читайте о том, почему в действительности Тимошенко не выпустили в Европу, о подробностях дела «скорых помощей», компетентности Пшонки, падении профессионального уровня прокуратуры, а также о том, как Леонид Кучма хотел, чтобы Ференц возбудил дело против Александра Мороза.

Богдан Васильевич, давайте перейдем к делу о машинах.

Касательно машин я сразу скажу, что я мало осведомлен, потому что мало что читал, акта Контрольно-ревизионного управления не видел и не анализировал, аргументов не знаю. В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается, что якобы закупка автомобилей привела более чем к тридцати миллионам прямого ущерба. Какова арифметика и бухгалтерия этого ущерба, мне непонятно. Сначала имела место встреча президента Австрии с Тимошенко, на которой они заключили договоренность о товарном кредите на пятьсот миллионов на медицинское оборудование. Занималось этим Министерство здравоохранения, контролировала премьер-министр. Австрийская фирма была уполномочена в этом деле, а с нашей стороны этим занималась организация «Укрмедпостач», у них друг с другом проводились расчеты. Какой там был механизм образования цены?.. Представители штаба Юлии Тимошенко говорят, что договорились снизить ее с пятнадцати до двенадцати с половиной тысяч, следствие утверждает обратное.

Но я твердо уверен, что в ведении Кабинета Министров, тем более премьера, не было этих вопросов, договор заключался между «Укрмедпостачем» и австрийской фирмой. Не исключено, что кто-то где-то что-то украл, но сразу возникает вопрос: каким образом, каков механизм отмывания денег, у Украины этих денег не возьмешь. Потому что Украина все перечислила австрийской стороне. Но теоретически договоренность была с австрийской стороной, мы им перечислили деньги, а там каким-то образом эти деньги забрали и поделились с нашими чиновниками. Это чисто теоретически. Но все бы происходило на уровне «Укрмедпостач», и арестован был бы руководитель этой структуры. Что там делается, я, конечно, не в курсе.

Нужно ведь понимать, что речь не идет о машинах скорой медицинской помощи и реанимобиле, потому что оборудование скорой менее ста тысяч евро стоить не будет. Но разве в селах, чтобы поехать на вызов, не нужно таких машин, какие были закуплены? А реанимобиль, наверное, даже в районный центр не попадет...

И в деле автомобилей, и по Киотскому протоколу от перестановки слагаемых сумма не меняется. Происходило некое перераспределение средств между государственными органами, платились все налоги и прочее. Что это значит? Министерство финансов издает распоряжение, и Казначейство платит деньги. Например, НДС, или за таможенное оформление. Это все внутренние дела — из левого кармана в правый переводить средства и наоборот. Если даже и могли быть нарушения, чисто теоретически допускаем, то они как уголовные не рассматриваются, потому что государству не причинен ущерб. Берем государственные деньги, даем им статус государственных денег и возвращаем их снова в государственный бюджет. Не о чем говорить!

Это примерно так же, как человеку предъявили обвинение, что он убил господина Иванова, а господин Иванов жив и здоров. То есть нет последствий. Вот такие парадоксальные коллизии...

Почему против Тимошенко возбуждаются такие дела, которые дают ей же козырь в руки: возможность выходить к общественности и утверждать, что ее преследуют за выплату пенсий или закупку автомобилей для нужд сельской медицины? Если верить вашим словам о сфабрикованных делах, то почему не возбудить дело за то, что Тимошенко украла у государства сто миллионов, на которые построила себе виллу и купила яхту? То же самое и с другими оппозиционерами, тем же Луценко, – то, что ему инкриминируют, никак не выглядит в глазах общественности таким уж страшным преступлением...

Ответ на поверхности. Если бы были яхты и виллы, и было видно, что она туда «нос сунула», то это бы фигурировало. Это плюс в пользу самой Тимошенко. Либо она очень умна, либо на самом деле не воровка, будем говорить на популярном языке. Раз возбуждаются такие дела, значит, других нет.

Я не могу в отношении Луценко комментировать, я не знаю его дело. Как человеку, законодателю, мне не нравилось его поведение, и я считаю, что лица уровня министра должны несколько иначе себя вести. Мне не нравилось его чисто внешнее поведение, учитывая события во Франкфурте, и в Секретариате Президента (в начале 2008 года Луценко на заседании СНБО ударил мэра Киева Леонида Черновецкого. – Ред.) ­­­— не важно, против кого это было направлено, мы говорим о министре.

Исходя из вашей синтезы, то, что они делают, действительно идет на пользу Юлии Тимошенко, иначе это расценить нельзя. Потому что к истине приближаются различными путями. Так и они, наверное, идут путем исключений: этого — нет, этого — нет, и подтвердятся слова Юлии Тимошенко, что она работала честно. Если будут молчать, то всем будет понятно, что они не могут придраться к ней по существу.

Почему Генпрокуратура регулярно делает заявления, что нет оснований для ареста Тимошенко? Это слишком контрастирует с массовыми арестами других оппозиционеров и бывших правительственных чиновников.

Прежде всего, для меня недопустимо это комментировать. Если бы у них была эта «синица» в руках, о которой я уже говорил, они бы давно все сделали. Просто не тот случай. Я сказал о Луценко, а вот о других людях — я их не знаю, их деятельности тоже не знаю. С Диденко и Макаренко когда-то я встречался. Все понимают, что это исполнители. И допускают, как мог Макаренко не выполнить распоряжения Кабинета Министров. Хорошо, возможно, есть состав преступления, упустим это, лично я считаю, что нет состава преступления. Но — он при должности? Не при должности. Может повлиять на следствие, на подчиненных? Не может. Он общественно опасный — убийца, хулиган, может причинить вред? Нет. Зачем его изолировать? То же самое касается и Диденко, и Корнийчука. Разве это характеризует власть с лучшей стороны?...

«Поехать по приглашению главы Европарламента и не вернуться. Это, по-моему, из области фантастики»

Недавно Юлию Владимировну не выпустили в Европу. Объяснили это двумя аргументами. Во-первых, на время ее визита должны были быть назначены следственные действия, во-вторых, якобы была оперативная информация, что Тимошенко там останется. Насколько это могло быть основанием для запрета выезжать из страны?

До прихода приглашения Ежи Бузека, главы Европарламента, я полагал, что откажут. Но когда пришло официальное приглашение главы Европарламента, то я подумал, что однозначно ее выпустят, исходя из чисто человеческих и законодательных соображений. Мне кажется, если бы она поехала за границу и не вернулась, многие были бы довольны. Юлия Тимошенко неоднократно заявляла, что она такой радости никому не подарит. Кроме того, давайте просто представим себе — поехать по приглашению главы Европарламента и не вернуться. Это, по-моему, из области фантастики.

Может, боялись, что она попросит убежища? У нас ведь уже есть прецедент.

Тимошенко понимает, что если бы она не вернулась, этим она поставила бы большой крест на себе как на политике. Кроме того, это свидетельствовало бы о том, что она боится уголовного преследования, а она этого не боится, и уверена, что на нее ничего нет. Ну как судья может принять обвинительный приговор, при всех тех доказательствах, о которых я вам говорил?

Разве у нас нет прецедентов абсурдных судебных решений, даже по более очевидным делам? В нашем случае, судя по вашим словам, государственные деньги перевели в государственные деньги и снова вернули в государственный бюджет — но при наличии желания или указания разве нельзя будет истолковать ситуацию иным образом и вынести обвинительный вердикт?

Это будет слушать ваша журналистская братия, будет слушать общественность, пусть озвучивают.

Как надолго могут растянуться судебные заседания по делам Тимошенко, в том числе по экологическим деньгам?

Судебный процесс закончится намного быстрее, чем досудебное следствие. Длительность будет зависеть от того, один судья или три судьи будут вести заседание. Не дай Бог, болезнь кого-то догонит, или чьи-то представители могут не явиться, у адвоката могут возникнуть проблемы. Поэтому прогнозировать — это неблагодарное дело. Но, во всяком случае, все будет скорее, чем досудебное следствие.

«Возможно, интеллект Луценко в некоторых вопросах и выше, чем у среднего гражданина, но как министр…»

По вашему мнению, камнепад дел против оппозиционеров и бывших должностных лиц связан с тем, что Генпрокурором назначили Виктора Пшонку?

Представьте себе, что вы задаете мне вопрос: Богдан Васильевич, по тем или иным соображениям, хотите вы того или не хотите, вас назначают Генеральным прокурором, вы делали бы это или не делали? Вероятно, делал бы, но другое дело — как делал бы?

Так, как сейчас, через колено?

Через колено нельзя делать. Конечно, нужно что-то делать, нужно приводить в порядок. Во всяком случае, если говорить по конкретному уголовному делу, то я бы так не делал. Я бы сначала провел объективную работу и сказал бы, что кто-то будет нести ответственность, но нужно полно и профессионально отобразить процессы финансово-хозяйственной деятельности — это первый шаг. Нужно было подобрать специалистов и сказать, чтобы они работали вместе с ревизорами, пусть они вас учат, потому что учиться нужно.

Например, возьмем дело по машинам. Они сначала не знали, ринулись на это дело, потому что думали, что это Васадзе продавал эти машины. Ринулись, а оно не так — австрийская сторона этим занималась. Чтобы не опозориться, нужно было спокойно организовать работу, работать с австрийцами, чтобы выяснить фактическую количественную оплату за эти машины. Выяснили? Выяснили. Открыли Интернет, посмотрели, сколько такая машина в Украине стоит, посчитайте, с таможенными расходами и НДС. Сколько тело товара стоит. Отвечает? Отвечает. Нечем заниматься...

И если так работать, никто бы не давал оснований для сомнений. А так информационные поводы пустили, а ты потом оправдывайся, что ты не верблюд...

Потом стали искать в этом деле пиар. Я думаю, что Юлия Владимировна метко сказала, что пусть Президент отдаст тех семнадцать с половиной миллионов, которые стоит его вертолет, на автомобили, я сама лично за счет «Батькивщины» наклейку сделаю. Они же ринулись, начали искать, кто наклейки рекламные делал, потому что это тоже расходы. А нет оплаты за них из государственных средств, частная структура заплатила за их изготовление...

То есть никакого злоупотребления служебным положением не было, в том числе тогда, когда свою деятельность в качестве премьера Тимошенко использовала для зарабатывания баллов как кандидат в президенты, например, в случае с наклейками?

Нет, потому что нет последствий. Нигде не соврали: правительство — правительство, Тимошенко — Тимошенко, машины — машины, для сельской медицины — для сельской медицины. Я знаю, что есть постановление Кабмина, в постановлении было записано, что НДС не платится на медицинские средства. А Кабмин свое же постановление дополнил еще одним пунктом: «и другие технические средства на медицинские нужды», чтобы не платить НДС. Они даже и это сделали, потому что могли просто так сделать, и государство бы не понесло убытков, а они даже внесли коррективы в постановление Кабмина, чтобы и этого избежать. Скажите, ну где здесь злоупотребление?

И все же, назначение Пшонки, который достаточно близок к Президенту…

Давайте это оставим, тем более я лично Пшонку знаю, в свое время он моим приказом назначался прокурором Донецкой области. Раз он назначался прокурором Донецкой области по моему приказу, это уже что-то значит.

Если вы его назначали прокурором области, то он достаточно компетентный?

Если назначал, значит он, по моему мнению, соответствовал той должности. Конечно, и рекомендации были. Я уже говорил о Луценко — возможно, его интеллект в некоторых вопросах и выше, чем у среднего гражданина, но как министр… Вы же помните, как назначали Юрия Виталиевича и Турчинова, и наш тогдашний президент говорит: «Ну, а теперь держитесь за кресла — председателем Службы безопасности назначается Турчинов». Что это за президент, который такое говорит? Он, наоборот, должен говорить, что логика назначения отвечает аргументации, что действительно этот человек подходит для этого участка работы и тому подобное. То же было и в отношении Луценко, тем более что его дважды назначали.

А если Пшонка всю свою сознательную жизнь проработал в органах прокуратуры, то у меня не может быть другого мнения, должен он быть на должности или нет. Законом это не запрещено, и порой обязательность порождает ответственность.

Я, например, о Генеральном прокуроре пока не могу ничего плохого сказать. Пройдет время, посмотрим, как организационно, профессионально укрепилась прокуратура, каковы будут итоги ее деятельности. Вот тогда я смогу составить собственное мнение.

То есть оценивать деятельность господина Пшонки еще рано?

Для себя я пока не могу сделать выводы, потому что если Генеральный прокурор не проработал и года, давать ему характеристику неправильно. А мне это и не нужно, я сам за себя отвечаю. Чисто из человеческих соображений, я не завидую, потому что это очень тяжкая ноша, ответственность, нагрузка, и все вытекающие из этого последствия.

«Профессиональный уровень прокуратуры раньше был намного выше»

Вы согласны, что Генеральная прокуратура в современной Украине в большей степени политический инструмент, нежели инструмент установления справедливости?

Каким может быть Генеральный прокурор? Он всегда зависим, и не только у нас. Всегда зависим, потому что таков механизм его назначения, и никуда он деться не может. Другой вопрос — позиция Генерального прокурора, его убеждения, и правильные действия.

Я могу в качестве примера привести конкретную ситуацию. Я исполнял обязанности Генпрокурора. На одном еженедельном совещании у президента президент говорит: «Богдан Васильевич, там ведомство Кравченко собрало документы о том, что Верховная Рада, в частности председатель Верховной Рады Мороз, незаконно в оффшорную зону продал клуб ЦК партии» (это помещение, где сейчас Министерство иностранных дел (бывший комсомол), и там клуб ЦК на углу был). Имущество перешло по постановлению партии в ведение Верховной Рады.

Хорошо, мы взяли материалы, назначили экспертизу. Если память не изменяет, продали за двенадцать с половиной миллионов гривен, а гривня тогда была где-то 1,6 к доллару. Провели оценку, пришли к выводу, что на 7-10% выше рыночной стоимости продано. Есть состав преступления? Нет, нет состава преступления. Председатель своим распоряжением подписал? Распоряжением. Это нигде не запрещено, хотя и не указано, что это компетенция председателя Верховной Рады. Но это, опять же, не суть важно, поскольку ущерб не причинен. Решение целесообразности пребывания на балансе этого помещения принимает Верховная Рада, а она пришла к выводу, что этот клуб ей не нужен, а больше нужны деньги. На следующем заседании я докладываю президенту: «Леонид Данилович, перспектив нет» — «Да вы что, давайте возьмем Мороза и…» Я говорю, что я этого делать не буду, потому что последствий нет, и мы только проигрываем в конечном итоге. И в конечном результате он согласился, ничего больше президент сделать не мог.

Так что зависимость есть, это понятно, но дальше, исходя из каждой ситуации, Генеральный прокурор должен доказывать уровень своего профессионализма и ответственности, тогда и ему будет хорошо, и тем самым он не подведет президента, и не только президента.

Помните ход событий по делу Гонгадзе? Что нормального сделал Генеральный прокурор Потебенько, выходя на трибуну и говоря, что видел Гонгадзе в универмаге и прочее? Ну, разве это уровень? И это повышало авторитет Генеральной прокуратуры или президента? Вовсе нет.

Нынешний исторический период в Украине часто сравнивают с развитым кучмизмом. Как с прокуратурой - прокуратура времен позднего правления Кучмы, по сравнению с нынешней прокуратурой, больше или меньше компетентна и политически заангажирована?

Мне, конечно, где-то и некорректно давать оценку, поскольку я тоже выходец из этой системы, понимаете? Но, я думаю, никто не станет отрицать, что профессиональный уровень был намного выше тогда. К сожалению, теперь и перед прокуратурой, видите, сколько вопросов, и сколько нужно специалистов, чтобы все расследовать. Это тоже важное дело, тем более когда специалистов на местах не хватает, а брать их можно только из прокуратуры областей и районов, потом удовлетворить жилищные и бытовые условия сотрудников Генеральной прокуратуры, это тоже непросто.

Но тогда «важняками», так кратко называют следователей по особо важным делам, назначались компетентные и ответственные люди. В том числе и оперативники назначались лучшие. И общество жило по другим социальным и экономическим канонам, это тоже имеет значение. Когда-то и уровень преступности был значительно ниже. Так что очень многие факторы влияют. Но из своей практики могу сказать, что однозначно уровень следователей оставляет желать намного, намного лучшего.