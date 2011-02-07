«Янукович – и жертва, и продукт Майдана…»

Несмотря на «повышение температуры» в стране, Виктор Янукович не сойдет с дистанции. Однако ему не избежать новых «майданов».

Непопулярные реформы и недовольство, подпитываемое общемировой рецессией, заставляет людей чаще выходить на улицу, а власть - все чаще опираться на «штыки» в лице силовых структур (МВД и СБУ). Об этом свидетельствуют массовые аресты оппозиции, предпринимателей и членов молодежных организаций вроде «Тризуба». Начатые и анонсированные реформы пока что сводятся к ликвидации остатков социальных гарантий, на месте которых ничего не возводится. Таков фон, на котором Виктор Янукович будет отмечать первую годовщину своего президентства (25 февраля). «Главред» обратился к ведущим украинским политологам с тремя вопросами:

1. Какие уроки извлек Виктор Янукович в ходе первого года президентства?

2. Какие системные ошибки Виктора Януковича могут привести страну к новому Майдану?

3. Если Виктор Ющенко начинал с Майдана, может ли Виктор Янукович им закончить?

Виктор Небоженко, политолог, директор Социологической службы «Украинский барометр».

{1-} 1. Во-первых, Виктор Янукович усвоил, что должность президента дает колоссальные экономические возможности. Возможно, он об этом подозревал, но не знал, насколько это хорошо. Во-вторых, он усвоил урок, что надо уничтожить оппозицию, так как это дает успокоение во власти. Но он не подозревает, что «свято место пусто не бывает», и на месте уничтоженной оппозиции тут же появятся недовольные группировки. Наконец, он усвоил урок российской псевдодемократии: если следовать российскому сценарию, то лет через десять можно придумать себе не преемника, а двойника, такого же маленького, как Медведев, чтоб все смеялись и говорили: «О, какой у нас хороший Янукович, и какой маленький «неянукович».

2. Ошибка Януковича заключается в том, что он не взял власть в свои руки, она распорошена между несколькими правящими группировками, которые управляют от его имени. Например, народные депутаты говорят, что их заставили проголосовать за изменения в Конституцию, которыми продлеваются их полномочия, дескать, сами они бы на это никогда не решились. То есть все прикрываются Януковичем как в борьбе с экономическими конкурентами, так и с оппозицией. А за все отвечает Президент.

3. Сложно сказать, чем закончится каденция Януковича. Скорее всего, он будет наслаждаться заработанным, как сейчас – третий президент Украины, и жизнью в Италии, как еще более ранний глава государства. Массовые протесты людей будут по любому поводу – из-за беспредела милиции, инфляции, безработицы и т.д. Но это не будут организованные акции оппозиции. Каждый раз число протестующих будет расти, особенно весной. Но настолько массовыми, чтобы давить на власть, они станут еще не скоро.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

{2-} 1. Пока главный урок, который Янукович усвоил от предыдущей власти, заключается в том, что для того, чтобы что-то реализовать в этой стране, надо собрать в один кулак власть.

О некоторых усвоенных уроках пока рано говорить. Так, Налоговый кодекс готовила узкая команда во главе с Азаровым, которой Президент полностью доверял. Однако потом оказалось, что документ надо сильно редактировать. Если урок усвоен, то к пенсионной реформе будет привлечен более широкий круг экспертов и специалистов.

Кроме того, Янукович усвоил, что без социально-экономических реформ страна окажется на грани полного упадка. Этот - урок всей предыдущей власти за 20 лет, и хотя Янукович у власти только год, несколько ключевых законопроектов будут рассматриваться уже на этой сессии.

2. Ошибок было много, и главная заключается в концептуальном подходе к управлению страной. Янукович ориентирован на модель вертикального холдинга, где принципиальные политические решения принимаются в одном кабинете. Он выстраивает вертикаль власти, и, казалось бы, все нормально функционирует: его команды по этой системе отрабатываются. А на самом деле в современном мире эффективным может быть только такое социальное управление, где большая роль отводится самоорганизации. Такой философии управления мы не видим. Это приведет к постепенному удалению Януковича от своего электората и напряженным отношениям с чужими избирателями. Ведь реально он для своего электората ничего не сделал.

3. Майданы вероятны: все будет зависеть от того, как будет вести себя не только власть, но и оппозиция. Пока что она ведет себя по принципу: «все, что ни делает власть, мы будем критиковать». И это может привести к социальному напряжению. Сценарий, при котором власть Януковича закончится Майданом, исключать нельзя. Однако опыт говорит о том, что для того, чтобы в обществе накопился такой потенциал, нужно лет 15. А нынешняя власть пробыла всего ничего.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий.

{3-} 1. Главный урок Виктора Януковича, который он выучил, состоит в том, что при наличии сильной оппозиции и сильного конкурента он не может работать реальным президентом. Поэтому Янукович не захотел повторять опыт Ющенко, который, все-таки, умудрялся быть президентом в условиях жесточайшего конфликта элит. Янукович не хочет этого конфликта, и для него главный урок состоит в том, что президент должен быть доминантным политическим игроком, он должен быть верховным политиком. Все политические ресурсы должны быть сосредоточены в руках президента, поэтому не должно быть сильной оппозиции и альтернативного лидера, какой была и еще частично остается Юлия Тимошенко. Не должны появляться лидеры, которые бросили бы вызов президенту. Этот урок он выучил, исходя из опыта пребывания в большой украинской политике с 2002 года.

Еще одним главным уроком Президента является недопущение конфликта и раскола элит, который в Украине наблюдался во второй половине 2000-х годов, не давая президенту фактически выполнять свою программу.

2. Первая, наибольшая проблема Януковича – это Тимошенко, которую он не может «закрыть». И пока Тимошенко находится в политическом поле, она остается потенциальным вторым полюсом украинской политики, к которому могут дрейфовать обиженные, недовольные, как элиты, так и, прежде всего, социальные слои общества. Во всяком случае, Тимошенко - это потенциально опасный оппозиционер, в отличие от всех других оппозиционных сил – радикальных, умеренных, лояльных, которые не представляют опасности для Януковича.

Вторая проблема Януковича - это неуправляемость общества, которая сочетается с управляемостью политикой. Фактически «перемотав» Конституцию на 1996 год, он получил возможность управлять элитами, прежде всего парламентом, он почти контролирует политическую систему, но он не может контролировать общество. Контроль и управление политической системой (законодательной, исполнительной властью, частью оппозиционных элит) не обеспечивает и не гарантирует управляемость обществом. Как правило, чем больше ты управляешь политиками, тем больше проявляется общественное недовольство в лице студентов, малого и среднего бизнеса, медиков, учителей, пенсионеров и т.д.

Если он захочет создать режим управляемой демократии наподобие российского или белорусского, то надо, прежде всего, управлять обществом. И Путин, и Лукашенко контролируют не только политиков, но и общество. Благодаря этому у них рейтинги по 60-70%. Именно потому, что у них есть социальное большинство, они могут контролировать политиков. Если Янукович не сможет получить социальное большинство и контролировать общество, то и контроль над политиками будет кратковременным, неэффективным и нерезультативным.

Третья проблема: что делать с Россией? Надо что-то отдавать, как-то формировать баланс экономических, энергетических интересов. То, что лежало на поверхности, и можно было сделать - изменить тональность, атмосферу, стилистику, Януковичу удалось. Но «медовый месяц» с РФ прошел, и наступила затянувшаяся пауза. Единственное, что может спасти Януковича, - это вхождение России в избирательный цикл: в 2011 году состоятся парламентские выборы, а потом, возможно, президентские. России будет не до давления на украинскую сторону. Тем не менее, никуда не уходит проблема «Нафтогаза», «Газпрома», модернизации трубы и «Южного потока».

3. Нет, каденция Януковича не закончится Майданом, потому что Майдан для него - это тоже урок, который он выучил. Янукович сам в какой-то степени и жертва и в тоже время продукт Майдана. Без Майдана 2004 года он никогда бы ни стал лидером востока и юго-востока Украины, оставаясь просто чиновником и бывшим премьер-министром.

Усиление социальных протестов зависит от политического фактора: будет ли политическая альтернатива, конкурентный игрок, полюс, на который могли бы ориентироваться социальные протесты, обретая массовость и организованный характер. Если этого не произойдет, социальные протесты будут касаться индивидуумов, которые будут страдать от реформ. Это будет проблемой их выживания, индивидуальной, а не социальной проблемой. Вот почему для Януковича сегодня важно подавить очаги политической оппозиционности, которые пока в какой-то степени генерируются, оживляются и поддерживаются Юлией Тимошенко.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента».

{4-} 1. Одним из главных уроков Виктора Януковича стал «предпринимательский Майдан». У многих представителей власти есть комплекс Майдана 2004 года, и они не хотят его повторения, хотя и реагируют по-разному. Одна часть власти - через усиление роли силовых структур. Но чрезмерная активность прокуратуры и других силовых структур создает новые проблемы – критику со стороны Запада, рост внутреннего политического напряжения, и только силовыми методами проблему не решить.

Необходимо очень активное информационное, разъяснительное обеспечение реформационного процесса, активный диалог с обществом. Здесь ситуация пока противоречивая: одни говорят о диалоге, а другие занимаются уголовными делами и арестами. То, что разные структуры власти действуют сообразно своей логике, приводит к противоречивым результатам.

2. Три основные проблемы уже обозначились. Янукович сконцентрировал власть в своих руках, тем самым взяв на себя ответственность за состояние социально-экономической системы, за перспективу дальнейшего развития страны.

С этим возникают проблемы: мы знаем, какая сложная и драматичная эпопея была с принятием Налогового кодекса. В перспективе могут быть другие конфликты интересов по целому ряду реформ. Видно, что новая власть не боится непопулярных решений, но она неизбежно столкнется с ростом социально-экономического напряжения. Как решить эту проблему - вопрос открытый.

Вторая проблема - реформы разрабатываются в одном центре (Администрации), а реализуются в другой структуре власти - Кабмине. Эффективность и последовательность реформ как раз зависит от этого противоречия, и надо думать, как его разрешить. Есть также проблема консервативности чиновников.

Третья проблема связана с демократией. Я не разделяю чересчур драматичную оценку ситуации, но, очевидно, есть проблема, связанная с чрезмерной концентрацией власти в руках Президента, что объективно создает вызов демократии. Но это общая проблема всего постсоветского пространства. Есть еще сложности, связанные с остротой и эмоциональностью отношений между властью и оппозицией. Обострились отношения между разными сегментами общества: проевропейским, проукраинским, пророссийским. Эмоциональный градус этих отношений, к сожалению, вырос, и тоже надо думать, как нейтрализовать эту ситуацию.

3. Я аккуратно отношусь к прогнозам таких вещей, как социальные протесты. Никто в начале 2004 года не прогнозировал Майдан. И наоборот: во время кризиса (конец 2008-го) была масса прогнозов массовых протестов и бунтов. Ничего этого не случилось.

Протесты возможны. Есть тенденции роста социального напряжения, но одновременно есть противоположная тенденция - политической и социальной пассивности для большинства населения. Оно как бы уходит, запирается от политики, не доверяя сейчас ни власти, ни оппозиции.

Опять же, кто будет организовывать социальные протесты? Когда речь шла о «предпринимательском Майдане», то этим занимались предпринимательские организации. А кто будет поднимать недовольных пенсионной реформой? Я уже не говорю о Трудовом кодексе. На Западе этим бы занялись профсоюзы, у нас же они под контролем правящей партии. Если проводить параллель с медициной, то температура повышается, но она пока не критичная. Чтобы сделать прогноз, когда и где может произойти взрыв, и произойдет ли он, у политологов и социологов нет инструментария.

Александр Палий, ведущий эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины.

{5-} 1. Власть начала усваивать урок, что Россия все возьмет и даже спасибо не скажет, напротив, попросит еще. Янукович пытается не дать какой-то одной группе влияния полностью себя монополизировать. Это – игра кучмовских времен, когда происходит усиление одной группы влияния, одновременно происходит усиление другой, а Президент пытается играть на этом балансе.

2. Наибольшая проблема Януковича в начале его президентства - это крайняя психологическая зависимость от России. Сейчас появляются признаки того, что он борется с этим. Но большой ущерб уже нанесен: целые отрасли государственного управления отданы в управление иностранных государств, например, гуманитарная политика, возможно, политика безопасности. В этих сферах работают люди, которые, скорее всего, не считают Януковича своим президентом.

Вторая ошибка – он пока не способен «выкорчевывать» коррупционные схемы. Он много говорит о борьбе с коррупцией, но эта коррупция происходит на глазах у всего общества просто в прямом эфире. Нет даже намека на попытку бороться с «теневыми» схемами, Президенту важнее не поссориться с этими людьми, чем выполнить свои обещания. Мне кажется, выходом могло бы быть формирование технократического правительства, сконцентрированного на экономике. Но пока Янукович находится в привычной парадигме позднего Кучмы со стремительным падением рейтинга.

3. Социальные протесты будут, а у популярности Президента и власти есть только один путь – вниз, в силу того, что они не способны осуществлять реформы и бороться с коррупцией. Экономическая ситуация в стране будет лишь ухудшаться. И причина не столько в мировом экономическом кризисе, который не собирается заканчиваться, сколько в огромных аппетитах власти, которые совершенно не может удовлетворить общество, сколько бы оно ни платило налогов. Фактически на страну наложен огромный коррупционный налог, и никакого света в конце туннеля нет ни для жителей западной, ни для жителей восточной Украины. Когда эта простая вещь дойдет до большинства населения, тогда возможны выступления такого характера, как были на Майдане. Это может возникнуть довольно спонтанно и в любом месте, потому что существует очень большой взрывоопасный потенциал общественного недовольства.