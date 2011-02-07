Не ту страну назвали Украиной…

Виктор Федорович, собираясь в Давос, наверное, и не подозревал, что удружили ему не только собственные спичрайтеры, сочинившие труднопроизносимый слоган, но и эксперты Форума, составившие отчет об инвестиционной привлекательности 139 стран мира. Тогда как Президент Украины рекламировал 714 инвестиционных проектов на 930 млрд, наше государство по ряду данных оказалось в этом отчете ниже уровня Бурунди – беднейшей страны центральной части Африканского континента, где более 50% населения проживает за чертой бедности.

В целом данный отчет - просто кладезь информации, где, «как алмазы в каменных пещерах», разбросаны данные об образовании, медицине, преступности, научном потенциале, инфраструктуре, размере рынка и качестве институтов власти той или иной страны. Очевидно, что там, где нет достаточных гарантий защиты частной собственности, нет смысла начинать бизнес. А в стране без Интернета и научной школы (это не о нас, а о Бурунди) — бесполезны нанотехнологии.

Рейтинг составлялся на основе анкетирования компаний конкретной страны (в Украине опросили сотню фирм), а также общедоступных данных. После чего эксперты Форума, чуть ли не на аптечных весах взвесив все факторы, определили место страны в мировой экономической табели о рангах.

Что же мы видим, «увімкнувши Україну»? Увы, скромное место между африканскими странами с доходом на душу населения меньше $2 тыс. и восточноевропейскими и латиноамериканскими «середнячками» (от $3 до $9 тыс).

Судя по строкам, посвященным Украине, эксперты осведомлены об «анонсированной новым правительством честолюбивой повестке дня». (Очевидно, имеется в виду план, а скорее, мечта Президента привести Украину в «большую двадцатку».) Швейцарцы, возможно, искренне хотели бы ему верить, но кризис, макроэкономическая нестабильность, коррупция, падающая эффективность финансового сектора, низкое качество государственного менеджмента и неэффективные правила игры для бизнеса «хоронят» надежды Украины подняться выше.

Для сравнения: в 2009-2010 гг. мы были на 82 месте, еще раньше (2008-2009 гг.) - на 72. В то же время сильной стороной Украины остается наследие СССР в виде оставшейся инфраструктуры (68 место), образованного населения (67 место), а также большого по размеру рынка (38 место) и гибких правил регулирования труда на нем (54 место). Именно эти показатели удерживают нас от падения на самое «дно».

Среди наших соседей выше в рейтинге оказались страны Балтии (уровень доходов — от $9 до 17 тыс.), а также Россия (от $3 до $9 тыс. дохода на душу населения). В «одной лодке» с нами Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан (от $2 до $3 тыс.). Ниже — Молдова, Таджикистан (меньше $2 тыс.). Всего опрашивались 139 стран, при этом первую строчку заняла Швейцария, последнюю – Чад.

Что касается базового критерия «качество институтов», то политические риски, с точки зрения бизнеса, по-прежнему доминируют. И планы по созданию «вертикали власти» плохо им «перевариваются». В этом отношении и Россия, и особенно Грузия выглядят предпочтительнее для инвестора (если не считать Швейцарию, Гонконг и другие страны первой десятки).

Из представленных данных мы видим, что сохранение образовательного потенциала Украины – вопрос стратегической важности. Только образование дает возможность нам когда-нибудь в будущем приблизиться к мировой элите стран, занимающихся разработками в области космической техники, самолетостроения, материаловедения, а также ядерными исследованиями.

Как известно, основные научные школы СССР находились преимущественно в России и в Украине. И в этом смысле Грузия, не имеющая своих технологических наработок, значительно отстает от Украины по своему потенциалу. Однако, как четко указали эксперты Форума, без контроля за государственными расходами «страна ставит под угрозу возможность в будущем инвестировать в развитие, а именно: инфраструктуру, здоровье, образование, необходимые для подтверждения развития и конкурентоспособности в более долгосрочной перспективе».

Как видим, качество инфраструктуры у нас значительно опережает качество государственного менеджмента, который ею управляет. Можно сказать и так, что наша власть не сильно отличается от наших дорог. В то же время отсутствие капитальных вложений рано или поздно аукнется полной изношенностью основных фондов.

Остановимся также на самых ярких моментах отчета. Так, в плане защиты права собственности Украина занимает 5 место с конца между Аргентиной и Чадом. Самая прогрессивная в этом отношении - Швейцария, отсталая — Венесуэла.

Продолжением сюжета «гибель конкурентоспособности Украины» служит показатель «нерегулярные платежи и взятки» - 127 место между Ливией и Филиппинами.Из стран бывшего соцлагеря хуже обстоят дела только в Киргизии, где прошли уже две «цветные» революции.

Что касается уровня общественного доверия к этическим стандартам политиков, то Украина находится на одну строчку выше в рейтинге, чем Бурунди. То есть и они, и мы примерно одинаково не доверяем своим «вождям».

Фактор «судейской независимости» — 6 место с конца после Киргизии (134 место). То есть бизнесменов прочно приучили к мысли о том, что на судебную власть лучше не рассчитывать и в случае надобности искать защиты в судах «общего права», например, в Лондоне. Управление осуществляется с помощью примитивных механизмов - хаоса, «крышевания» и насилия. Переход к управлению с помощью права хотя и осознается (идея провести судебную реформу), но не реализуется.

Следующие несколько параметров словно взяты из анекдота: «Когда мы думали, что достигли дна, нам снизу постучали». Речь идет о таких критериях, как эффективность правовой системы для бизнеса, защита прав миноритарных акционеров и разумность политики банков — второе место с конца. Эффективность налогообложения — 4 место с конца, качество дорог — 4 место с конца (хуже, чем в Бурунди - 120 место), таможенные процедуры — 9 место с конца (перед РФ).

Разве что с преступностью у нас идет незримый бой не хуже, чем у других (65 место). По затратам бизнеса на противодействие оргпреступности (проще говоря, мафии) мы на 116 месте. Иными словами, преступления на уровне мелких краж или хулиганства украинский бизнес не сильно волнуют, но он чрезвычайно боится «коррупции» в верхах, особенно если речь идет о сращивании криминалитета и власти.

Что из этого следует? Смысл доклада фактически сводится к тому, что тех ресурсов, которые у нас еще остались, не хватит, чтобы справиться с теми рисками в глобальном мире, в котором мы живем. Иначе говоря, сохранять текущее состояние при глобальной экономической нестабильности нельзя. Или, как дипломатично отметил в недавнем интервью Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген Гаймзет, «в Украине очень любят инвестиции, но не любят инвесторов».

Скептически оценил перспективы привлечения инвестиций в Украину и экс-министр экономики Виктор Суслов:«При нынешнем типе политики инвесторы не будут приходить, у Украины нет инвестиционных рейтингов, есть только спекулятивные». При этом на первое место среди рисков ведения бизнеса в Украине он поставил постоянные ожидания инфляции, нестабильную судебную систему и постоянно меняющееся законодательство. Последний пример – Налоговым кодексом отменено возмещение НДС при экспорте зерна, что удорожает его производство на 20%.

«Не знаю, были ли серьезные проблемы с деньгами от Киотского протокола, но нельзя показывать Украине и всему миру, что у нас можно использовать деньги как-то не так», - констатировал эксперт, имея в виду также необходимость прививать политикам определенную культуру.